Taylor Swift zahlt ihren Tour-Truckern 100.000 Dollar-Prämie

Zwischen Chartrekorden und einer Welttournee macht Taylor Swift mit einer großzügigen Geste auf sich aufmerksam: Ihre Crew erhält einen ungewöhnlich hohen Bonus.

Zum Ende ihrer "The Eras Tour" in den USA hat sich Taylor Swift sich bei ihrer Crew bedankt — und das auf ziemlich großzügige Weise. Der US-Popstar hat jedem Trucker, der sie auf der Tournee durch die USA begleitete, einen Scheck in Höhe von 100.000 Euro, umgerechnet rund 91.000 Euro, ausgestellt. Das erklärte der Chef des beauftragten US-amerikanischen Logistikunternehmens Shomotion, Michael Scherkenbach, dem Fernsehsender CNN.

Rund 50 LKW-Fahrer, die das Tour-Equipment für Taylor Swift durch die Staaten transportierten, durften sich über die Prämie freuen. Insgesamt haben sich die Schecks damit auf rund fünf Millionen Dollar belaufen. Laut dem Logistik-Chef übersteige der Bonus die üblichen Boni-Summen, die bei solchen Tourneen bei 5000 bis 10.000 Dollar pro Angestellten ausfielen, bei Weitem.

Neben den Truckern zahlte Swift auch Prämien an andere Crew-Mitglieder, darunter Mitarbeitenden im Bereich Beleuchtung, Catering, Technik und auch Tänzerinnen und Tänzern. Wie hoch der Boni bei diesen ausfällt, ist nicht bekannt. Das US-Magazin People berichtet, dass Swift auf ihrer Tour insgesamt Prämien in einer Gesamthöhe von 55 Millionen Dollar gezahlt haben soll.

Das letzte Konzert der "The Eras Tour" steigt am 9. August in Los Angeles. Nächstes Jahr steht Taylor Swift auch in Deutschland auf der Bühne. Am 27. und 28. Juli 2024 tritt sie im Münchner Olympiastadion auf. Das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, dass Swift bei ihrer Tour insgesamt rund 1,6 Milliarden Dollar einnehmen könnte.

Nicht nur die Prämien des US-Stars klingen rekordverdächtig. Im Juli brach Swift tatsächlich verschiedene Rekorde: Sie ist die erste Frau, die mit vier Alben gleichzeitig in den Top-Ten der Albumcharts in den USA vertreten ist. Außerdem löste sie Barbra Streisand ab, die elf Nummer-Eins-Alben verkaufte - "Speak Now (Taylor's Version)" ist Swifts zwölfte Nummer-Eins-Album.

