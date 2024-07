Kate und William suchen jemanden für diesen ungewöhnlichen Job

Als Prinz und Prinzessin stehen William und Kate immer und überall im Rampenlicht. Im Grunde wird jeder Schritt des Paares in der Öffentlichkeit genauestens verfolgt. Nicht erst mit dem Aufstieg des ältesten Sohnes von König Charles zum ersten Thronfolger zählen beide zu den populärsten Mitgliedern der Royals.

Entsprechend gibt es viele Menschen quer über den Globus, die Kontakt mit William und Kate aufnehmen wollen. Womöglich, um Geburtstagsglückwünsche loszuwerden, der an Krebs erkrankten Prinzessin von Wales Mut zuzusprechen und Kraft zu spenden oder sich für ein gemeinsames Erlebnis zu bedanken. Und sei es nur, weil einmal eine royale Hand geschüttelt werden durfte.

William und Kate bewegen Millionen Menschen. Da kommt schonmal eine sechsstellige Zahl an Nachrichten zusammen. Bedeutet: Es gibt eine immense Menge zu lesen und im Idealfall zu beantworten.

Kate und William: Royals wollen Korrespondenz-Spezialisten einstellen

Dafür sucht das Paar nun nicht-royale Hilfe. Der Kensington Palace hat offiziell eine Stelle als Korrespondenz-Spezialist ausgeschrieben. Es handelt sich um eine Position im Haushalt von William und Kate, die unbefristet besetzt werden soll. Die Wochenarbeitszeit beträgt demnach 37,5 Stunden.

Die Hauptaufgabe besteht der Ausschreibung zufolge in der Betreuung der Korrespondenz. Oder ausführlicher: "Sie sind verantwortlich für die Verwaltung der Korrespondenz des Haushalts, für die Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen und für die rechtzeitige, gut geschriebene und maßgeschneiderte Beantwortung von Briefen, die im Zusammenhang mit den Themenbereichen des TRH eingehen." TRH steht dabei für Their Royal Highnesses, als Ihre Königlichen Hoheiten.

Geplant ist eine enge Zusammenarbeit unter anderem mit dem Privatsekretariat, den Besuchs- und Veranstaltungsteams und dem allgemeinen Korrespondenzteam im Buckingham Palace. Die Stellenausschreibung verspricht eine abwechslungsreiche Arbeit, die den Glücklichen oder die Glückliche auch mit externen Organisationen, lokalen Behörden, der Regierung und Wohltätigkeitsorganisationen zusammenführt.

Kate und William bieten Aufgabe im Kensington Palace an

Grundsätzlich wird der Korrespondenz-Spezialist am Kensington Palace in London arbeiten. Es stehen aber auch Reisen in andere Anwesen der königlichen Familie im Vereinigten Königreich an, um dort Aufgaben zu erfüllen. Zwar soll in der Regel von Montag bis Freitag gearbeitet werden, allerdings ist Flexibilität erforderlich. Schließlich können auch "unerwartete oder dringende" Aufgaben dazukommen. heißt es.

Von Bewerbern wird "Erfahrung in einer vergleichbaren Rolle" erwartet. Wichtig sind der Königsfamilie außerdem "eine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit sowie Gespür und Leidenschaft für schriftliche Korrespondenz". Außerdem sollte der Korrespondenz-Spezialist von William und Kate "enthusiastisch, eigenmotiviert und proaktiv" sein.

Es müssten strikte Fristen eingehalten werden, weshalb die Person auch Druck aushalten sollte. Der Arbeit sollte mit einem "Höchstmaß an Vertraulichkeit" und "mit äußerstem Fingerspitzengefühl und Diskretion" nachgegangen werden. Nicht zu vergessen: "Ein Interesse an der Arbeit von TRH ist wünschenswert."

Übrigens: Charles vermisst seine Enkel und will die verlorene Zeit mit ihnen aufholen. Im Zusammenhang mit der Krebserkrankung von Kate laufen derzeit Ermittlungen gegen das Krankenhauspersonal.