Kate und William: Was sich bald im Garten abspielt, sorgt für Ärger mit den Nachbarn

Die Royals sorgen erneut für Schlagzeilen – dieses Mal nicht mit einem öffentlichen Auftritt, sondern mit einem geplanten Event auf ihrem eigenen Grundstück. Im Garten von Prinzessin Kate und Prinz William im Kensington Palast soll im Rahmen der London Fashion Week eine große Modenschau stattfinden. Doch die exklusive Nachbarschaft reagiert alles andere als begeistert.

Kate und William: Was sich im Garten abspielt, sorgt für Ärger mit den Nachbarn

Wie die Daily Mail berichtet, will das britische Modehaus Burberry während der London Fashion Week ein Event auf Perks Field veranstalten – einer Fläche, die zum privaten Garten der Königsfamilie gehört und direkt an den Kensington Palast grenzt. Bereits in den Jahren 2014, 2015 und 2016 fanden dort Shows der Luxus-Marke statt.

Allerdings sorgt die diesjährige Show, bei der die neueste Kollektion des Modehauses präsentiert werden soll, für Widerstand. Laut der Daily Mail haben Anwohner und Institutionen Beschwerden bei der Behörde eingereicht – darunter auch die High Commission of India. Sie fordert, dass der Geräuschpegel während der Veranstaltung auf ein „akzeptables Niveau“ begrenzt werde, da die Residenz „häufig diplomatische Veranstaltungen“ ausrichte. Auch eine lokale Anwohnervereinigung schloss sich dem Protest an. Die Sorge: Durch das Mode-Event würden Verkehr, Lärm und Müll in der ohnehin exklusiven Gegend erheblich zunehmen.

Auch interessant: Williams Bruder, Prinz Harry, hat sich schon vor Jahren mit der Familie überworfen. Das Verhältnis zwischen ihm und den anderen Royals gilt nicht erst seit dem Tod von Queen Elizabeth II. als angespannt und verschlechterte sich auch noch nach Harrys brisanten Enthüllungen in einer Biografie. Nun kam es jüngst zum ersten Treffen zwischen Harry und seinem Vater, König Charles III. seit anderthalb Jahren. Ob dieses als „Versöhnungstreffen“ gewertet werden kann, ist allerdings fraglich.

Event nahe Kensington Palace bringt „eine der reichsten Straßen Großbritanniens“ in Aufuhr

Die Daily Mail zitiert in ihrem Artikel einen Anwohner, der von einer „wachsenden Kommerzialisierung“ von Perks Field spricht. Solche Veranstaltungen seien „aufdringlich“ und passten nicht in die Nachbarschaft. Schon jetzt gebe es Spannungen, etwa durch die Bauarbeiten des Immobilienunternehmers Jon Hunt, der mehreren Medienberichten zufolge – darunter die Financial Times – seit Jahren mit seinen Nachbarn über den Ausbau seines Anwesens streitet. Der geplante Burberry-Auftritt gelte für viele deshalb als weiterer Stein des Anstoßes in einem Viertel, das ohnehin immer wieder mit Luxusprojekten belastet ist.

Burberry erklärte laut Daily Mail, man habe im Vorfeld „das Königshaus, das Crown Estate und die lokalen Anwohner konsultiert“. Das Modehaus stellt damit klar, dass die Planungen in Abstimmung mit den verantwortlichen Stellen erfolgten. Trotzdem bleibt der Widerstand stark. Laut Daily Mail ist „eine der reichsten Straßen Großbritanniens“ in Aufruhr über die Entscheidung von Prinzessin Kate und Prinz William, ihre Gärten auch für internationale Events zu öffnen.



Ob die Show tatsächlich wie geplant stattfinden kann, hängt nun von der Entscheidung des „Royal Borough of Kensington and Chelsea“ ab. Das Königshaus selbst hat sich zu den Beschwerden aus der Nachbarschaft nicht geäußert.