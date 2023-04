Neue Fotos von König Charles und Camilla veröffentlicht

Wenige Tage vor der Krönung des britischen Königpaars Charles und Camilla gibt es neue Fotos – und alte aus Charles Studienzeiten. Außerdem: neue Details zur Zeremonie.

Wenige Tage vor der Krönung von Charles III. und seiner Ehefrau Camilla am 6. Mai in der Westminster Abbey in London hat der Buckingham-Palast neue Fotos des Königspaars veröffentlicht. Die Bilder seien im "Blue Drawing Room", dem früheren Ballsaal des Londoner Stadtschlosses, von Fotograf Hugo Burnard gemacht worden, teilte der Palast in der Nacht zum Samstag mit. Ein Bild zeigt das stehende Paar, auf je einem Bild sind der Monarch und die Königsgemahlin einzeln zu sehen.

Charles und Camilla sitzen auf Stühlen aus dem frühen 19. Jahrhundert

Dabei sitzt Charles, im blauen Anzug und mit blauer Krawatte, in einem Polstersessel aus vergoldetem Holz und Seide von 1828. Zwölf dieser Stühle waren König George IV. einst für die Einrichtung von Schloss Windsor geliefert worden.

Charles sitzt auf einem Polstersessel, den König George IV. beauftragt hatte. Foto: Hugo Burnand, Royal Household, pa Media, dpa

Camilla, in einem blauen Kleid und mit Perlen-Ohrringen ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II., nahm in einem Bergère genannten Sessel aus vergoldetem Holz und Seide Platz. Das Sitzmöbel stamme aus der Zeit um 1812 und sei wahrscheinlich von George IV. für das Carlton House in Auftrag gegeben wurden, hieß es weiter. Im Hintergrund ist jeweils ein Porträt von König George V. kurz nach seiner Krönung 1911 zu sehen.

Camilla sitzt auf einem Sessel aus der Zeit um 1812. Foto: Hugo Burnand, Royal Household, pa Media, dpa

Fotograf Burnard hatte 2005 auch die Hochzeitsfotos von Charles und Camilla gemacht.

Uni Cambridge veröffentlicht Studentenfoto von König Charles

Aber auch Fotos vom jungen König wurden veröffentlicht – allerdings von der Universität Cambridge. Vor über 50 Jahren studierte Charles hier Archäologie und Anthropologie sowie anschließend zwei Jahre Geschichte.

Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist Charles 18 und wurde gerade immatrikuliert.

Auf Charles Immatrikulationsfoto steht die Information "Wales. HRH, The Prince of" (Wales. Seine königliche Hoheit, Prinz von). Foto: Trinity College, Pa Media, dpa

Neue Details zur Krönungszeremonie: Auch Tom Cruise soll zur Krönung kommen

Eine weitere Ankündigung in der Nacht zum Samstag enthüllte, dass die Gästeliste für das "Krönungskonzert" am Abend des 7. Mai auf Schloss Windsor um weitere hochkarätige Gäste erweitert wurde. Auch Tom Cruise und die tierische Comicfigur "Winnie-the-Pooh" sollen wohl eine Rolle spielen.

Möglicherweise könnte es zu einer ähnlichen Szene kommen wie beim Jubiläumskonzert für Queen Elizabeth II. im Juni 2022. Damals hatte sich die Königin für einen viel bejubelten Video-Sketch mit dem animierten Bären Paddington zum Tee getroffen. Insgesamt werden auf dem Konzert etwa 20.000 Gäste erwartet. (mit dpa)