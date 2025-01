Schwindel nach Corona: Wann geht das Symptom wieder weg?

Im Herbst oder Winter krank zu sein, ist nicht ungewöhnlich, doch seit Beginn der Corona-Pandemie muss man bei Schnupfen, Husten, Halsschmerzen und Co. nicht mehr nur an eine Erkältung oder eine Grippe denken, sondern auch an eine mögliche Covid-19-Infektion. Wenn dann Symptome wie etwa Schwindel nicht eindeutig auf Corona hindeuten, kann ein Schnelltest helfen. Mittlerweile gibt es sogar Schnelltests, die neben Corona auch auf die Grippe testen. Das kann die Selbstdiagnose erleichtern.

Was ist aber, wenn die Symptome auch nach der Genesung nicht verschwinden wollen. Das kann laut einer Übersichtsstudie, die im Juli 2022 unter dem Titel „The Prevalence of Dizziness and Vertigo in COVID-19 Patients: A Systematic Review“ im Fachjournal Brain Sciences veröffentlicht wurde, zum Beispiel bei Schwindel passieren. Das Symptom tritt dann auch nach der Coronainfektion noch auf. Doch wann geht es wieder weg?

Schwindel bei Corona: Wann tritt das Symptom auf?

Schwindel zählt laut dem Medizinlexikon MSD Manuals zu den neurologischen Symptomen, die durch das Coronavirus ausgelöst werden und die auch danach noch bestehen können. Typischerweise wird zwischen verschiedenen Ausprägungen von Schwindel unterschieden – Drehschwindel, Schwankschwindel, Benommenheit und Gleichgewichtsstörungen. Auch das Medizinportal ada.com erklärt, dass Schwindelgefühle gleich zu Beginn der Erkrankung, im Verlauf oder nach einer akuten Infektion auftreten können. Einen spezifischen Zeitpunkt im Krankheitsverlauf, wann das Symptom auftritt, gibt es also nicht.

Wie kommt es aber zum Schwindel? Laut der Studie aus dem Jahr 2022 kann Schwindel durch Coronaviren ausgelöst sowie auf verschiedene Grunderkrankungen zurückgeführt werden. Dazu zählen unter anderem niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutarmut (Anämie) sowie Unterzuckerung (Hypoglykämie). Diese können den Studienautoren zufolge bei einer Coronainfektion sogar gleichzeitig auftreten und so für Schwindelgefühle sorgen. Zudem ist bei Covid-19 das Schlaganfall-Risiko erhöht, sodass akuter Schwindel auch darauf hinweisen könnte. Schwindel und Gleichgewichtsstörungen können außerdem infolge einer toxischen Wirkung (Ototoxizität) bestimmter Medikamente im Kampf gegen Corona entstehen. Aber Schwindel kann auch als indirekte Folge der Erkrankung, etwa durch die Entstehung einer Migräne, auftreten.

Schwindel nach Corona: Wann geht er wieder weg?

Schwindel während und auch nach einer Coronainfektion kann unterschiedliche Ursachen haben. Laut ada.com kann das Symptom nach dem ersten Auftreten einige Tage bis mehrere Wochen anhalten. In Zusammenhang mit Long Covid oder auch Post Covid kann sich Schwindel laut dem Pflegeratgeber pflege.de allerdings auch zu einem dauerhaften Symptom entwickeln.

Wann Schwindel nach Corona wieder vergeht, ist also von Fall zu Fall unterschiedlich – insbesondere dann, wenn er nicht durch das Virus selbst ausgelöst wurde. Schwindel-Symptome, die durch Coronaviren verursacht wurden, klingen laut ada.com aber oftmals von selbst wieder ab. Bei anhaltenden Schwindelgefühlen sollte eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden.