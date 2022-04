Tatort heute aus Frankfurt: So wird "Finsternis"

Im Tatort heute an Ostermontag müssen Janneke und Brix zunächst die Leiche zum Mord finden. Der Fall führt sie in ein toxisches Familien-Konstrukt. Lohnt sich "Finsternis"?

" Finsternis " heißt der Tatort heute Abend aus Frankfurt , der am Ostermontag (18.04.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Handlung: Der Frankfurt-Tatort heute am Ostermontag im Schnellcheck

Mitten in der Nacht alarmiert ein junges Paar die Polizei. In einem Waldstück am Frankfurter Stadtrand haben die beiden eine Frauenleiche entdeckt. Doch als die Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) dort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. In der Nähe des vermuteten Tatorts wurde ein Auto beobachtet, das auf Maria Gombrecht (Victoria Trauttmansdorff) zugelassen ist. Zwar ist auch das Auto verschwunden, doch deuten massive Blutspuren darauf hin, dass Maria einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Mit dieser Tatsache konfrontiert, klammern sich der Ehemann Ulrich Gombrecht (Uwe Preuss) und die beiden Töchter Kristina (Odine Johne) und Judith (Julia Riedler) weiter daran, dass Maria zum Fastenwandern in Frankreich ist und wieder auftauchen wird. Gombrecht ist schwer krank, Kristina hochschwanger, und Judith steckt als Theaterregisseurin in schwierigen Proben. Für die Ermittler sieht es zunächst nach einem Raubmord aus, doch dann führen die Spuren mitten hinein in die Familie. Schon bald entdecken Janneke und Brix, dass hier alle Geheimnisse voreinander haben. Und am Ende ist die Wahrheit noch weitaus grausamer als erwartet.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Finsternis" heute einzuschalten?

Der Tatort heute ist ein weitgehend müder Retro-Krimi, der genauso in den 1980er Jahren hätte laufen können. Die Frankfurter Ermittler Janneke und Brix floskeln sich in "Finsernis" behäbig durch ihren 15. Fall. Gut, dass es zumindest den grandios spielenden Uwe Preuss gibt, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Frankfurt-Tatort heute

Anna Janneke: Margarita Broich

Paul Brix : Wolfram Koch

: Ulrich Gombrecht: Uwe Preuss

Maria Gombrecht: Victoria Trauttmansdorff

Judith Gombrecht: Julia Riedler

Kristina Gombrecht: Odine Johne

Freder: Caspar Kaeser

Lucia: Varya Popovkina

Fanny: Zazie de Paris

Jonas Hauck : Isaak Dentler

: Linda Maibach : Pinar Erincin

: Dr. Ipek Aldemir : Siir Eloglu

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Brix und Janneke sind die Ermittler in Frankfurt

Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) sind eines der jüngeren Ermittler-Teams im Tatort-Universum. Seit 2015 ist das Duo in und rund um Frankfurt im Einsatz.

Anna Janneke ist gebürtige Frankfurterin und hat Psychologie studiert. Sie wird zunächst Polizeipsychologin in Berlin und später zur Kriminalpolizistin umgeschult. Als das Angebot kommt, als Hauptkommissarin zur Mordkommission nach Frankfurt zu wechseln, sagt sie zu. Janneke ist eine gute Polizistin, ermittelt oft aber mit ungewöhnlichen Methoden, die Kriminaltechniker und Rechtsmediziner regelmäßig in den Wahnsinn treiben. Dabei ist sie immer noch ganz Psychologin, die bei ihrer Arbeit große Empathie an den Tag legt. Janneke hat einen 26-jährigen Sohn aus einer Affäre Ende der 80er in Berlin, der in Australien lebt und schon Vater geworden ist.

Auch Hauptkommissar Paul Brix kam über Umwege zur Kriminalpolizei. Der ehemalige Marinesoldat wechselte später zu Militärpolizei und von dort zur Polizei. Über die Sitte kommt er zur Mordkommission. Brix ist ein Adrenalinjunkie, zäh und verbissen bei seinen Ermittlungen. In der Halbwelt der Main-Metropole und im Arbeiterviertel fühlt er sich zuhause.

