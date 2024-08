Von den royalen Pflichten benötigen auch die fleißigsten Mitglieder der königlichen Familie einmal eine Pause. Für eine Woche im August verweilen Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder in den schottischen Highlands, um sich von den zahlreichen Terminen, aber auch von den Strapazen der vergangenen Wochen rund um Kates Krebserkrankung zu erholen. Bevor König Charles III. und seine Gattin, Königin Camilla, ebenfalls die Reise nach Balmoral antraten, meldeten sich Kate und William mit einem Videogruß an die britischen Olympioniken aus dem Urlaub. Ein Detail an Prinz William stach dabei besonders ins Auge und ließ die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken heiß laufen. Um welches Detail es sich handelt, erfahren Sie in diesem Text.

Prinzessin Kate grüßt aus dem Urlaub – doch ein Detail im Gesicht von Prinz William stiehlt ihr die Show

Das Video, in dem sich Berühmtheiten wie Snoop Dog, David Beckham und viele mehr die Klinke in die Hand geben, wurde zum Ende der Olympischen Spiele in Paris unter anderem auf dem Twitter-Account von William und Kate veröffentlicht.

Kate und William lobten im Video die Sportler für ihre „Inspiration“ und „immense Hingabe, Herz und Leidenschaft“, die sie bei den Spielen gezeigt hatten. Die königliche Familie hat traditionell enge Verbindungen zu sportlichen Ereignissen und Olympischen Spielen, und ihre Teilnahme an solchen öffentlichen Unterstützungsbotschaften unterstreicht ihre Rolle als nationale Symbole und Förderer des britischen Sports.

Ein Detail in dem Videoclip, in dem Kate und William zu sehen sind, lenkte aber kräftig von der eigentlichen Botschaft des Videos ab und auch von Kate, die in jüngster Vergangenheit meist mehr im Rampenlicht stand, als ihr Mann. Grund dafür war der neue „Style“, in dem sich Prinz William seiner Zuschauerschaft präsentierte. Denn der Prinz von Wales war – äußerst ungewöhnlich – nicht komplett glatt rasiert, sondern mit einem Bart zu sehen. Prinz William tritt in der Öffentlichkeit für gewöhnlich rasiert auf und trug in der Vergangenheit nur selten einen Bart – wie an Weihnachten 2008, wie die Zeitung Daily Mail schreibt.

„Bart-Gate“ im Königshaus? - William soll Harry die Gesichtsbehaarung geneidet haben

Ganz unproblematisch ist Williams Auftritt in dem Video nicht, wenn man bedenkt, dass es zwischen ihm und seinem jüngeren Bruder sogar schon einmal Spannungen gegeben haben soll, weil Harry meistens mit Bart zu sehen ist und in diesem heiratete. In Prinz Harrys Memoiren „Reserve“ schildert Prinz Harry, dass er vor seiner Hochzeit mit Meghan Markle unbedingt seinen Bart behalten wollte und daher seine Großmutter, Königin Elizabeth II., um Erlaubnis bat, einen Bart bei der Hochzeit tragen zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde ihm tatsächlich gewährt, was zu einem der wenigen Male führte, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie mit Bart heiratete. Denn eigentlich gilt es als ungeschriebene Tradition, dass männliche Mitglieder des Königshauses, insbesondere in offiziellen oder militärischen Zusammenhängen, eher glatt rasiert auftreten.

William hingegen musste bei seiner eigenen Hochzeit im Jahr 2011 glatt rasiert sein und erhielt nicht die gleiche Erlaubnis, einen Bart zu tragen. Laut Harry habe dies zu Spannungen geführt, weil William sich ungerecht behandelt fühlte. Harry beschrieb in seinem Buch, dass William das Thema nicht ruhen ließ und ihn mehrfach gedrängt haben soll, den Bart vor der Hochzeit abzurasieren. Hinsichtlich der Hochzeiten waren dies wohl nicht die einzigen Streitigkeiten, denn William soll Meghan Markle laut neusten Enthüllungen auch die Juwelen von Prinzessin Diana verwehrt haben.

Ungeachtet des Bruder-Zwists, den der Bart in der Vergangenheit ausgelöst haben soll: Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen klar, dass die Briten ihren zukünftigen König mit Bart sogar bevorzugen würden. Ein Nutzer schrieb auf X: „William, bitte lass den Bart weiter wachsen!“, während ein anderer hinzufügte: „Ich liebe den Bart an Prinz William“. Manch ein Nutzer befand sogar, dass der Bart Prinz William attraktiver mache: „Prinz William mit Stoppelbart ist einfach heiß.“