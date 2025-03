„Sing meinen Song“ 2025: Diese Stars sind in Staffel 12 dabei

Die Musikshow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ geht 2025 in die zwölfte Runde. Für die Übertragung ist wieder der Sender Vox verantwortlich. Auch in dieser Staffel tauschen dabei sieben Künstlerinnen und Künstler ihre Hits und interpretieren sie neu. Gastgeber bleibt erneut Johannes Oerding, der die Musiker in Südafrika willkommen heißt. Hier verbringen die Stars ihre Zeit gemeinsam in einer Villa. Jede Woche steht ein anderer Künstler im Mittelpunkt der Folge, dessen Songs von den Kollegen neu interpretiert werden.

Die Show läuft ab dem 22. April 2025 mit neuen Sendeterminen im TV. Neben neuer Musik verspricht die Sendung Emotionen und Einblicke in die Karrieren der Teilnehmer. Wer in diesem Jahr dabei ist und welche Musik sie mitbringen, erfahren Sie hier. Wir stellen die sieben Sängerinnen und Sänger vor.

„Sing meinen Song“ 2025: Teilnehmer im Überblick

Die neue Staffel von „Sing meinen Song“ läuft wöchentlich dienstags um 20.15 Uhr. Fans können sich auf musikalische Neuinterpretationen von folgenden Musikerinnen und Musikern freuen:

Michael Patrick Kelly

Singer-Songwriter Bosse

Die Fantastischen Vier

„MiA“-Frontfrau Mieze Katz

Singer-Songwriterin Madeline Juno

Musiker ClockClock (Boki)

Rapper FiNCH

Gastgeber Johannes Oerding

„Sing meinen Song“ 2025: Alle Kandidaten in Staffel 12 vorgestellt

Bosse

Icon Vergrößern Bosse Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Bosse Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild)

Axel Bosse, bekannt unter seinem Künstlernamen Bosse, ist ein deutscher Singer-Songwriter, der mit Hits wie „Schönste Zeit“ und „Augen zu Musik an“ große Erfolge feierte. Sein Stil verbindet oft tiefgründige Texte mit eingängigen Melodien. „Sing meinen Song“ ist nicht seine erste TV-Show, denn bereits 2013 bis 2016 war er mehrfach zu Gast in der beliebten Show „Circus HalliGalli“ von Joko und Klaas. Abseits des Fernsehens und der Musik engagiert sich Bosse sozial: Seit 2010 läuft er beispielsweise regelmäßig beim Benefiz-Fußballspiel „Kicken mit Herz“ auf.

Michael Patrick Kelly

Icon Vergrößern Michael Patrick Kelly Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Michael Patrick Kelly Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild)

Michael Patrick Kelly wurde als Mitglied der „Kelly Family“ berühmt. Die Kelly Family, bestehend aus Mitgliedern der irisch-stämmigen Kelly-Großfamilie, darunter auch Joey und Angelo Kelly, spielt eine Mischung aus Folk, Pop und Pop-Rock. Später startete der Sänger eine erfolgreiche Solokarriere. Songs wie „Beautiful Madness“, „Shake Away“ und „iD“ gehören zu seinen bekanntesten Titeln.

Die Fantastischen Vier

Icon Vergrößern Die Fantastischen Vier: Smudo, Andreas Rieke (unten, l-r), Michael Beck und Thomas D. Foto: Mumpi Künster/Monsterpics, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Fantastischen Vier: Smudo, Andreas Rieke (unten, l-r), Michael Beck und Thomas D. Foto: Mumpi Künster/Monsterpics, dpa (Archivbild)

Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon gehören zu den wohl einflussreichsten Musikern Deutschlands. Seit mehreren Jahrzehnten sind sie immer wieder in den Charts zu finden. Ihr Durchbruch gelang ihnen 1992 mit dem Album „4 gewinnt“. Mit Klassikern wie „Die Da?!“, „Zusammen“ oder „Troy“ haben sie zudem die Hip-Hop-Kultur hierzulande geprägt. Abgesehen von ihrer Bandkarriere haben die Mitglieder auch solo erfolgreich gearbeitet und sich mit verschiedenen Projekten, wie Filmauftritten und Musikproduktionen, einen Namen gemacht. Fans können gespannt sein, wie ihre oft schnellen Songs in neuen Interpretationen klingen.

