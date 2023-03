Charles III. auf Auslandsbesuch: Jetzt soll es der König richten

König Charles III. reist am Sonntag zunächst nach Frankreich und am Mittwoch weiter nach Deutschland. Die Staatsbesuche sollen helfen, bessere Beziehungen mit der EU aufzubauen.

Fast 70 Jahre ist es her, dass Königin Elizabeth II. mit ihrem Mann Prinz Philip ihren ersten Staatsbesuch unternahm. Der Trip führte sie in das über 8500 Kilometer entfernte Panama. Sie besuchten das Land im November 1953 eher nebenbei auf ihrer Reise mit der königlichen Jacht durch den Panamakanal nach Australien und Neuseeland. Es war das erste und einzige Mal, dass die Queen die Nation besuchte. Vergessen haben die Bewohner dies jedoch nie. Als die Monarchin im vergangenen Jahr starb, trauerten die Menschen intensiv um „Reina Isabel“, wie sie sie nennen.

Für Charles geht es nach Paris, Bordeaux, Berlin und Hamburg

Insgesamt hat Elizabeth II. im Laufe ihrer 70 Jahre andauernden Regentschaft mehr als 1,5 Millionen Kilometer zurückgelegt und 117 Länder bereist. Ein Rekord. Das Auslands-Reisemeilen-Konto von König Charles III. steht bislang noch bei null. Das wird sich allerdings am Sonntag ändern. Dann macht sich der Monarch auf eine zugegeben kurze Reise. Seine ersten Staatsbesuche führen ihn und Königin Camilla zunächst nach Frankreich und dann am Mittwoch weiter nach Deutschland. Dabei stehen Stopps in Paris, Bordeaux, Berlin und Hamburg auf der Agenda des Monarchen.

Staatsbesuche haben die beiden bereits empfangen: König Charles und Camilla mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Buckingham Palace. Foto: Chris Jackson/PA Wire, dpa

Die Zielländer von König Charles III. sind strategische Destinationen. „Die Besuche spiegeln das starke Bemühen des neuen Premierministers Rishi Sunak wider, bessere Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU aufzubauen, eine Beziehung, die durch den Brexit stark beschädigt wurde“, erklärte Pauline MacLaran, Royal-Expertin an der Royal Holloway Universität in London unserer Redaktion. Somit gehe es bei den Reisen weniger darum, was der neue Monarch will, sondern darum, wie die Regierung die Soft-Power der Royals als Mittel der Diplomatie einsetzen will. Schließlich spielen die Royals als öffentliche Diplomaten gerade im Königshaus-begeisterten Deutschland eine große Rolle, aber eben ohne politisch zu sein.

MacLaran geht überdies davon aus, dass Charles III. im Rahmen seiner Staatsbesuche einen anderen Ton anschlagen wird als einst seine Mutter. „Ich denke, er wird versuchen, die Länder für gemeinsame Ziele zu begeistern.“ Dabei werde sicherlich der Umweltschutz eine Rolle spielen. „Es ist ein Anliegen, das er leidenschaftlich verfolgt und das auch dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wichtig ist.“ Es sei zu erwarten, dass der König sein Interesse für dieses und weitere Themen deutlich zum Ausdruck bringt. „Damit unterscheidet er sich von Königin Elizabeth II., die darauf achtete, niemals ihre eigene Meinung zu offenbaren.“

Der damalige britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla beim letzten Besuch vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Soeren Stache, dpa

Charles hatte zusammen mit seiner Frau Deutschland zuletzt im Herbst 2020 besucht. Damals hielt er inmitten der Corona-Pandemie beim zentralen Gedenken zum Volkstrauertag im Bundestag eine Rede, in der er die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland beschwor. „Gemeinsam sind wir eine unverzichtbare Kraft für das Gute in der Welt“, sagte der damalige Prinz Charles – ein Satz, den er angesichts des Ukraine-Krieges am Donnerstag im Deutschen Bundestag wiederholen könnte.

Wann reisen Charles und Camilla in die Länder des Commonwealth?

Während Deutschland und Frankreich dem Besuch von König Charles III. mit großer Vorfreude entgegenblicken, müssen sich Länder wie Australien, Kanada und Neuseeland oder Nationen in der Karibik noch gedulden. Dem Commonwealth gehören 56 Staaten an, von denen 15 den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben. Der australische Journalist Hugh Whitfeld hält es für wichtig, dass Charles und Camilla zeitnah auch diese Länder bereisen.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wurden in Down Under Stimmen lauter, wonach das Land den britischen König als offizielles Staatsoberhaupt absetzen solle. Kürzlich wurde bekannt, dass künftig weder die Queen noch Charles auf den Fünf-Dollar-Noten zu sehen sein werden. „Ein Besuch in Australien ist somit ein zweischneidiges Schwert“, so Whitfeld. „Aber wenn Charles III. am Commonwealth festhalten will, müssen sie kommen“, ist er überzeugt. „Um zu zeigen, dass sie Wert auf diese Länder legen.“