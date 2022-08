Für immer ein Spice Girl: Geri Halliwell wird 50

Als Sängerin machte Geri Halliwell eine Weltkarriere – mit Höhen, aber auch Tiefen. Die richtige Balance brachte für Ginger Spice erst ihre Familie.

Die Neunzigerjahre. Ja, das waren Zeiten! Alles ein bisschen überdreht, aber bunt und hoffnungsvoll. Es gab noch keinen Wladimir Putin und keinen Xi Jinping als Staatschefs. Die Welt schien halbwegs in Ordnung, auch wenn sie das natürlich nie war.

Die Spice Girls traten 1997 in dieser aus heutiger Sicht so unbeschwerten Zeit bei den Brit Awards auf. Sie waren die heißeste Gewürzmischung dieser Tage und mischten auch die Musikwelt gleich mit ihrem ersten Hit „Wannabe“ auf. Und eine fiel dabei besonders ins Auge: Geri Halliwell alias Ginger Spice. Sie hatte sich bei der Preisverleihung ein langweiliges schwarzes Gucci-Kleidchen von ihrer Schwester durch eine Union-Jack-Flagge aufpeppen lassen. Noch heute sprechen die Leute davon. Wahnsinn!

Geri Horner, bekannt unter dem Namen Geri Halliwell als britische Sängerin der Gruppe "Spice Girls", wird 50. Foto: Steven Paston, dpa

Das verbindet das rothaarige Spice Girl Geri Halliwell mit Red Bull

Und nun gibt es einen Anlass, zurückzublicken. Geraldine „Geri“ Estelle Horner, geborene Halliwell, feiert nämlich an diesem Samstag ihren 50. Geburtstag. Seit 2015 ist sie übrigens mit Christian Horner, dem Teamchef von Red Bull Racing, ziemlich happy und verheiratet.

Man mag es nicht glauben, die Jahre seit damals sind wie im Flug vergangen. Halliwell selbst, der man zwischendurch schon unterstellen durfte, eine ziemliche Zicke sein zu können, scheint indes gelassener geworden zu sein. „Anstatt zu sagen, dass ich 50 bin, sage ich, dass ich 50 werden darf“, berichtete sie dem Magazin Amazing. „Ich habe ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel.“ Und weil man als Partyikone an solchen Tagen nicht einfach wegtauchen kann oder will, wurde zur Birthday-Sause eingeladen. Allerdings soll die ganz große erst im September stattfinden. Und da geht’s wohl auch auf die Bühne! Wenn man dem Boulevardblatt Sun glauben schenken will, wollen die Girls zum ersten Mal seit Olympia 2012 in London zusammen singen.

Geri Halliwells Erfolgsgeschichte begann mit einem Casting

Begonnen hatten sie im Jahr 1994. Unter rund 400 Bewerberinnen konnte sich Halliwell als eine von fünf jungen Frauen beim Casting durchsetzen. Zwei Jahre später wurden die Mädels mit „Wannabe“ zu Weltstars. Frech, cool, selbstbewusst – zumindest nach außen.

Lesen Sie dazu auch

Doch der Erfolg forderte bald seinen Tribut. Stress und Druck nagten auch an Halliwell. „In meinen 20ern hatte ich Bulimie“, erzählte sie vor ein paar Jahren. Erst nach der Geburt ihrer Tochter habe sie die richtige Balance gefunden. Und man kann ihr nur wünschen, dass sie die noch lange hält.