Prinz William hat einen neuen Trick: So schützt er sich gegen die Presse

Wenn jedes Wort zur Schlagzeile werden kann: Prinz William hat offenbar einen neuen Trick gefunden, mit der ständigen Aufmerksamkeit der Medien umzugehen — und dabei könnte er sich Inspiration aus der Welt des Fußballs geholt haben.

Hand vor dem Mund: Mit diesem Trick aus der Fußball-Welt schützt sich Prinz William vor der Presse

Wie die britische Boulevard-Zeitung Daily Mail berichtet, wurde William bei der Beerdigung der Herzogin von Kent Mitte September dabei beobachtet, wie er seinem Onkel, Prinz Andrew, ein paar Worte zuflüsterte. Dabei hielt William die Hand vor den Mund.

Doch was auf den ersten Blick wie eine harmlose Geste aussehen mag, könnte in Wahrheit eine bewusst eingesetzte Medienstrategie sein. Laut dem Daily Mail-Bericht handelt es sich um eine Taktik, die man häufig auf dem Fußballplatz sieht: Spieler und Trainer verdecken den Mund, um zu verhindern, dass Lippenleser ihre Worte erahnen können.

Experte sagt: „William weiß, wie er sein Image pflegt“

Medien- und Markenexperte Nick Ede erklärt gegenüber der Daily Mail, dass William sehr genau wisse, dass jede seiner Bewegungen beobachtet und analysiert werde. Mit der Hand-vor-dem-Mund-Geste setzte William ein subtiles Signal, dass er sich der Macht der Lippenleser bewusst sei. Das Fazit des Experten: „William zeigt, dass er weiß, wie er sein Image pflegen und seine Worte schützen kann.“

Dass Prinz William gerade im Gespräch mit Prinz Andrew diesen neuen Trick anwendet, könnte kein Zufall gewesen sein. Denn: Prinz Andrew ist längst in Ungnade gefallen, beim Königshaus wie in der Öffentlichkeit. Der Grund dafür: Andrews Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.