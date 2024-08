„Sommer Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus in Folge 16?

Im Halbfinale vom „Sommer Dschungelcamp 2024“ musste wieder ein Kandidat das Camp verlassen. Fünf Dschungel-Legenden haben jetzt noch die Chance auf ein Finalticket und damit auf die Legenden-Krone in Südafrika.

Bei RTL wird aktuell schon die zweite Dschungelcamp-Staffel in diesem Jahr ausgestrahlt. Seit 20 Jahren läuft „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ schon im TV. Zum Jubiläum gibt es aber eine Besonderheit: Die insgesamt 12 Kandidaten und Kandidatinnen sind nicht zum ersten Mal im Camp sondern kehren in der Jubiläumsstaffel zurück in den Dschungel. Alle Teilnehmer haben bereits Erfahrungen gesammelt und wollen es dieses Mal besser machen. Der Drehort liegt 2024 allerdings nicht in Australien sondern in Südafrika. Am Ende winkt wie immer ein sattes Preisgeld für den Gewinner als Belohnung für die Strapazen. Los ging es laut offiziellen Sendeterminen vom „Sommer Dschungelcamp“ 2024 am 16. August 2024. Am 1. September 2024 läuft bereits das Finale. Wer ist in Folge 16 rausgeflogen und wer hat weiterhin die Chance auf die Dschungelkrone? Alle Infos zu Folge 16 finden Sie hier.

„Sommer Dschungelcamp“ am 31. August 2024: Wer ist raus in Folge 16?

In Folge 16 stand bereits das Halbfinale im Legenden-Dschungel an. So langsam ist die Motivation im Camp verschwunden. Nach 16 anstrengenden Tagen im Dschungel sind die Promis am Ende und wünschen sich zurück in ihr Zuhause. Die Hitze, der Schlafmangel, die Dschungelprüfungen und das dürftige Essen nagen am Nervengerüst der Kandidaten. Das Finale ist mittlerweile jedoch zum Greifen nah.

In die vermutlich letzte Dschungelprüfung vor dem Finale werden Danni, Gigi und Georgina geschickt. In luftiger Höhe müssen sie auf einem Balken Fragen beantworten. Bei falschen Antworten neigt sich der Balken dem Boden entgegen. Bei einer richtigen Antwort können sie einen jeweiligen Konkurrenten weiter nach unten schicken. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt ein Goldenes Ticket und ist vor dem Rauswurf geschützt. Schlussendlich kann Gigi am meisten überzeugen und gewinnt die Prüfung. Danni Büchner muss dann das Camp in Folge 16 verlassen.

„Sommer Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus?

Mit Danni Büchner sind bereits acht der 12 Kandidaten und Kandidatinnen ausgeschieden. Nur eine der Promis hat sich für einen freiwilligen Exit entschieden. Hanka Rackwitz ging in Folge 7, weil ihr die vielen Menschen und Diskussionen zu viel wurden. Die 55-Jährige zog die Reißleine. Hier finden Sie den Überblick über alle bisher ausgeschiedenen Kandidaten vom „Dschungelcamp“ im Sommer 2024:

David Ortega (Folge 2)

Hanka Rackwitz (Folge 7, freiwillig)

Winfried Glatzeder (Folge 8)

Giulia Siegel (Folge 11)

Thorsten Legat (Folge 13)

Elena Miras (Folge 14)

Eric Stehfest (Folge 14)

Danni Büchner (Folge 16)

Welche Kandidaten sind beim „Sommer Dschungelcamp“ 2024 noch dabei?

Nach dem Halbfinale in Folge 16 sind noch fünf Dschungel-Legenden übrig geblieben. Das sind jedoch immer noch zwei zu viel für das Finale am 1. September 2024. Vor der finalen Entscheidung werden sich die Promis also noch einmal beweisen müssen. Diese Kandidaten haben weiterhin Chancen auf das Preisgeld und die Dschungelkrone:

Sarah Knappik

Kader Loth

Gigi Birofio

Mola Adebisi

Georgina Fleur

„Sommer Dschungelcamp“ 2024: Wiederholung von Folge 16 sehen

Die Übertragung vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 übernimmt wie immer RTL. Wer noch einmal alle Details zur Folge nachsehen möchte, kann auf die Streamingplattform RTL+ zurückgreifen. Seit dem 30. August 2024 steht Folge 16 hier auf Abruf zur Verfügung. Am 31. August 2024 läuft Folge 16 Folge außerdem um 20.15 Uhr auf RTL im Free-TV. (lob)