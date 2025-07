Diogo Jota stirbt bei Unfall mit 28 – so reagiert Prinz William auf den tragischen Tod

Der portugiesische Fußball-Nationalspieler Diogo Jota vom FC Liverpool und sein Bruder sind bei einem Verkehrsunfall in Spanien, in der Nacht zum Donnerstag, 3. Juli 2025, ums Leben gekommen, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Diogo Jota wurde 28 Jahre alt, sein Bruder André Silva, der ebenfalls Fußballer war und beim portugiesischen Zweitligisten Penafiel unter Vertrag stand, wurde 25. Die beiden waren laut Medienberichten am frühen Morgen auf einer spanischen Autobahn verunglückt. Demnach kam ihr Sportwagen bei einem Überholmanöver von der Straße ab und ging in Flammen auf. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun.

Trauer um Fußballstar Diogo Jota

Die Trauerfeier soll am Samstag, dem 5. Juli 2025 in einer Pfarrkirche in Gondomar stattfinden, wo die beiden aufwuchsen. International erregt der Todesfall große Aufmerksamkeit, unter anderem weil die Brüder so jung waren und besonders tragisch: Diogo Jota hatte erst Ende Juni seine langjährige Freundin, mit der er drei Kinder hatte, geheiratet.

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat bestürzt auf den Tod seines Teamkollegen reagiert. „Das ergibt keinen Sinn. Gerade noch waren wir zusammen bei der Nationalmannschaft, du hast gerade erst geheiratet“, schrieb Ronaldo bei Instagram und postete dazu ein Schwarz-Weiß-Foto seines jubelnden Teamkollegen. Aber nicht nur Fußballfans, Sportler-Kollegen und Jotas Verein – der FC Liverpool, mit dem Jota in der vergangenen Saison die englische Meisterschaft gefeiert hatte – bekundeten ihre Trauer. Auch Portugals Regierungschef Luís Montenegro hat der Familie des Fußballprofis laut dpa sein Beileid ausgesprochen.

Prinz William ist „tieftraurig“

Nun hat sich auch Prinz William nach dem tragischen Tod von Jota und seinem Bruder zu Wort gemeldet. In einem Statement auf der Plattform X und in der Instagram Story des offiziellen Kanals „The Prince and Princess of Wales“ drückte der britische Thronfolger seine Trauer aus und zeigte sich erschüttert: „Als Teil der Fußballfamilie bin ich tieftraurig über den Tod von Diogo Jota und seines Bruders.“ Prinz William ist bekennender Fußballfan und Präsident des englischen Fußballverbands FA.

Weiter schreibt er: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten“. Die Nachricht ist mit einem W unterzeichnet, was laut dpa ein Zeichen dafür ist, dass William die Nachricht selbst verfasst hat. Die Anteilnahme des Prinzen zeigt, wie sehr Jota in der Fußballwelt geschätzt wurde – auch von Persönlichkeiten außerhalb Portugals.

Erst kürzlich hat ein tragisches Ereignis während eines Polo-Turniers in Windsor die königliche Familie erschüttert: Ein Freund von Prinz William, der indische Unternehmer Sunjay Kapur, kam plötzlich ums Leben. (mit dpa)