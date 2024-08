Prinzessin Kate bei "Trooping the Colour 2024": Was hat Prinz George ihr zugeflüstert?

Es war ein guter Tag für das britische Königshaus. Nach einem bisher turbulenten Jahr für die Royals schien bei den diesjährigen Festlichkeiten zu "Trooping the Colour" die Welt im Buckingham Palace wieder in Ordnung zu sein. Denn die bis auf Prinz Harry und Herzogin Meghan vollzählige Königsfamilie legte einen glanzvollen Auftritt hin und für die Zuschauer gab es ein Wiedersehen mit Prinzessin Kate.

Für Kate war die Teilnahme bei "Trooping the Colour 2024" ihr erster öffentlicher Termin nach Bekanntgabe der Krebs-Erkrankung, die laut Medienberichten noch nicht ausgestanden sein soll. Für Entzücken sorgte mitunter eine Szene mit Sohnemann Prinz George, der seiner Mutter während der Zeremonie etwas zuflüsterte. Eine Lippenleserin entschlüsselte nun, worum es ging.

Prinzessin Kate: Erster öffentlicher Auftritt nach Krebs-Diagnose

Ein Termin, der zum Höhepunkt des königlichen Kalenders gehört, ist mit Sicherheit der jährlich stattfindende "Trooping the Colour"-Tag, üblicherweise im Monat Juni, wie die Royal-Webseite schreibt. Der traditionelle Aufmarsch zahlreicher Soldaten in Gardeuniformen und Bärenfellmützen auf dem Paradeplatz "Horse Guard's Parade" gilt laut offiziellen Angaben dem Geburtstag des Monarchen - seit seiner Thronbesteigung im vergangenen Jahr nahm König Charles zum zweiten Mal daran teil. Die Militär-Parade wird, wie es die königlichen Statuten verlangen, vom Regenten des Vereinten Königreiches inspiziert und abgenommen.

Auf dem Balkon des Buckingham Palace stand in diesem Jahr aber nicht nur König Charles und Königin Camilla, sondern auch Prinz William und seine Familie, inklusive Prinzessin Kate. Für die 42-Jährige war es der erste öffentliche Auftritt nach ihrer Krebs-Diagnose Anfang des Jahres. Es war also klar, dass die Augen der Zuschauer und Beobachter vor allen Dingen auf ihr liegen würden. Schließlich erhoffte man sich, etwas über den lange spekulierten Gesundheitszustand der Prinzessin zu erfahren. Unter anderem kursiert das Gerücht, Kate unterziehe sich einer Krebsbehandlung in Texas.

Prinzessin Kate bei "Trooping Colours": Viele zeigten sich erleichtert über ihren Gesundheitszustand

Umso erfreuter waren Zuschauer und Beobachter, eine gefasste und strahlende Kate bei den Festlichkeiten zu "Trooping the Colour" zu erleben. In tadelloser, farblich perfekt abgestimmter Garderobe saß sie mit ihren Kindern in der königlichen Kutsche und verfolgte umringt von ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace die Flieger-Manöver der Royal Airforce. Der britische Telegraph verglich ihre Teilnahme daher mit dem Comeback eines Rockstars: Das "catherine-große Loch" (abgeleitet von Herzogin Catherine) in der königlichen Familie sei wieder gefüllt und Kate dort, "wo sie hingehört", so das Blatt.

Laut dem Boulevardblatt Gala.de war Kates Entscheidung für eine Rückkehr in die Öffentlichkeit zur "Trooping the Colours"-Parade vor allem der Tatsache geschuldet, dass sie ihre Kinder nicht alleine in der Kutsche Platz nehmen lassen wollte. Schließlich sitzt Prinz William, dem nach der Krebserkrankung von König Charles wichtige Aufgaben übertragen wurden, bei "Trooping the Colour" hoch zu Ross, um die Truppe zu inspizieren.

Szene zwischen Prinz George und Kate sorgt für Entzücken: Lippenleserin will erkannt haben, worum es ging

In der Kutsche soll es unter anderem zu einer süßen Szene zwischen Kate und ihrem ältesten Sohn, Prinz George (10), gekommen sein. Bewegt von den zujubelnden Zuschauern auf dem Weg entlang der Prachtstraße "The Mall" zum Buckingham Palace soll George, der Papa William wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein scheint, zu seiner Mutter gesagt haben: "Sie sehen alle so glücklich aus!" So jedenfalls wollte es Lippenleserin Juliet Sullivan laut dem Daily Mail entschlüsselt haben.

Übrigens: Nicht nur in der königlichen Kutsche nehmen es Charles, William, Kate und Co. mit dem Anschnallen nicht so genau. Das ganze hat allerdings nichts mit Fahrlässigkeit zu tun, sondern einen bestimmten Grund, wie ein Sicherheitsexperte erklärt.