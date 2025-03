„Ich habe keine Lust mehr“: Klaas Heufer-Umlauf hört auf

Plötzlich ist Schluss für „Late Night Berlin“: Mit einer Kurzausgabe hat Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag das Ende seiner Show verkündet. „Es reicht“, sagte er während der Sendung auf der Bühne. Nach einem Einspieler, in dem eindrücklich die Rede davon war, dass vieles im Format sich häufig wiederhole, setzte Heufer-Umlauf zu einer Rede an: „Wir haben so lange Sendung, wie wir sagen, dass wir Sendung haben. Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf – und ich glaube jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich habe keine Lust mehr auf Late Night“, sagte er, und fuhr fort mit den Worten: „Ich habe den Eindruck, es ist besser man merkt das selber.“

Nach der Kurzausgabe von „Late Night Berlin“ ging es am Dienstagabend im Programm von Pro Sieben mit der Show „Chris du das hin“ von Komiker Chris Tall weiter. Die Art und Weise sowie der Zeitpunkt des Endes der Klaas-Show kamen indes zwar überraschend – Quotenprobleme hatte das Format jedoch schon länger. Auch das könnte ein Grund für den Abschied sein. Wie das Branchenformat DWDL schreibt, haben im linearen Fernsehen zuletzt nur noch rund 300.000 Menschen eingeschaltet, in der Zielgruppe lag der Marktanteil demnach nur noch bei etwa sieben Prozent.

Meist arbeitet Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt zusammen

Seine Karriere begann der 41-Jährige als Moderator bei Viva, bevor er mit „MTV Home“ an der Seite von Joko Winterscheidt große Bekanntheit erlangte. Das Duo etablierte sich mit Shows wie „Neo Paradise“, „Circus Halligalli“ und „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“. Klaas zeichnet sich durch kreativen Humor, Gesellschaftskritik und außergewöhnliche TV-Experimente aus. Neben der Moderation ist er Sänger der Band Gloria und engagiert sich politisch. Mit seinem Partner Joko gewann er mehrmals in einer ihrer Shows 15 Minuten Sendezeit auf Pro Sieben, die sie für aufsehenerregende soziale Botschaften nutzten.

Am Ende der Sendung am Dienstag wurde noch ein Datum eingeblendet: Der 22. April. Näheres dazu blieb offen – zu vermuten ist, dass eine neue Show in Planung sein könnte. Bereits angekündigt ist die Show „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ von Heufer-Umlauf gemeinsam mit Winterscheidt. Zum Abschluss seiner Rede bei „Late Night Berlin“ verabschiedete sich Heufer-Umlauf indes mit den Worten: „Ich gehe jetzt. Man muss eben auch wissen, wann es vorbei ist. Und das ist jetzt.“