Tatort heute aus Kiel: So wird "Borowski und der Schatten des Mondes"

Handlung: Der Kiel-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Nach einem Herbststurm wird unter einer entwurzelten Eiche ein skelettierter Leichnam gefunden. Wie Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) sehr schnell vermutet, sind es die Überreste seiner ersten Freundin Susanne. 1970 war der damals 16-Jährige mit ihr gemeinsam auf dem Weg zum legendären Love-and-Peace-Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn mit Jimi Hendrix. Doch nach einem Streit stieg sie als Tramperin in einen Campingbus - und verschwand. Rastlos hatte Borowski das Verschwinden aufzuklären versucht.

Was damals düstere Vermutung war, ist jetzt schlagartig bittere Gewissheit, als die Gerichtsmedizin die Leiche zweifelsfrei identifiziert. Entschlossener denn je und ohne Rücksprache mit seinen Kolleginnen und Kollegen verfolgt Borowski die sich ihm unverhofft bietende Chance, den damaligen Täter nach all den Jahren doch noch zu stellen.

Nur ein Spaziergänger? Michael Mertins (Stefan Kurt) trifft am Fundort der Leiche auf Borowski. Foto: Christine Schroeder, NDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Kiel ist eine stark gespielte, finstere Reise in die Vergangenheit. In Rückblenden wird der junge Klaus Borowski von Milbergs Sohn August gespielt. Für ihn war es die erste Fernsehrolle überhaupt. Das große Milberg/Borowski-Drama entschädigt dafür, dass die Geschichte vom sexuell verklemmten Serienmörder mit Bürgermaske immer wieder gerne erzählt wird, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Auf dem Weg zum legendären Love-and-Peace-Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn mit Jimi Hendrix: Die Jugendlichen Susanne (Mina Rueffer) und Klaus (August Milberg) im Jahr 1970. Foto: Christine Schroeder, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Kiel-Tatort heute

Klaus Borowski : Axel Milberg

: Mila Sahin : Almila Bagriacik

: Michael Mertins : Stefan Kurt

: Stefan Kurt Antje Mertins: Lena Stolze

Albert Hansen : Peter Maertens

: Margot Köhnke : Heide Simon

: Susanne Hansen : Mina Rueffer

: Mina Rueffer Klaus Borowski (jung): August Milberg

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Borowski und Sahin sind die Ermittler in Kiel

Kommissar Klaus Borowski, gespielt vom geborenen Kieler Axel Milberg, ermittelt seit 2003 in der Hafenstadt und Schleswig-Holstein. Als zunächst grimmiger, kompromissloser Einzelgänger, geschieden, eine Tochter, wird er in den ersten Folgen zu Sitzungen bei der Polizeipsychologin verdonnert. Daraus wird eine scheue Liebesgeschichte mit Frida Jung (Maren Eggert), die kurz vor der Heirat ein jähes Ende findet.

Borowski als Ermittlerfigur veränderte sich im Laufe der Jahre, bleibt aber überraschend, mal wortkarg, mal zärtlich und oft voll Empathie. Ob in Schweden, Finnland, auf den Fähren dorthin oder in Schleswig bei der dänischen Minderheit - Borowski ist unterwegs. Von 2010 bis 2017 steht ihm dabei Kommissarin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) zur Seite. Seit 2017 hat Borowski eine neue Kollegin: die junge Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik.

Sahin ist auf eigenen Wunsch aus der OFA in Berlin an die Förde versetzt worden. Als operative Fallanalytikerin ist sie darauf spezialisiert, neue Ermittlungsansätze für ungeklärte Verbrechen zu finden. Die Grundidee des neuen Teams: Miteinander und nicht gegeneinander arbeiten und sich professionell ergänzen.

