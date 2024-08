Nordisk ruft „Gut und Günstig“ Lachsforelle von Edeka zurück

Norfisk hat einige 100-Gramm-Packungen mit Lachsforelle der Edeka-Marke „Gut&Günstig“ zurückgerufen. Das Unternehmen erklärt, dass in dem Fisch möglicherweise Listerien enthalten sind. Diese Bakterien können die Gesundheit beeinträchtigen. Es sind nur Produkte mit dem Verbrauchsdatum 04.08.2024, der Losnummer L34629141-13 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen PL 20031801 WE betroffen. Diese Daten sind auf der Rückseite der Verpackung zu finden.

Eine Listerien-Erkrankung könne insbesondere bei Schwangeren, Senioren sowie Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem zu einem schweren Krankheitsverlauf führen, heißt es. Typische Symptome sind Durchfall und Fieber. Sie treten meist innerhalb von 14 Tagen nach der Ansteckung auf.

Rückruf von Lachsforelle: Geschäfte in der bayerischen Grenzregion zu Baden-Württemberg sind betroffen

Die Lachsforellen wurden nahezu bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. In Bayern sind nur die unmittelbar an Baden-Württemberg angrenzenden Landesteile betroffen, also auch einige Gemeinden in Schwaben.

Die Supermärkte haben die entsprechenden Produkte aus den Regalen genommen, hieß es. Wer eine der Packungen gekauft habe, könne diese auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekomme das Geld zurück.

Dass Lebensmittel zurückgerufen werden, passiert immer wieder. Erst vor wenigen Tagen musste eine Salami zurückgerufen, die bei Rewe verkauft wird, weil sie möglicherweise Salmonellen enthält. Einen Rückruf gab es kürzlich auch bei Lidl und Kaufland, und zwar für Geschnetzeltes, in dem Sesam enthalten sein hätte können, ohne, dass es auf der Verpackung stand. (mit dpa)