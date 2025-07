Kates Eltern: Auch wenn ihre Tochter Königin wird, bleibt ihnen eine Ehre verwehrt

Seit William und Kate im Jahr 2011 geheiratet haben, wurden auch Kates Eltern in den exklusiven Kreis der Royals mitaufgenommen. Das zeigt sich allein schon daran, dass sie bei vielen bedeutenden Meilensteinen der britischen Königsfamilie anwesend waren. So gehörten sie 2023 zu den Gästen bei der Krönung von König Charles. Außerdem nehmen sie regelmäßig an den jährlichen Familientreffen teil, wie das US-amerikanische Magazin People berichtet. Unter anderem zählen sie zum festen Besucherkreis des berühmten Pferderennens Royal Ascot und werden sogar in das legendäre Balmoral Castle eingeladen, die Sommerresidenz von König Charles.

Was auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich erscheint, ist in Wahrheit keine Selbstverständlichkeit. Denn im Gegensatz zu vielen königlichen Ehepartnern der Vergangenheit wurde Prinzessin Kate nicht in eine aristokratische Familie mit Adelstiteln oder königlichem Hintergrund hineingeboren. Ihre Eltern, Carole und Michael Middleton, sind bürgerlich. Könnte sich das in Zukunft ändern?

Erhalten Kates Eltern irgendwann einen Adelstitel?

Sobald Prinz William als Nachfolger von Charles zum König gekrönt wird, wird Kate zur Königin. Doch selbst wenn Kate eines Tages Königin ist, bleiben ihre Eltern bürgerlich. Aus diesem Grund wird Carole und Michael Middleton die Ehre eines Adelstitels sehr wahrscheinlich verwehrt bleiben, schreibt People. In der Regel sind königliche Titel jenen vorbehalten, die in eine solche Familie hineingeboren werden oder durch Heirat dazugehören. Herzogtümer und andere Adelstitel werden entweder vererbt oder aber durch den amtierenden Monarchen verliehen.

In der Theorie könnten also auch die Middletons einen Titel verliehen bekommen. Allerdings besagt die Tradition, dass der Familie einer Königin-Gemahlin eine solche Ehre nicht zuteilwird. Wie fest dieser Brauch verankert ist, zeigt ein Blick auf die Familie von Königin Camilla: Ihre Kinder aus ihrer früheren Ehe besitzen weder königliche Titel noch offizielle Funktionen. Zwar gehörte Camillas Schwester bei der Krönung zu den königlichen Damen, zählt laut BBC jedoch nicht zu ihren öffentlichen Begleitpersonen.

Kate hat die Möglichkeit, ihre Mutter oder Schwester Pippa zu ihren „companions“ zu ernennen. Damit würden sie einer modernen Version einer Hofdame entsprechen. Mit einem königlichen Titel hätte dieser Status allerdings nichts zu tun. Und auch in Zukunft würde diese Rolle nicht für eine dauerhafte Erhebung in den Adelsstand reichen.

Kates Eltern: Enges Verhältnis auch ohne Titel

Auch ohne Adelstitel bleiben die Middletons in engem Kontakt mit ihrer Tochter und dem königlichen Nachwuchs. Laut dem People-Magazin leben die beiden Elternteile nur eine kurze Autofahrt von Kate und Williams Hauptwohnsitz in Windsor entfernt. Auch im Leben ihrer drei Enkelkinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sollen die beiden ein fester Bestandteil sein. Demnach übernachte der royale Nachwuchs regelmäßig bei seinen bürgerlichen Großeltern.