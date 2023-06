Taylor Swift gibt 2024 zusätzliches Konzert in München

Vier Konzerte hat Taylor Swift für 2024 in Deutschland angekündigt. Auch in München macht die US-Sängerin Halt. Wegen der hohen Nachfrage gibt es dort sogar zwei Termine.

Das lange Warten für viele "Swifties" hat ein Ende: Zuletzt war Taylor Swift 2015 im Rahmen ihrer "1989 World Tour" in Deutschland (2015). Nacht rund neun Jahren kehrt sie für drei Konzerte zurück. Die "The Eras Tour" führt Taylor Swift ab Februar 2024 einmal über fast alle Kontinente, bevor sie im Juli 2024 Halt in Deutschland macht. Am 27. Juli 2024 ist es im Münchner Olympiastadion dann so weit. Weil die Nachfrage nach Tickets so hoch ist, hat Swift nun ein Zusatzkonzert in der bayerischen Landeshauptstadt angekündigt.

"The Eras Tour": Taylor Swift spielt 2024 Zusatz-Konzert in München

Auch in Gelsenkirchen und Hamburg steht die Pop-Sängerin 2024 auf der Bühne. Das sind die Konzerttermine im Überblick:

Donnerstag, 18. Juli 2024: Gelsenkirchen , Veltins-Arena

, Dienstag, 23. Juli 2024: Hamburg , Volksparkstadion

, Volksparkstadion Samstag, 27. Juli 2024: München , Olympiastadion

, Olympiastadion Sonntag, 28. Juli 2024: München , Olympiastadion

Auf Instagram schrieb sie: "Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der "The Eras Tour" bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen." Den europäischen Teil ihrer Tour startet sie am 9. Mai 2024 in Paris. Das letzte Konzert ist am 17. August 2024 in London.

Taylor Swift in München 2024: Ticket-Registrierung schon abgeschlossen

Bleibt nur die Frage: Wie kommt man an Tickets? Hier gibt es schlechte Nachrichten. Alle, die das Konzert von Taylor Swift in München oder einer anderen deutschen Stadt kommendes Jahr besuchten möchten, mussten sich bis Freitag, 23. Juni 2023, dafür registrieren. Für alle drei Konzerte in Deutschland funktionierte das über diesen Anmeldungslink, der auf die Website von Eventim führt. Dafür wird ein Eventim-Konto benötigt. Die Städte, für die man sich interessiert, mussten im Portal angegeben werden.

Die Registrierung garantierte allerdings nicht, dass man auch tatsächlich am Vorverkauf teilnehmen kann, wie Eventim mitteilte: "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage größer sein wird als die Anzahl der verfügbaren Tickets." Jede und jeder, die oder der am Vorverkauf teilnehmen kann, hat einen Zugangscode erhalten. Bis Mittwoch, 12. Juli 2023, ermöglicht dieser Code, am Vorverkauf teilzunehmen.

Wer leer ausgeht, könnte mit ein bisschen Glück dennoch an Tickets kommen. Alle Registrierungen landen auf einer Warteliste. Sobald weitere Tickets verfügbar sind, wird man informiert. Das funktioniere laut Eventim dann nach dem "First come, first served"-Prinzip.