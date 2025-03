„Severance“, Staffel 2: Sendetermine, Handlung und Besetzung der neuen Folgen

„Severance“ ist eine der Sci-Fi-Serien, die eine düstere Dystopie zum Thema haben. Aber anstelle eines nuklearen Winters oder einem Überlebenskampf der Menschheit, wird die Arbeitswelt der Zukunft thematisiert. Damit unterscheidet sich "Severance" deutlich von vergleichbaren Sci-Fi-Serien bei Apple TV+, wie etwa "Silo".

Die Serie wurde von Comedy-Legende Ben Stiller produziert, teilweise führte der Schauspieler sogar selbst Regie. Die von ihm mitentwickelte düstere Welt von „Severance“ kam bei den Zuschauern so gut an, dass sie mit einer Fortsetzung belohnt wird. Auch in dieser übernimmt Ben Stiller wieder die Doppelrolle als Produzent und Regisseur, der Stil der Serie wird sich also treu bleiben.

Doch bei einer Fortsetzung ist immer auch mit Neuerungen zu rechnen. Welche Schauspieler sind neu in der Besetzung der 2. Staffel von „Severance“? Wie sehen die Sendetermine und die Handlung der neuen Folgen aus? Und wann ging die Fortsetzung der Sci-Fi-Serie an den Start? Wir liefern Ihnen die Antworten auf diese Fragen.

„Severance“: Wann war der Start von Staffel 2?

Staffel 2 von "Severance" wurde bereits im April 2022 angekündigt. Damals war das Interesse des Publikums an neuen Folgen nach dem Erfolg der 1. Staffel groß. Daher war es auch keine Überraschung, dass die Dreharbeiten für die 2. Staffel schon im Oktober desselben Jahres begannen. Eine Instagram-Story der Kostümbildnerin Carol Deelay verriet vor einiger Zeit das Ende der Dreharbeiten: Darauf war eine Filmklappe mit der Aufschrift „Severance“ zu erkennen, wie man bei ScreenRant sehen kann. In der Story schrieb Deelay: „It's a wrap on season 2“.

Die Pläne der Produzenten wurden jedoch durch den Autorenstreik in Hollywood durchkreuzt. Die angespannte Situation zwischen den Autoren, Schauspielern und Streaming-Giganten führte zeitweise zur Einstellung der Dreharbeiten. Zudem wurden mehrere Drehbücher überarbeitet und einige Szenen oder sogar ganze Folgen mussten neu gedreht werden, um für die bereits bestellte Staffel drei keine Sackgasse zu riskieren.

Zudem soll es bei der Produktion der ersten Staffel zu Streitigkeiten zwischen den beiden Co-Showrunnern Dan Erickson und Mark Friedman gekommen sein. Daher soll Friedman erst von Ben Stiller überredet worden sein, um auch an der zweiten Staffel weiter mitzuwirken - an anderer Stelle heißt es, er sei nicht mehr an der Fortsetzung beteiligt gewesen. Stattdessen habe Beau Willimon (House of Cards) seine Rolle als Produzent übernommen.

Alle Konflikte konnten aber beigelegt und die Produktion der neuen Folgen von "Severance" wieder aufgenommen werden. Diese sind nun seit April 2024 im Kasten, die Dreharbeiten somit beendet. Hier ein Bild vom Set:

Ein genaues Datum für den Start von Staffel 2 wurde auch rechtzeitig bekannt gegeben: Am Freitag, dem 17. Januar 2025, ging die zweite Staffel von „Severance“ auf Apple TV+ mit neuen Folgen an den Start. Fortan erscheint jeden Freitag bis zum 21. März 2025 eine neue Episode der Sci-Fi-Serie.

„Severance“: Sendetermine und Folgen von Staffel 2

Der Streaming-Dienst Apple TV+ hat für die 2. Staffel von „Severance“ insgesamt zehn Folgen angekündigt, die vom 17. Januar bis zum 21. März 2025 im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Die Titel der einzelnen Episoden sind bislang nur auf Englisch bekannt. Sobald die deutschen Titel veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier in diesem Artikel darüber.

Das sind alle zehn Folgen inklusive Erscheinungsdatum von „Severance“, Staffel 2 auf Apple TV+:

Folge 1 „Ovaltine“: Freitag, 17. Januar 2025

Folge 2 „The Workflow“: Freitag, 24. Januar 2025

Folge 3 „Crash Test Bullies“: Freitag, 31. Januar 2025

Folge 4 „Seduction Room“: Freitag, 07. Februar 2025

Folge 5 „I Keep My Hands Dirty And My Conscience Clean“ : Freitag, 14. Februar 2025

