Prinz Harry, der zweite Sohn von König Charles III. und seiner verstorbenen ersten Ehefrau, Prinzessin Diana, setzt sich schon seit Jahren stark für verwundete Soldaten und Veteranen ein. Sein Engagement in diesem Bereich erreichte 2014 einen Höhepunkt, als der Prinz die „Invictus Games“ ins Leben rief. Bei diesem internationalen Wettkampf können verletzte und kranke Soldaten ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und damit auf sich sowie die Angehörigen von Veteranen aufmerksam machen.

Genau dieses Projekt könnte nun aber dazu führen, dass es erneut zu Spannungen zwischen Prinz Harry, seinem Bruder William und seiner Schwägerin, Prinzessin Kate, kommt. Warum dies so kommen könnte, erklärte kürzlich die Royal-Expertin Dorothy Reddin gegenüber britischen Plattform gbnews.com.

Übrigens: Das Bekanntwerden von Prinzessin Kates‘ Krebserkrankung hat weltweit für viel Aufsehen gesorgt. Zwischenzeitlich kursierten gar Gerüchte, Kate sei zur Krebsbehandlung in Texas. All dies sind aber nur Spekulationen. Klar ist bislang nur, dass Kate sich einer vorsorglichen Chemotherapie unterzieht. Diese scheint so dosiert zu sein, dass die Prinzessin glücklicherweise keinen Haarausfall aufweist.

Royals: Bringt Harry William und Kate in eine „unangenehme Situation“?

Den Grundstein für Reddins Analyse lieferte Prinz Harrys Bekanntgabe des Austragungsortes für die „Invictus Games 2027“. Diese sollen nach reiflicher Überlegung im britischen Birmingham stattfinden. Seit den Eröffnungsspielen 2014 wäre es das erste Mal, dass die Veranstaltung wieder in Großbritannien abgehalten wird.

Ein Grund für Harry und den Prinzen sowie die Prinzessin von Wales, um zusammenzukommen? Ganz so einfach könnte es laut der Royal-Expertin Reddin in diesem Fall nicht werden. Seit Prinz Harry und seine Frau, Meghan Markle, im Jahr 2020 von ihren offiziellen Pflichten als Mitglieder der königlichen Familie zurückgetreten sind, hätten William und Kate die „Invictus Games“ nicht mehr öffentlich unterstützt. Allerdings werden die Spiele in Birmingham viel mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die britische Öffentlichkeit könne laut Reddin erwarten, dass einige der Senior-Royals - also William, Kate aber vielleicht auch der König selbst - den Spielen beiwohnen. Zwangsläufig würden sie dabei auf Harry treffen und müssten das Event möglicherweise sogar in Gegenwart des Herzogs von Sussex bestreiten.

Weder Kate noch William wären verpflichtet, an dem Event teilzunehmen, da es sich um eine unabhängige Organisation handelt. Allerdings müsste die königliche Familie laut Reddin mit ziemlicher Sicherheit berücksichtigen, dass ein großes Sportereignis im Herzen des Vereinigten Königreichs stattfindet und Harrys unmittelbare Familie dann nicht zu sehen wäre, was William und Kate in eine „unangenehme Situation“ bringen könnte.

„William und Kate könnten Gefahr laufen, kalt zu wirken, wenn sie den Herzog von Sussex nicht öffentlich unterstützen“, erklärt Reddin in ihrem Beitrag.

Besonders Kates Fernbleiben könnte Harry bei einem solchen Event schmerzen - immerhin bezeichnete er sie des Öfteren als „die Schwester, die ich nie hatte“. Insidern zufolge soll er die Freundschaft mit der Frau seines Bruders schmerzlich vermissen. Ob eine Versöhnung möglich wird, ist allerdings fraglich, denn Experten sind sich einig: Mit seinen Interviews und seiner Biografie hat Harry William und Kate „schrecklich viel Leid zugefügt“.

Die Spannungen erstrecken sich aber nicht nur auf Harrys Verhältnis zu seinem Bruder und seiner Schwägerin, sondern auch zu seinem Vater, König Charles III. Denn bei der Vergabe eines wichtigen Titels hat dieser Harry glatt übergangen und William vorgezogen.