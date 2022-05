Tatort heute aus Bremen: So wird "Liebeswut"

Der Tatort heute aus Bremen bekommen es Moormann und Selb mit einer Toten und ihren zwei vermissten Töchtern zu tun. Ein Fall zwischen Krimi, Horror und Psychothriller. Lohnt sich "Liebeswut"?

" Liebeswut " heißt der Tatort heute aus Bremen . Der Krimi läuft am Sonntagabend (29.05.2022, 20.15 Uhr) im Ersten.

und : Eine Frau liegt tot in ihrem Bett - Kopfschuss. Sie trägt ein Brautkleid und hatte Angst vor dem Teufel. Ihre beiden kleinen Töchter sind spurlos verschwunden. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Bremen-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die Bremer Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) haben es auf den ersten Blick mit dem Selbstmord einer psychisch Kranken zu tun. Nach einem Wohnungsbrand wird die Leiche der Mieterin in ihrem hermetisch abgedichteten Schlafzimmer gefunden. Die Frau im Hochzeitskleid ist an einem Kopfschuss gestorben, an der Wand eine kryptische Nachricht: Der Teufel spreche durch die Wände und wolle jemanden holen.

Liv Moormann wehrt sich gegen die Aufnahme von Ermittlungen, denn sie wird im Umfeld des Hauses von ihren eigenen alten Dämonen heimgesucht. Doch ihre Kollegin Linda Selb will unbedingt herausfinden, wer der Teufel ist. Es stellt sich heraus, dass Susanne Kramers kleine Töchter nach der Schule verschwunden sind. Was ist den Mädchen widerfahren?

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Liebeswut" einzuschalten?

Der Tatort heute aus Bremen beweist durchaus Potenzial, aber der Fall ist überladen und alles reichlich theatralisch - inklusive persönlichen Traumata, Dämon und einem abgehackten Finger. Als Zuschauerin und Zuschauer stellt man sich bei "Liebeswut" 90 Minuten lang die Frage, ob in Bremen nur Durchgeknallte leben, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik finden Sie in den Pressestimmen ("Bildgewaltiger Horrorschocker").

Eine ehemalige Dachluke führt direkt ins Kinderzimmer der vermissten Mädchen. Foto: Claudia Konerding, Radio Bremen

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Bremen-Tatort heute

Liv Moormann : Jasna Fritzi Bauer

: Linda Selb : Luise Wolfram

: Thomas Kramer : Matthias Matschke

: Gernot Schaballa: Aljoscha Stadelmann

Joachim Conradi : Dirk Martens

: Sybille Dobeleit : Ulrike Krumbiegel

: Burkhard Dobeleit : Thomas Schendel

: Jaqueline Deppe : Milena Kaltenbach

: Milena Therese Kramer : Ella Bieleke

: Ella Bieleke Constanze Kramer: Ava Bieleke

Liv Moormann (als Kind): Lotta Herzog

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Moormann und Selb sind die Ermittler in Bremen

Nach 18 Jahren war 2019 Schluss für Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in Bremen. Von 1997 bis 2001 ermittelte Lürsen bereits allein, von Dezember 2001 bis April 2019 bildete sie zusammen mit Stedefreund ein eher unspektakuläres, aber solides Tatort-Duo. 2021 folgte der Neustart und für das Duo übernahm ein Trio: Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram) heißen die neuen Kommissare beim Bremer Tatort.

Das Team könnte unterschiedlicher nicht sein: BKA-Beamtin Selb war schon in den letzten Tatort-Folgen zu sehen und unterstützte dort das alte Bremer Ermittler-Duo. Sie ist die Erfahrene im Team, smart und messerscharf in Ton und Technik. Moormann dagegen ist ein Neuling, in der Auftakt-Folge "Neugeboren" hat sie ihren ersten Tag in einer Mordkommission. Und der Däne Andersen will eigentlich zurück in die Heimat. Als Team funktionieren die drei mit locker-spöttischem Miteinander überraschend gut. Privat geben die Ermittler - anders als bei anderen Tatort-Teams - anfangs noch wenig preis von ihrem Leben.

