Seit sie dem englischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, haben Prinz Harry und seine Frau, Meghan Markle, einen schweren Stand in der royalen Familie und im Vereinigten Königreich. Viele Beobachter fragen sich, ob es je zu einer Versöhnung zwischen Harry, seinem Bruder, Prinz William und ihrem Vater, König Charles III. kommen wird. In der angespannten Situation meldete sich kürzlich die britische Journalistin Angela Levin öffentlich zu Wort.

Levin hat im Vereinigten Königreich mehrere Preise für ihre Arbeit erhalten und ist am besten bekannt für ihre Biografien über Königin Camilla und Prinz Harry. Im Gespräch mit dem britischen Fernsehsender GB News fand Levin deutliche Worte für das Auftreten des Herzogs und der Herzogin von Sussex und zog einen Vergleich zwischen ihnen und Prinz William und seiner Frau Kate.

Royal-Biografin schießt gegen Prinz Harry und Meghan Markle – „Extrem an Geld interessiert“

Dabei ging es im Gespräch mit GB News zunächst um die bevorstehende ITV-Dokumentation über Prinz Williams Engagement zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit im Vereinigten Königreich. Im Rahmen dieser Diskussion lobte Levin Prinz William und Prinzessin Catherine für ihren Einsatz und ihre echten Bemühungen, einen positiven Einfluss zu haben. Levin betonte, dass William sich aus tiefster Überzeugung für die Obdachlosenhilfe einsetze, inspiriert durch seine Mutter, Prinzessin Diana. Sie hob hervor, dass William 2009 auf der Straße geschlafen habe, um das Leben der Obdachlosen besser zu verstehen, und er regelmäßig Verkäufer des Big Issue Magazins unterstütze. William und Catherine, die in jüngster Vergangenheit ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, setzten sich aktiv mit ihrer eigenen Stiftung für diese Sache ein und wollten auch ihre Kinder in solche Aktivitäten einbeziehen​.

Harry und Meghan erhielten keine so wohlwollende Beurteilung von der Journalistin. Stattdessen hagelte es vonseiten Levins Kritik am Verhalten der Sussexes, deren Auftritte und Projekte in den Augen der Biografin häufig eher auf persönlichen Nutzen und finanzielle Vorteile ausgerichtet seien. „Leider tun Harry und Meghan alles, was ihnen hilft und ihnen Geld einbringt. Sie sind extrem an Geld interessiert und nicht an den Menschen selbst“, sagte Levin in dem Gespräch.

„Ihre Intention ist es, zu prahlen“ - Journalistin geht hart mit Harry und Meghan ins Gericht

In Anbetracht ihrer früheren Arbeit mit dem Herzog und der Herzogin verriet Levin: „Als ich mit Harry unterwegs war, um seine Biografie zu schreiben, konnte er wunderbar mit Ex-Militärs umgehen. Aber Meghan ist sehr unbeholfen. Sie ist es nicht gewohnt, mit solchen Leuten zu sprechen, und ich glaube nicht, dass sie das will.“ Im Gegensatz dazu, erkenne sie bei William und Kate den echten Wunsch, Menschen zu helfen.

„Das ist also sehr schwierig. Ihre (Anmerkung der Redaktion: Harry und Meghans) Intention ist es, zu prahlen und wunderbar zu wirken, während William und Catherine helfen wollen.“

Übrigens: Prinz Harry muss nicht nur wegen seines Verhaltens in der Öffentlichkeit häufig Kritik einstecken. Jüngst wurden auch Stimmen laut, der Royal verdiene einen Militär-Auszeichnung nicht, für die er vorgeschlagen wurde. Auch bei der Vergabe eines wichtigen Titels wurde Harry von seinem Vater, König Charles III. übergangen, und soll dabei den Tränen nahe gewesen sein.