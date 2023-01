Prinz Harry zeigt seiner Familie mit neuen Enthüllungen „den Mittelfinger“

Der abtrünnige Prinz schockiert mit weiteren Enthüllungen. Selbst ein Freund kritisiert ihn inzwischen dafür.

Die Kulisse ähnelt dem Interview, in dem einst Prinz Harrys Mutter Diana öffentlich machte, dass ihr Ehemann Charles sie betrog. Jetzt ist es ihr jüngerer Sohn, der dem Journalisten und Autor Tom Brady Rede und Antwort steht – in einem Interview mit dem Sender ITV, das schon vor einigen Tagen aufgezeichnet wurde. In einer vertraut anmutenden Atmosphäre sprechen die beiden Männer über seine Autobiografie „Spare“ (deutsch: „Reserve“), welche seit Tagen für Aufsehen sorgt und am Dienstag veröffentlicht wird. Szenen aus dem Interview sind bereits vorab öffentlich geworden.

Warum er das Buch geschrieben habe, will Brady von Harry wissen. „Ich weiß nicht, wie Schweigen jemals Dinge besser machen soll“, sagt der Prinz. Er hoffe, dass seine Familie bereit sei, sich zusammenzusetzen und über alles zu reden. Dass dies noch möglich sein wird, glaubt jedoch kaum jemand. Schließlich gewährt er einen Blick hinter die Kulissen der Royals, der kaum detailreicher sein könnte.

Sex, Drogen, Kriegstaten: All das enthüllt Harry

Nachdem vor einigen Tagen in Spanien und den USA bereits Biografie-Exemplare vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin aufgetaucht waren, berichten Medien in Großbritannien ausführlich über einzelne Passagen.

So enthüllt Prinz Harry demnach Details zu seinem ersten Sex mit einer älteren Frau hinter einem Pub und davon, dass er mit 17 Jahren Kokain konsumiert habe. Und er gesteht, in seiner Zeit als Hubschrauberpilot in Afghanistan 25 Talibankämpfer getötet zu haben. In der Hitze des Gefechts habe er diese nicht als „Menschen“ betrachtet, sondern als „Schachfiguren“. Auch, dass Prinz William und er Charles darum gebeten hätten, Camilla nicht zu heiraten, enthüllt er – und dass sein Vater ihn offenbar gebeten habe, seine letzten Jahre nicht zu einer „Qual“ werden zu lassen. Diesem Wunsch jedenfalls zeige der 38-Jährige nun „den Mittelfinger“, kommentierte die Zeitung The Spectator.

In der britischen Öffentlichkeit kommt er damit nicht gut an. Selbst der Kriegsveteran Ben McBean, der als sein Freund gilt, kritisierte ihn: „Er muss endlich den Mund halten“, sagte er der Sun. Und: Er werde dies später bereuen. „Diana hätte ihm davon abgeraten“, ist auch der frühere Leibwächter Dianas, Ken Wharfe, überzeugt: „Ich denke, sie wäre aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen klug genug gewesen, um zu sagen: Schau Harry, ich liebe dich, aber das ist keine gute Idee“, sagte er dem Sender Sky News.

Interviews gehen für Royals oft nach hinten los

„Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Interviews führender Royals für gewöhnlich nach hinten losgehen“, betonte die Palast-Expertin Katie Nicholl in der Tageszeitung Guardian. Zuletzt spektakulär bewiesen habe dies Prinz Andrew im Jahr 2019. Damals stellte er sich den Fragen der BBC-Journalistin Emily Maitlis.

Was als Befreiungsschlag gegen Missbrauchsvorwürfe gedacht war, endete in einem Desaster. Er verlor kein Wort der Reue über die Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das Interview provozierte eine Klage der heute 39-jährigen Virginia Giuffre, damals Roberts. Vergangenes Jahr einigte man sich auf einen Vergleich, der den Prinzen Millionen kostete. In der königlichen Familie gilt er seither als Persona non grata. Auch Harry droht dieses Schicksal mehr denn je.