Folge 6 „Cold Winter Nights“: Freitag, 21. Februar 2025

Folge 7 „So Severe“: Freitag, 28. Februar 2025

Folge 8 „Lumon's Destruction“ : Freitag, 07. März 2025

Folge 9 „Parasite“: Freitag, 14. März 2025

Folge 10 „Prismatic Vision“: Freitag, 21. März 2025

2. Staffel von „Severance“: Darum dreht sich die Handlung

„Severance“ ist eine Sci-Fi-Serie, deren dystopische Prämisse sich erst im Laufe der Handlung entwickelt. Es geht in der Serie um das Schicksal von Professor Mark Scout. Dieser heuert nach dem Tod seiner Frau bei einem etwas ungewöhnlichen Unternehmen an, um seine Trauer zu bewältigen. Bei dieser Bewältigung hilft ihm die Vorschrift der Firma Lumon Industries, dass das Arbeits-Ich strikt vom Freizeit-Ich zu trennen sei. Um das zu ermöglichen, unterziehen sich alle Angestellten einer neuartigen Operation. Auch Mark lässt diesen Eingriff vornehmen und kann sich von da an in seiner Freizeit nicht mehr an seine Zeit während der Arbeit erinnern. Sein Arbeits-Ich hingegen erkennt schnell, dass bei Lumon Industries nicht viel so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Es folgen Spoiler zu Staffel 1: Der ehemalige Professor findet heraus, dass es einige Ungereimtheiten bei Lumon Industries gibt. Besonders sein Arbeits-Ich bemüht sich daraufhin darum, mehr Informationen über die Vorgänge zu sammeln. Durch die strikte Trennung der Arbeits- und Freizeitpersönlichkeiten gestaltet sich dies jedoch schwierig. In Staffel 1 gelingt es Mark schließlich, an einige Informationen zu kommen. Unter anderem erkennt sein Arbeits-Ich, dass eine seiner Kolleginnen bei Lumon eigentlich seine angeblich tote Ehefrau ist. Diese Info kann er seiner Schwester gerade noch so zukommen lassen, bevor sein Arbeitgeber auf ihn aufmerksam wird und ihn wieder von seinem Freizeit-Ich abschneidet.

In Staffel 2 von „Severance“ wird an dieser Stelle angeknüpft. Auch wenn inhaltlich noch keine Details vorliegen, ist davon auszugehen, dass auf Mark's Handeln Konsequenzen durch den Konzern folgen werden. Wie ScreenRant schreibt, könnte auch mehr über seine scheinbar gestorbene Ehefrau ans Licht kommen, die bereits als Ms. Casey in seiner Arbeitswelt bekannt ist.

Außerdem soll Dan Erickson angedeutet haben, dass Helly, die Tochter des CEOs der Firma, die Rolle der Antagonistin in Staffel 2 einnehmen wird. Weitere Handlungsstränge könnten sich um den Verbleib von Marks Kollege Dylan sowie um die wahren Absichten des Lumon-Konzerns drehen. Nach wie vor ist nämlich völlig unklar, warum beispielsweise in einem Areal der Firma Babyziegen gezüchtet werden oder wofür die Arbeit von Mark und den anderen Mitarbeitern überhaupt gut ist.

Besetzung von „Severance“: Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 2

Durch den Kampf um die Aufrechterhaltung der Firmengeheimnisse, ersetzt Lumon Industries regelmäßig seine Mitarbeiter. Dadurch kommt es in der Serie zu einem regen Zufluss an neuen Charakteren, die für die weitere Geschichte von Bedeutung sind. Für die 2. Staffel von „Severance“ wurden bereits kurz nach Drehbeginn einige Schauspieler als Erweiterung des Casts bekannt gegeben. Dazu gehören unter anderem auch die aus "Game of Thrones" bekannte Gwendoline Christie.

Das sind die von Apple TV+ bestätigten Schauspielerinnen und Schauspieler der Besetzung von „Severance“, Staffel 2:

Adam Scott (bekannt aus „Aviator“)

Zach Cherry (bekannt aus „Spider-Man“)

Sarah Bock (bekannt aus „Bruiser“)

Patricia Arquette (bekannt aus „Boyhood“)

Jen Tullock (bekannt aus „Perry Mason“)

John Turturro (bekannt aus „Exodus: Götter und Könige“)

Britt Lower (bekannt aus „Darkest Miriam“)

Michael Chernus (bekannt aus „Aloha - Die Chance auf Glück“)

Christopher Walken (bekannt aus „Die durch die Hölle gehen“)

Tramell Tillman (bekannt aus „Mission: Impossible – The Final Reckoning“)

Dichen Lachman (bekannt aus „Dollhouse“)

Gwendoline Christie (bekannt aus "Game of Thrones")

Alia Shawkat (bekannt aus "Search Party")

Bob Balaban (bekannt aus "The Chair")

John Noble (bekannt aus "Fringe")

Ólafur Darri Ólafsson (bekannt aus "The Tourist")

Robby Benson (bekannt aus "Die Schöne und das Biest")

Stefano Carannante (bekannt aus "Mirabilia")

Merritt Wever (bekannt aus "Nurse Jackie")

„Severance“: Der Trailer zu Staffel 2

Wer sich vorab schon einmal auf die zweite Staffel von „Severance“ einstimmen möchte, kann dafür auf den offiziellen Trailer zurückgreifen. Hier können Sie ihn ansehen:

Staffel 2 von „Severance“ im Stream sehen

Genau wie Staffel 1 von „Severance“ wird auch die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie bei Apple TV+ zur Verfügung gestellt. Der Streaming-Dienst ist über mehrere Wege zugänglich: Beim Kauf eines Apple-Geräts erhalten Nutzer drei Monate lang kostenlosen Zugang zu Apple TV+. Im Anschluss an die siebentägige Testphase kostet das monatliche Abonnement 9,99 Euro. Alternativ ist Apple TV+ auch Teil des Apple-One-Pakets, das ab 19,95 Euro monatlich erhältlich ist und bis zu vier weitere Apple-Dienste bündelt. Studierende, die ein Apple-Music-Abonnement abschließen, profitieren zusätzlich von kostenlosem Zugriff auf Apple TV+.