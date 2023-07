Raubkunst

28.07.2023

Diese Frau ist die wichtigste Schatzjägerin in der Türkei

Plus Zeynep Boz soll die über Jahrhunderte geraubten Kulturschätze aus Anatolien in ihre Heimat zurückholen. Deutschland, sagt sie, mache ihr besonders Probleme.

Von Susanne Güsten

Glücklich ist Zeynep Boz erst, wenn das Flugzeug landet. Die Archäologin wartet immer selbst am Flughafen auf die kostbare Ladung. Jüngst waren zwei steinerne Göttinnen aus dem sechsten Jahrtausend vor Christus dabei, dazu eine Statuette von einem Streitwagen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus und haufenweise Bronzemünzen, mit denen König Mithridates IV. Eupator seinen Soldaten in Pontus vor 2200 Jahren den Sold bezahlte. Die Flugzeuge kommen aus Amerika, aus Italien, der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Zu selten aus Deutschland, wie sie findet. Wobei das ein besonders heikles Thema ist.

"Der Augenblick, in dem die Räder auf der Landebahn aufsetzen, ist mein Glücksmoment", erzählt die amtliche Schatzjägerin der Türkei. "Danach fahre ich ins Büro zurück und arbeite am nächsten Fall." Zeynep Boz ist Chefin des Amtes zur Bekämpfung von Kulturschmuggel – einer Abteilung des türkischen Kulturministeriums, die sie selbst geschaffen und geprägt hat. Ihre Mission ist es, die über Jahrhunderte in Anatolien geraubten, verschleppten und verscherbelten Kulturschätze aus aller Welt in ihre Heimat zurückzuholen.