Mieze Katz

Icon Vergrößern Mieze Katz Foto: Christoph Soeder / picture alliance/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Mieze Katz Foto: Christoph Soeder / picture alliance/dpa (Archivbild)

Mieze Katz, Sängerin der Berliner Elektropop-Band MiA., ist für ihre oft energiegeladenen Auftritte und Songs wie „Tanz der Moleküle“ bekannt. Ihre markante Stimme und künstlerische Kreativität machen sie sicherlich zu einer spannenden Teilnehmerin dieser Staffel. Neben ihrer Bandkarriere tritt sie auch als Solokünstlerin und Gastmusikerin auf, war Jurorin in Castingshows wie „Dein Song“ und „Deutschland sucht den Superstar“ und nahm 2023 an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil, bei welcher sie den vierten Platz erreichte.

FiNCH

Icon Vergrößern Finch Foto: Christoph Soeder, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Finch Foto: Christoph Soeder, dpa (Archivbild)

Der Rapper „Finch“ heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Nils Wehowsky. Zunächst wurde er unter dem Namen „Finch Asozial“ bekannt. 2021 kürzte er das „Asozial“ aus seinem Künstlernamen. Bekannt für seine provokanten Texte und seinen Humor, spricht er vor allem ein junges Publikum an. Mit seiner Mischung aus Ostalgie, Drogen und humorvollen, oftmals vulgären Inhalten hat er sich einen festen Platz in der deutschen Rap-Szene erobert. Sein erstes Studioalbum „Dorfdisko“ erreichte 2019 Platz zwei der deutschen Charts, gefolgt von weiteren Erfolgen. Auch er hat bereits TV-Erfahrung: 2023 nahm Finch an der „Big Brother Knossi Edition“ teil und erreichte den dritten Platz.

Boki alias ClockClock

Icon Vergrößern ClockClock: Fabian Fieser, Bojan „Boki“ Kalajdzic und Mark Vonsin (v.l.) Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen ClockClock: Fabian Fieser, Bojan „Boki“ Kalajdzic und Mark Vonsin (v.l.) Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Archivbild)

ClockClock ist eine deutsche Electropop-Band aus Mannheim, die 2017 gegründet wurde. Die Band ist ein Trio, welches sich aus dem Sänger Bojan „Boki“ Kalajdzic und den Produzenten Fabian Fieser sowie Mark Vonsin zusammensetzt. Sie entstanden aus einer Jam-Session im Jahr 2016. Der Bandname leitet sich von dem Geräusch zweier aufeinander geschlagener Klanghölzer ab. Musikalisch verbindet die Gruppe elektronische Tanzmusik mit poppigen und rockigen Klängen. ClockClock erlangte Bekanntheit mit den Singles „Redlight“ (mit Glockenbach), die in den deutschen Charts landete, und „Sorry“, die Goldstatus erreichte.

Madeline Juno

Icon Vergrößern Madeleine Juno Foto: Danny Jungslund (Archivbild) Icon Schließen Schließen Madeleine Juno Foto: Danny Jungslund (Archivbild)

Madeline Juno, geboren 1995 in Offenburg, ist eine deutsche Singer-Songwriterin. Schon früh schrieb sie eigene Songs und machte sich über YouTube einen Namen. 2013 gelang ihr mit der Single „Error“, die Teil des Soundtracks von Fack ju Göhte wurde, der Durchbruch. Es folgten Alben auf Englisch und später auf Deutsch, darunter „Was bleibt“ und „Nur zu Besuch“. Ihre Musik ist melancholisch und persönlich. Sie verarbeitet hier oft eigene Erlebnisse und spricht offen über Themen wie Mental Health. Neben ihrer Solokarriere schreibt sie auch Songs für andere Künstler.