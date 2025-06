Einbruch unter Drogen auf Windsor Castle: Waren William, Kate und die Kinder in Gefahr?

Ein Eindringling mit Armbrust, eine Diebesbande und jetzt ein Einbrecher, der illegale Drogen offenbar nicht nur bei sich trug: Die Liste an Sicherheitsvorfällen rund um die Royals ist lang und seit Anfang Juni 2025 um einen Eintrag reicher. Unweit des eigentlichen Wohnsitzes von Prinz William und seiner Familie musste die Polizei am helllichten Sonntagmittag (1. Juni) einschreiten. Was laut den Beamten geschehen ist und warum der Mann in seinen 30ern schnell wieder auf freiem Fuß war, lesen Sie in diesem Artikel.

Sicherheitsvorfall bei den Royals: Erneuter Einbruch auf Windsor Castle?

Während sein Bruder Harry mangelnden Polizeischutz immer wieder auch vor Gericht zum Thema macht – der Grund, warum er mit seiner Familie nicht nach Großbritannien reisen möchte – scheint der Haussegen bei Prinz William und Familie im Lot zu sein: Zusammen freut sich der Prinz von Wales mit Prinzessin Kate und den Kindern aktuell über besonderen „royalen“ Familienzuwachs.

Doch der Schein dürfte etwas trügen, schaut man sich den jüngsten Sicherheitsvorfall auf dem Anwesen der Royals an. Denn unweit von ihrem Wohnhaus Adelaide Cottage mussten einmal mehr Sicherheitskräfte einschreiten, als Medienberichten zufolge ein Mann plötzlich auf dem Gelände von Windsor Castle stand.

Dabei handelt es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art: Erst im Oktober 2024 verschafften sich Unbekannte nicht nur Zugang zu besagtem Areal, sondern entwendeten einen Truck sowie ein Quad – und das während Kronprinz, Kate und Kinder im nur wenige Hundert Meter entfernten Adelaide Cottage schliefen. Eine direkte Gefahr ging damals offenbar für sie nicht aus. War das beim erneuten Einbruch anders?

Übrigens: Wie eng die Leibwächter teilweise mit der königlichen Familie zusammenarbeiten, zeigt das Beispiel von Bodyguard „Rambo“.

Einbruch unter Drogen: Drohte Gefahr für Prinz William, Prinzessin Kate und die Kinder?

Wie die Boulevard-Zeitung The Sun nun berichtet, erschien am Sonntag, 1. Juni, zur Mittagszeit plötzlich ein Mann in seinen 30ern auf dem Gelände von Windsor Castle. Das Blatt schreibt von einem „drogensüchtigen Eindringling“, der offenbar über eine Mauer auf das Schloss-Areal geklettert sei. Weit dürfte er jedoch nicht gekommen sein. Wie es heißt, hätten Beamten des „Royal and Specialist Protection Command“ der Metropolitan Police, die sich um die Sicherheit innerhalb des Schlosses kümmern, den Täter schnell dingfest gemacht und wiederum der Thames Valley Police übergeben. Diese kümmert sich um Belange außerhalb der royalen Mauern.

Der Mann habe es demnach aber nicht in den inneren Teil des Geländes geschafft. Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte, dass der Mann „wegen des Verdachts auf unbefugtes Betreten einer geschützten Stätte und des Besitzes von Drogen der Klasse A“ festgenommen worden sei. Der britischen Klassifizierung nach sind Klasse-A-Drogen Substanzen wie Heroin, Kokain und Crystal Meth wie auch LSD und Zauberpilze.

Eine nicht näher genannte Quelle der Zeitung habe berichtet, dass vermutet werde, der Einbrecher habe auch zum Zeitpunkt des Einbruchs unter Einfluss einer der genannten Drogen gestanden. Zwar habe der Eindringling für viel Aufsehen gesorgt, „ernsthaften Schaden“ anrichten aber wollte dieser offenbar nicht. Sun-Angaben zufolge hätten sich die Kate und Co. grundsätzlich an dem Tag in Adelaide Cottage aufgehalten. Ob sie jedoch zum Tatzeitpunkt wirklich nur unweit davon entfernt waren, lasse sich nicht abschätzen.

Übrigens: Wenn sich die drei Kinder von William und Kate, George, Charlotte und Louis, streiten, hat das meist einen bestimmten Grund – und dieser ist viereckig.