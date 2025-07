Prinz George erreicht besonderes Alter: Diese einschneidenden Folgen hat das für den Thronfolger

Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, feiert Geburtstag. Anlässlich seines zwölften Geburtstags teilten die stolzen Eltern bereits einige Schnappschüsse des Geburtstagskindes auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Doch auch wenn der royale Nachwuchs auf den Fotos und Videos bis über beide Ohren strahlt, bringt dieser Geburtstag so einige Veränderungen für den zukünftigen Thronfolger mit sich. Was sich fortan für Prinz George ändert, erfahren Sie hier.

Royals: Was ändert sich für Prinz George?

Am 22. Juli wurde Prinz George zwölf Jahre alt. Bei diesem Geburtstag handelt es sich um einen besonderen Meilenstein. Als ältester Sohn von William und Kate steht Prinz George an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Das bedeutet nicht nur eine große Verantwortung, sondern bringt auch einige Verpflichtungen mit sich. Schon jetzt wird der zukünftige Thronerbe nach und nach in seine royalen Pflichten eingeführt. Erst dieses Jahr überraschte er mit seinem ersten offiziellem „Solo-Auftritt“ bei einem Tee-Empfang im Buckingham-Palast.

Eine weitere besondere Regelung tritt nun mit seinem zwölften Geburtstag in Kraft. Unter anderem sieht das Protokoll vor, dass George von jetzt an nicht mehr gemeinsam mit seinem Vater in einem Flugzeug verreisen darf. Über diese spezielle Regel berichtete Graham Laurie, der ehemalige Pilot von König Charles, in einer Podcast-Folge des britischen Hello! Magazines. Demnach sei Prinz William ab dem Zeitpunkt seines zwölften Geburtstags bei anstehenden Reisen immer in einer separaten Maschine geflogen – getrennt von König Charles und der restlichen Familie. Somit sollte verhindert werden, im Falle eines Unglücks gleich zwei Thronerben zu verlieren.

Muss Prinz George die Schule wechseln?

Auch in schulischer Hinsicht muss sich George in naher Zukunft auf Veränderungen einstellen. Aktuell geht der britische Thronerbe gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern Charlotte und Louis in die Lambrook School nahe Windsor, westlich von London. Ab dem kommenden Jahr soll sich das jedoch ändern. Mit seinem zwölften Geburtstag beginnt gleichzeitig sein letztes Jahr an der Lambrook School, welche nur bis zur achten Klasse geht. Darüber berichten mehrere britische Medien einstimmig. Zur Auswahl steht dabei unter anderem das Eton College in Windsor, womit George die Tradition des britischen Königshauses fortführen würde. Sowohl sein Vater als auch sein Onkel Harry und sein Großvater Charles besuchten das berühmte Internat.

Eine endgültige Entscheidung für Georges weiteren Bildungsweg scheint derzeit allerdings noch nicht gefallen zu sein. Denn neben dem Eton College könnten auch andere Schulen für den Thronfolger infrage kommen – vor allem, wenn es nach seiner Mutter Kate geht. Sie selbst war Schülerin am Marlborough College in Wiltshire. „Kate war sehr glücklich in Marlborough“, erklärt die Royals-Expertin Katie Nicholl im Mirror. „Die Schule hat ihr Selbstbewusstsein gegeben, und sie möchte, dass ihre Kinder ähnliche Erfahrungen machen.“

Ob George tatsächlich in die Fußstapfen seiner Eltern tritt oder ob es am Ende eine ganz andere Schule wird, bleibt abzuwarten. Berichten der Daily Mail zufolge besuchte Kate noch zwei weitere Tagesinternate in Nordlondon. Der Kensington Palace hat bezüglich Georges zukünftiger Schule derweil noch nichts bekannt gegeben.