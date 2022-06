Tatort heute aus Mainz: So wird "In seinen Augen"

Im Tatort heute aus Mainz bekommt es Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger mit einem interessanten Beziehungsgeflecht und dem sexuellen Verlangen reiferer Frauen zu tun. Lohnt sich "In seinen Augen"?

"In seinen Augen" heißt der Tatort heute aus Mainz . Der Krimi läuft am Sonntagabend (24.06.2022, 20.15 Uhr) im Ersten.

Der dritte Fall mit Ellen Berlinger und Martin Rascher ist gleichzeitig der letzte Tatort vor der Sommerpause. Es geht um einen rätselhaften Todesfall , zwei Freundinnen und einen jungen Liebhaber.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Mainz-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Bibiana Dubinski (Ulrike Krumbiegel), Best Ager, wohlhabend und entschlossen, das Leben so lange wie möglich zu genießen, stirbt an einem Insulinschock. Ihre enge Freundin Charlotte Mühlen (Michaela May), weniger wohlhabend, dafür neuerdings glücklich verliebt in den jungen Hannes Petzold (Klaus Steinbacher), erbt Villa und Vermögen.

Zwei Freundinnen im sogenannten besten Alter, eine reich, die andere Erbin, dazu ein 30 Jahre jüngerer Ex-Knasti, der die Erbin umgarnt - ist es Erfahrung, Instinkt oder Fehlschluss, dass bei Ellen Berlinger (Heike Makatsch) alle Alarmglocken läuten? Sie ist überzeugt, dass ein Verbrechen geschehen ist, und verdächtigt Hannes Petzold. Aber die Indizien sind wenig belastbar und Staatsanwältin Winterstein stellt den Fall ein. Hartnäckig erkämpft Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ein knappes Zeitfenster für weitere Ermittlungen. Die Kommissare kämmen den gesamten Fall nochmal durch und setzten dabei Charlotte Mühlen mit dem Verdacht gegen ihren Liebhaber unter Druck.

Bibana Dubinski (Ulrike Krumbiegel) und ihr Liebhaber. Foto: Daniel Dornhöfer, SWR

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "In seinen Augen" heute einzuschalten?

Vieles im Tatort heute (Regie: Tim Trageser, Buch: Thomas Kirchner) ist vorhersehbar und voller Klischees. Aber erstaunlicherweise reicht das Spiel mit dem Zweifel, um sich "In seinen Augen" trotzdem gut unterhalten zu fühlen. Das liegt nicht zuletzt an Klaus Steinbacher, der den muskulösen Liebhaber Hannes Petzold spielt, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen: "Klischees und Stereotype".

Charlotte Mühlen (Michaela May) scheint keine Zweifel am natürlichen Tod ihrer Freundin zu haben, während Hannes Petzold schon ahnt, dass sein Vorleben ihn verdächtig macht. Foto: Daniel Dornhöfer, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Mainz-Tatort heute

Ellen Berlinger : Heike Makatsch

: Martin Rascher: Sebastian Blomberg

Charlotte Mühlen : Michaela May

: Hannes Petzold : Klaus Steinbacher

: Bibiana Dubinski : Ulrike Krumbiegel

: Jasmin Winterstein : Abak Safaei-Rad

: Abak Safaei-Rad Maja Ginori : Jule Böwe

: Enrico Thiele : Linus Moog

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Berlinger und Rascher sind die Tatort-Ermittler in Mainz

"In seinen Augen" ist der vierte Tatort-Einsatz von Ellen Berlinger und der dritte gemeinsame mit Martin Rascher in Mainz. Ihre Premiere feierte die Kommissarin in "Fünf Minuten Himmel", zunächst allerdings in Freiburg. Nach 14 Jahren kehrte Berlinger damals in ihre Heimatstadt zurück, wo sie nach langer Zeit als verdeckte Ermittlerin im Ausland ihre Arbeit im Morddezernat aufnimmt.

Privat hat es die alleinerziehende Mutter nicht einfach: In Freiburg begegnet sie erstmals ihrer fünfzehnjährigen Tochter Nina, die sie nach der Geburt in die Obhut ihrer Großmutter gegeben hatte. Als die stirbt, lässt sich Ellen Berlinger nach Mainz versetzen, wo ihre Cousine lebt, die ihr bei der Betreuung ihrer zweiten Tochter Greta hilft. In Mainz ermittelt Berlinger gemeinsam mit Martin Rascher, Hauptkommissar beim Landeskriminalamt.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit "In seinen Augen" verabschiedet sich der Tatort am 26. Juni in die Sommerpause. Es folgt noch eine Erstausstrahlung "Polizeiruf 110", anschließend zeigt das Erste bis Ende August Wiederholungen älterer Krimis.Nach der Sommerpause können sich Tatort-Fans dafür wieder auf einige Highlights freuen: ein neuer Münster-Fall, ein neuer Tukur und der 90. Film mit Batic und Leitmayr. Alle Details, wie es mit dem Tatort bis Jahresende weitergeht, lesen Sie hier.