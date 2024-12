Was ist im Jahr 2024 alles passiert? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz

Das Jahr geht zu Ende, und es war ein ereignisreiches. Es gab diverse Wahlen, gefeierte Comebacks und sportliche Höhepunkte bei Olympia in Paris und der Europameisterschaft in Deutschland. Doch wie gut wissen Sie noch darüber Bescheid, was in den vergangenen Monaten alles passiert ist? Das können Sie mit unserem Quiz mit 13 mehr oder weniger relevanten Fragen zu 2024 überprüfen.

Jahresquiz 2024: Das ist dieses Jahr alles passiert

Unser Quiz behandelt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der Ereignisse aus dem Jahr 2024 und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist allein durch das Bild, das über diesem Artikel steht, zu erkennen, das vier Szenen aus diesem Jahr zeigt. Weil wir aber keine Tipps für die richtigen Antworten geben wollten, kommen diese nicht in unserem Quiz vor.

Anfang des Jahres gab es noch bundesweite Bauernproteste, die am 15. Januar mit einer großen Kundgebung in Berlin ihren Höhepunkt fanden. Die Proteste haben abgenommen, doch die Wut über gestrichene Subventionen ist längst nicht weg. Auch die Überschwemmungen, die die Region Bayerisch-Schwaben im besonders hart trafen, werden uns noch lange beschäftigen: Die Schäden gehen in die Milliarden und sind längst nicht behoben.

Quiz zum Jahresende: Wie gut haben Sie 2024 aufgepasst?

Schöner ist da der Blick auf Großereignisse wie etwa die beiden Konzerte von Taylor Swift im Münchner Olympiastadion. Neben den 74.000 Menschen im Stadion – pro Show – verfolgten weitere Zehntausende die Auftritte vom Olympiaberg aus. Auch die Fußball-Europameisterschaft gehört zu den Highlights in diesem Jahr, wenngleich sie für die Deutsche Nationalmannschaft eine bittere Note hat. Denn das Ausscheiden gegen den späteren Europameister Spanien war denkbar unglücklich – und inzwischen sieht auch die Uefa die Entscheidung des Schiedsrichters, in einer entscheidenden Szene keinen Handelfmeter gepfiffen zu haben, als Fehler an. Hilft jetzt natürlich niemandem mehr.