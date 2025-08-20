In einem neuen Trailer zu ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ hat Herzogin Meghan ein überraschendes Detail über die Essgewohnheiten von Prinz Harry verraten, das bei Fans der Royals für Gesprächsstoff sorgt. Denn auf ein ganz bestimmtes Gericht kann der jüngere Bruder von Prinz William offenbar getrost verzichten.

Dieses Gericht isst Prinz Harry nicht: „Und du hast ihn trotzdem geheiratet?“

Die zweite Staffel von „With Love, Meghan“, die am 26. August auf Netflix startet, verspricht neben kulinarischen Momenten auch DIY-Projekte, prominente Gäste wie Chrissy Teigen und Tan France sowie Einblicke in Meghans Leben.

Vorab verrät der Trailer schon ein ganz bestimmtes Detail darüber, was bei den Sussexes auf den Tisch – oder eher nicht auf den Tisch – kommt. Während eines lockeren Gesprächs mit dem spanisch-amerikanischen Starkoch José Andrés sagt Meghan im Trailer lachend: „Weißt du, wer Hummer nicht gerne isst? Mein Ehemann!“ Der Starkoch reagiert im Video sichtlich überrascht und fragt etwas ungläubig: „Und du hast ihn trotzdem geheiratet?“

Meghan scheint mit so einer Spitze nicht gerechnet zu haben, denn die zweifache Mutter bricht wegen des Kommentars kurzerhand in Gelächter aus.

Diese Szene befeuerte im Netz erneut die seit Jahren kursierende Spekulation, dass Mitglieder der Royals bestimmte Meeresfrüchte wie Hummer meiden, um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu verringern. Offizielle Bestätigungen dafür gab es jedoch nie.

Keine Meeresfrüchte für Harry und die anderen Royals? Koch widerlegt Gerücht

Tatsächlich hat der frühere royale Küchenchef Darren McGrady, der viele Jahre für Königin Elizabeth II. kochte, dieses Gerücht längst entkräftet. Auf X, vormals Twitter, veröffentlichte er laut Hello! ein Menü aus dem Jahr 1989, auf dem „soufflé de homard“ – Hummer-Soufflé – verzeichnet ist, und kommentierte: „Beweis, dass die königliche Familie tatsächlich Meeresfrüchte isst.“

Gegenüber dem Magazin erklärte er außerdem, dass es für die königliche Familie stets eine große Auswahl an Gerichten gab, viele davon klassisch französisch, und selbst die Familienmenüs vollständig auf Französisch geschrieben waren.

Ob Harrys Abneigung gegen Hummer also etwas mit angeblichen Hofregeln zu tun hat, ist fraglich. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich schlicht um eine persönliche Vorliebe handelt. Meghan sprach im Interview mit People offen darüber, was bei den Sussexes privat auf den Tisch kommt: „Mein Mann und Archie lieben beide Spiegeleier.“ Dazu gäbe es „sehr viel Bacon“ – und wenn die Zeit knapp ist, greife sie auch mal zu einer pragmatischen Lösung: „Und manchmal hat man einfach keine Zeit für all das und schiebt einfach eine Tiefkühlwaffel in den Toaster und fertig. Und das ist auch völlig in Ordnung.“