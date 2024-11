Sechs Menschen sterben bei Frontal-Zusammenstoß in Nordrhein-Westfalen

Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen bei einem schweren Autounfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Fahrzeuge in der Nacht zum Sonntag bei einem Bahnübergang in der Nähe der Stadt Ochtrup im Norden der Region nahe der niederländischen Grenze zusammen.

Schwerer Autounfall in Ochtrup kostet sechs Menschenleben

Demnach habe der Fahrer eines Autos um ungefähr 2.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn abgekommen. Dort habe ein zweites Fahrzeug nicht mehr ausweichen können und sei frontal in den ersten Wagen gekracht.

Nach dem Zusammenstoß habe eines der Autos Feuer gefangen. Wie die Zeitung Westfälische Nachrichten meldete, sei der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Auch sein Beifahrer habe den Unfall nicht überlebt. Im zweiten Wagen befanden sich laut Polizei vier Personen. Auch sie wurden durch den Aufprall tödlich verletzt.

Wer die sechs bei dem Unfall zu Tode gekommenen Menschen waren, werde derzeit noch ermittelt. Auch der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmittag. (mit dpa)