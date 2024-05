Das sind die größten Schlangen der Welt

Was ist die größte Schlange der Welt - und welche die längste weltweit? Erfahren Sie hier, welche zu den größten Exemplaren aller Zeiten gehört haben und welche zu den größten aktuell lebenden.

"Größte Schlange der Welt tot aufgefunden" - diese Schlagzeile wurde um Ostern 2024 laut. Medienberichten zufolge drehte es sich dabei um eine Grüne Anakonda, die vor allem durch ein Video bekannt wurde, das viral ging. Darin tauchte der niederländische Forscher Freek Vonk neben der Schlange im Wasser und schrieb dazu, dass es sich bei diesem Exemplar um die größte Anakonda handele, die er je gesehen habe. Wenig später berichtete Vonk auf seinem Instagram-Account, dass die Schlange tot aufgefunden wurde - es würde vermutet, das Tier sei ermordet worden.

Ist die Anakonda damit die größte Schlange der Welt? Oder gibt es noch eine, die länger ist? Und was ist das größte Exemplar aller Zeiten? In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die größten Schlangen der Welt.

Was ist die größte Schlange der Welt?

Anakondas gelten als größte Schlangen der Welt - zumindest wenn man von denen ausgeht, die aktuell noch am Leben sind. Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass dies nicht gleichbedeutend mit den weltweit längsten Schlangen ist. Petbook zufolge wiegt eine Anakonda bis zu 250 Kilogramm, was ihr den Titel als größte Schlange der Welt verleiht. Insbesondere die durch das Forscherteam um Vonk entdeckte Schlangenart "Nördliche Grüne Anakonda" gilt als absolute Riesenschlange. 8 Meter lang können sie laut National Geographic werden.

Weil Anakondas zu den Würgeschlangen zählen, macht sie das gleichzeitig auch zu den größten Würgeschlangen der Welt. Wie es auf der Seite des Zoos in Stuttgart heißt, sind Grüne Anakondas in der Lage, "sehr große Beute [zu] überwältigen". Gleichzeitig sei es aber auch wenig problematisch für sie, länger ohne zu überleben. Der Rekord dafür läge bei über 500 Tagen ohne Nahrung. Die Grüne Anakonda kommt vor allem in Süd-, aber auch in Mittelamerika vor, wie beispielsweise in Trinidad und Tobago. Bekannt sind die Riesenschlangen für ihre ausgeprägte Schwimmfähigkeit - wie dem Video von Vonk zu entnehmen ist.

Wie lang ist die längste Schlange der Welt?

Zweifelsohne gehört auch die längste Schlange zu den größten der Welt - gemeint ist der Netzpython, den PETBOOK damit auf den zweiten Platz der größten Schlangen der Welt setzt. Insgesamt kann ein Netzpython eine Länge von bis zu zehn Metern erreichen - fällt aber gewichtstechnisch gegenüber der Anakonda deutlich ab.

Wie der Name der Riesenschlange bereits vermuten lässt, ist sie vor allem an ihrer auffälligen Aussehen zu erkennen: Reptilica.de beschreibt ihre Haut als "beeindruckendes Netzwerk an dunklen und hellen Mustern". Zuhause fühlen sich die Pythons in Asien - darunter in Indien, Indonesien, den Philippinen, Bangladesch sowie Inseln im pazifischen Ozean. Auf ihrem Speiseplan stehen neben Vögeln und Nagetieren mitunter auch Affen oder Wildschweine.

Titanoboa - die größte Schlange aller Zeiten?

Nichts jedoch sind Anakondas oder Netzpythons im Vergleich zu den Schlangen, die es einst auf der Erde gegeben haben soll. Der Name "Titanoboa" fällt oft, wenn man von der größten Schlange aller Zeiten spricht. Laut PETBOOK sollen sie bis zu 13 Metern lang und über eine Tonne schwer gewesen sein.

Neue Funde weisen darauf hin, dass es wohl noch größere Schlangen gegeben haben wird. 27 Wirbel - inzwischen versteinert - deuten auf einen Körper von bis zu 15 Metern hin. Diese Art erhielt nun den Namen "Vasuki indicus gen et sp. nov." und soll vor etwa 40 Millionen Jahren gelebt haben. Um so groß zu werden, sind hohe Temperaturen erforderlich - nur so kann der Stoffwechsel der Schlangen funktionieren. Zu diesem Zeitpunkt soll die Durchschnittstemperatur 28 Grad Celsius betragen haben.

Was ist die größte Giftschlange der Welt?

Als größte Giftschlange - nicht aber als giftigste Schlange - gilt die Königskobra. Sie weist mit ihren drei bis fünf Metern eine (im Verhältnis zu den übrigen genannten Schlangen) eine etwas geringere Länge auf. Dabei wiegt sie - wie der Tierpark Berlin angibt - auch "nur" maximal neun Kilogramm. Sie ist in der Lage, etwa 30 Prozent ihres vorderen Körpers aufzurichten. So kann sie besser erkennen, was um sie herum passiert. Interessant: Die aus dem asiatischen Raum stammende Königskobra frisst besonders gerne ihre Artgenossen - wie zum Beispiel Pythons oder Nattern.

Die größten Schlangen der Welt - welche gehören noch dazu?

Neben der Anakonda und dem Netzpython gibt es noch andere aktuell lebende Schlangen, die eine beträchtliche Größe erreichen können. Dazu zählen laut PETBOOK der Tigerpython mit einer Länge von bis zu sechs Metern und einem Gewicht von etwa 90 Kilogramm - sowie der Nördliche Felsenpython. Er kann bis zu fünf Meter lang werden und trägt damit zumindest den Titel als größte Schlange in Afrika. Dort ist der Python auf der südlichen Hälfte des Kontinents zuhause.

