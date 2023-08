Summerstage-Festival: Dr. Alban und Blümchen versuchen die Wiederbelebung der 90er-Jahre

Von schwedischen Zahnärzten und deutschen Pop-Gewächsen: Eine Show am Gaswerk lässt die 90er auferstehen. Mit herzlichen, schrägen Momenten. Und Melancholie.

Geht’s hier zur Love-Parade? Ist das eine dieser Retro-Partys, auf denen sich Nostalgiker in ihre Disco-Jahre zurücktanzen? Die Temperatur, die in der Festival-Menge vor dem Gaskessel brodelt, reicht schon an die Hitze in den Klubs heran, die sonst solche Partys schmeißen. Techno auf Anschlag, 3500 Tanzwütige im Drehwurm-Modus unter freiem, blauem Himmel, in Neon-Klamotten und Pink. Diagnose: 90er-Party. Nur dass hier beim "Summerstage"-Festival eben die Originale auf der Bühne stehen. "Sing Hallelujah!", so wird Dr. Alban sein Gebet in die Menge rufen. Und Blümchen, Jasmin Wagner, wird am Rad drehen: "Ich bin total verwirrt, ich werd’ verrückt, wenn’s heut’ passiert!"

Seifenblasen-Pop mit Ohrwurm-Wumms

Seifenblasen-Pop mit Ummmz-ummmz-ummmmz und Ohrwurm-Wumms: "Die 90er-Live" verspricht das Festival. Aber vorab eine nüchterne Bestandsaufnahme: Kein Promi-Name, der in diesem Zirkus tourt, hat die Jahrtausendwende so ganz ohne Kratzer auf der eigenen Karriere-Platte überstanden. Die Laufbahn stockte, die Musik fror ein in ihrem Stil, in der Zeitkapsel der 90er-Jahre. Aber jetzt, gut 30 Jahre nach dem Boom, machen sie gemeinsame Sache. Die Kräfte bündeln und sich auf Wanderschaft begeben, weil man solo vielleicht nicht mehr die großen Hallen füllt. Clevere Taktik also. Aber ist das nur ein Recycling einer vergangenen Zeit, ein aufgewärmtes, abgebrühtes Best-of? Oder die Wiederbelebung einer Epoche der Sorglosigkeit – mit ärztlichem Beistand?

Denn die Bühne betritt unter Jubel und Jauchzen ein Schwede mit nigerianischen Wurzeln, der im Erstberuf einmal Zahnarzt war. Als größter Sänger unter der Sonne galt dieser Dr. Alban vielleicht nie. Und als Sonnenschein zeigt er sich an diesem Tag auch nicht sofort, in den ersten Minuten. Erst einmal ein sehr, sehr kritischer Blick Richtung Mischpult, bitte anders mixen, Stimme hoch, Musik hoch, nein, anders. Aber dann: Der Doktor verschreibt jetzt doch noch gute Laune! Er: ein 90er-Jahre-Original. Seine Sängerin: besuchte wahrscheinlich noch den Kindergarten, als er die ersten Hits landete. Gemeinsam lassen sie Songs wie "It’s my life" von 1992 brummen, "Sing Hallelujah!" von 1993. Das fühlt sich ein bisschen an wie Nostalgie auf Knopfdruck. Wie man noch ein bisschen eleganter altert, an der Seite seiner eigenen Hits, das beweisen die nächsten Stars.

Bei Culture-Beat haben schon zehn Künstlerinnen und Künstler mitgesungen

Culture Beat zum Beispiel. Zehn Künstlerinnen und Künstler haben im Lauf der Jahre an diesem deutschen Eurodance-Projekt mitgesungen, mitgemixt. Und in jüngster Zweier-Besetzung klingt das immer noch frisch: Was will das Publikum? Jetzt und sofort? Natürlich "Mr. Vain". Und darauf folgt das Überraschungsknallbonbon des langen Konzerts: "Masterboy". Wie? Kennen Sie nicht? Die surften mit Hit-Alben wie "Different Dreams" und "Generation of Love" auf der Eurodance-Tanz-Laola. Beatrix Delgado singt heute noch mit einer völlig intakten, leistungsstarken Soul-und-Hochdruck-Stimme. DJ Thommy Schleh versprüht dazu eine Laune, die man ihm abkaufen muss: "Wir sind eine Original-Band aus den 90ern", sagt ein ursympathischer Typ Meister Propper, mit grauem Kinnbart. Und per "Hand hoch!" macht er den Alters-Check im Publikum: hier ein paar Teenies. Viele Twens. Und Horden zwischen 30 und 50. "Könnt Ihr Euch noch erinnern, dass wir fünf Tage in der Woche in die Disco gegangen sind?"

Das Publikum liefert die Antwort, allein schon mit dem Dresscode für diese Party. Kurzer Schwenk durch die Menge: Knappe Tops, freie Bäuche. Leggings in Leo-Muster. Pinke Stirnbänder und kleine Minnie-Maus-Zöpfchen im Haar. Wie sie wohl alle die 90er erlebt haben? Irgendwo zwischen erstem und vorerst letztem Disco-Besuch. Zwischen der ersten heimlichen Bravo und der ersten After-Work-Disco-Party mit platt getanzten Füßen.

Damit rein in die Cowboy-Stiefel: Die "Rednex", Hobby-Cowboys und -Cowgirls aus Stockholm, steuern mit Pogo und Squaredance von Beginn auf Karambolage-Kurs. Hier kommt der "Cotton Eye Joe": Ein Band-Mitglied schrubbt wie im Wahn auf einer Geige, es verwundert, dass er sie zum Finale nicht in den Sprühfunken auf der Bühne anzündet, wie ein Pseudo-Jimi-Hendrix an der Violine. Leiser und andächtig im Publikum wird es da bei "Wish you were here". Eine Schnulze von 1995, mit der Rednex immerhin Bryan Adams und Take That in den deutschen Jahrescharts abhängte.

Zu den Tränen mancher kommen jetzt die Tropfen. Es regnet, sodass an den Ständen die Regenponchos zum Verkaufsschlager werden. Aber dann lässt sich der Star des Abends begießen mit Applaus: Blümchen. "Heut’ ist mein Tag!", singt das 90er-Wunder schon seit fast 30 Jahren. Ihr Hit-Rezept: Aberwitziges Übertempo zu schokoladensüßen Herzschmerztexten. "Wenn keiner dich liebt, dann liebe dich selbst", ruft sie in die Menge und tanzt. Fast erschrickt man, wie gruselig gut konserviert die Performance wirkt. Das immerwährende Blümchen, im Cheerleader-Kostüm, mit einer Stimme bis in Fieps-Lagen. In fast 30 Jahren scheint Jasmin Wagner circa zehn Jahre gealtert zu sein. Maximal. Ist ja nicht so, dass sie nicht versuchen würde, auch ganz bürgerlich als Jasmin Wagner ihren Erfolg zu finden. Aber ihren vierfachen Bravo-Otto, den kassierte sie als Blümchen, mit "Bum!", "Bum!" und "Buuum!". Da singt sie wieder: "Wie ein Bum, Bum, Bum, Bum, Bumerang, komm ich immer wieder bei dir an." Start- und Endpunkt des Flugs? Die 90er. Für immer.