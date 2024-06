Rückruf bei Lidl: Hersteller warnt Allergiker vor Verzehr von Geschnetzeltem

Ein Hersteller ruft Geschnetzeltes, das bei Lidl und Kaufland verkauft wurde, zurück. Das Fleisch könnte nicht deklarierten Sesam enthalten.

Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG hat über einen Rückruf von Hähnchengeschnetzeltem informiert. Konkret geht es um das Produkt "Chef Select Hähnchengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsauce mit Spiralnudeln" in der 400-Gramm-Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 27. Juli 2024 und 1. August 2024. Das Fleisch wurde bei Lidl und Kaufland in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein verkauft.

Rückruf: Fleisch von Lidl könnte Sesam enthalten

Wie das Unternehmen mitteilte, könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt nicht deklarierter Sesam enthalten ist. Personen mit einer Sesam-Allergie sollten den Rückruf zwingend beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Andernfalls kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Menschen ohne Sesam-Allergie können das Geschnetzelte ohne Bedenken essen. Wer das Produkt bereits gekauft hat, kann es in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

Fleisch-Rückruf bei Lidl: Symptome einer Nahrungsmittelallergie

Nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe können Allergien auslösen. Dabei handelt es sich um Überreaktionen des Immunsystems auf an sich ungefährliche Substanzen. Liegt der Verdacht einer Allergie vor, sollten die entsprechenden Lebensmittel nicht verzehrt und ärztlicher Rat eingeholt werden.

Lesen Sie dazu auch

Das Ausmaß einer allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut im gesamten Mund-, Nasen- und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich können Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall sein. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien und der Haut führen. Im Extremfall kann es auch zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen.