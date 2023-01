König Charles III. kommt wohl im Frühling nach Deutschland

König Charles III. und Camilla sollen im Frühling nach Deutschland kommen. Offenbar sind Besuche in Hamburg und Berlin geplant.

Offenbar wollen König Charles III. und seine Frau Königin Camilla im Frühling nach Deutschland reisen. Von 29 bis zum 31. März soll das Ehepaar Berlin und Hamburg besuchen. Die beiden würden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen und begleitet. Auch ein dritter Stopp im Osten Deutschlands soll laut einem Bericht des Stern im Gespräch sein. Der Buckingham-Palast hat den Deutschland-Besuch bislang nicht kommentiert. Von einer Sprecherin hieß es, Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Deutschland wird Berichten zufolge nicht der erste Stopp auf der ersten Auslandsreise des neuen britischen Monarchen sein. Zuvor soll Charles am 27. März Frankreich besuchen und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtete.

König Charles III. soll noch vor Krönung nach Deutschland kommen

Es wäre der erste Besuch des neuen Königs in Deutschland. Die Reise würde noch vor seiner offiziellen Krönung am 6. Mai stattfinden. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres britischer Monarch. Als Thronfolger war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland – zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch