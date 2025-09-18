„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind schlechte Verlierer

„Das Sommerhaus der Stars“ zählt längst zu einem Kultformat des Senders RTL. Ab September 2025 geht es daher bereits in die zehnte Staffel – in elf neuen Folgen inklusive der großen Wiedersehensshow stellen sich acht mehr oder weniger bekannte Promipaare der Herausforderung in der Bauernhof-WG in Bocholt-Barlo. Zudem gibt es zwei Nachrücker-Paare, die erst im Verlauf der Staffel zum Rest der Truppe dazustoßen. Am bewährten Konzept der Sendung verändert sich nichts, es bleibt alles beim Alten. Die Couples müssen auf engem Raum zusammenleben, sich miteinander sowie mit diversen Unannehmlichkeiten arrangieren und regelmäßig in verschiedenen Spielen und Challenges gegeneinander antreten. Die Paare nominieren sich gegenseitig und wählen durch Abstimmungen, wer das Haus verlassen muss – wer bis zum Schluss übrigbleibt, kassiert eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro und bekommt zudem den Titel „Promipaar des Jahres“ verliehen.

Zu den diesjährigen „Sommerhaus“-Paaren gehören auch Paulina Ljubas und Tommy Pedroni. Für beide ist es längst nicht das erste Reality-Fomat, an dem sie teilnehmen, im Gegenteil: Sowohl Paulina als auch Tommy bringen schon einiges an Kameraerfahrung mit. Wer sind die beiden genau? Woher kennt man sie und wie haben sie sich kennengelernt? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zu den beiden „Sommerhaus“-Kandidaten gibt es hier.

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Sie sind im Reality-TV zuhause

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind bekannte Gesichter im Reality-TV. Während sie Anfang 2020 durch ihre Rolle der „Stella“ in der Doku-Soap „Köln 50667“ erstmals im Fernsehen auftrat, sammelte er seine ersten TV-Erfahrungen in der französischen Dating-Reality-Show „Les princes et les princesses de l’amour“. Den Schritt ins deutsche Fernsehen wagte der gebürtige Franzose Tommy dann 2021 bei „Ex On The Beach“ – in diesem Format lernte er auch Sandra Sicora kennen, mit der die Show gemeinsam verließ. Im selben Jahr trafen die beiden bei „Are You The One? Reality-Stars in Love“ erneut aufeinander und wurden ein Paar. Die Beziehung war allerdings nicht von langer Dauer, denn ihre gemeinsame Teilnahme an „Temptation Island VIP“ 2022 führte zur Trennung.

Genau dieselbe Erfahrung machte auch Tommys jetzige Freundin Paulina: Sie wagte ein Jahr zuvor, nämlich 2021, den Treuetest bei „Temptation Island VIP“ mit ihrem damaligen Partner Henrik Stoltenberg, doch auch diese Beziehung überlebte das Format nicht. Tommy begegnete sich schließlich 2023 im Rahmen der Dreharbeiten zur dritten Staffel von „Germany Shore“. Im November desselben Jahres machten die beiden ihre Beziehung schließlich öffentlich. Bereits einen Monat zuvor, nämlich im Oktober 2023, gab Paulina ihre Auswanderung nach Nizza bekannt. Die Stadt an der Cote d‘Azur ist die Heimat von Tommy.

Zusammengefasst kennen Reality-Fans das Duo also aus Formaten wie „Köln 50667“, „Ex On The Beach“, „Temptation Island VIP“ und „Germany Shore.“ Auch bei „Promi Big Brother“, „Prominent getrennt“ und „The 50“ waren Paulina und Tommy zu sehen, allerdings einzeln. Laut vip.de schlugen beide vor ihren TV-Karrieren zunächst Richtungen abseits des Rampenlichts ein: Während Paulina Modedesign in Düsseldorf und Psychologie in Köln studierte, absolvierte Tommy ein Hotelmanagement-Studium an University of Nevada in Las Vegas, um anschließend als Model und als Manager im Hotel seiner Familie zu arbeiten. In seiner Jugend war er außerdem als Profi-Schwimmer aktiv.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Paulina und Tommy mögen Probleme – solange sie selbst nicht betroffen sind

Hier einmal die wichtigsten Daten zu Paulina Ljubas und Tommy Pedroni auf einen Blick:

Namen: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Geburtstage: 6. Dezember 1996 und 28. März 1995

Sternzeichen: Schütze/Widder

Wohnort: Nizza, Frankreich

Berufe: Influencer/Reality-TV-Stars

In einer Beziehung seit: November 2023

Instagram: @paulina_ljubas und @tommypedroni

„Wir haben schon eine gewisse Vorliebe dafür, wenn‘s bei anderen kracht.“ Mit anderen Worten: Paulina und Tommy mögen Probleme, solange es nicht ihre eigenen sind. Das Paar ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auch wenn das bedeutet, dass sie regelmäßig anecken. Wie die beiden vorab ankündigten, wollen sie ihrer kompromisslosen Linie auch bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 treu bleiben. Besonders Tommy scheint schon genau zu wissen, wie er seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter am besten auf die Palme bringen kann: „Wenn jemand Regeln aufstellt, halte ich mich aus Prinzip nicht dran, um die Leute zu nerven“, so der ehemalige Leistungssportler.

Mit seiner Liebsten verbindet ihn vor allem eine Sache, nämlich ihr Ehrgeiz. Beide sind sich einig, dass sie schlechte Verlierer sind, weshalb ihr Ziel für das „Sommerhaus“ klar definiert ist: Sie wollen gewinnen. „Wenn‘s nicht läuft, steigt der Puls“, so Tommy, während Paulina bereits einen möglichen Triggerpunkt ausgemacht hat: „Das Problem mit Allianzen? Man muss sich daran halten.“ Tommys größte Sorge wiederum hängt mit der Verpflegung in der Bauernhof-WG zusammen. „Mich würde es stören, wenn es nur vegetarisches Essen gäbe“, wird der Franzose von RTL zitiert. Inwieweit der Speiseplan seinen und Paulinas Aufenthalt im „Sommerhaus“ beeinträchtigen wird, bleibt abzuwarten.