Termine für Blitzermarathon stehen: Hier müssen Sie aufpassen

Manche Erinnerungsfotos würde man sich gerne lieber sparen: Wenn man mit zu hoher Geschwindigkeit geblitzt wird, muss man für das Bußgeld oft tief in die Tasche greifen. Kein Wunder fürchten Autofahrer stationäre Blitzer und mobile Geschwindigkeitskontrollen. Besonders engmaschig kontrolliert die Polizei zweimal im Jahr: beim sogenannten Blitzermarathon im Rahmen der „Speedweek“.

Auch 2025 soll in zwei Zeiträumen verstärkt auf Radarkontrolle gesetzt werden. Die Termine dafür sind nun bekannt. In manchen Bundesländern gibt es einen Tag, an dem sich Autofahrer besonders vor Blitzern fürchten müssen. Wann und wo geblitzt wird, erfahren Sie in diesem Text.

Blitzermarathon 2025: Was ist das?

Der Blitzermarathon dient einem Zweck: „Mithilfe der verstärkten Radarkontrollen will die Polizei die Autofahrer und Autofahrerinnen daran erinnern, sich an die geltenden Tempolimits zu halten“, erklärt der ADAC, der die Aktion gutheißt. Der Rahmen des Blitzermarathons ist die Aktionswoche „Speedweek“ für mehr Verkehrssicherheit.

Die Aktion wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL koordiniert und in den letzten Jahren haben sich demnach an den Aktionen auch einige andere europäische Länder beteiligt.

Termine für Blitzermarathon 2025: Wann wird kontrolliert?

Die Aktionswochen, in denen jeweils der Blitzermarathon geplant ist, findet in der Regel im April und im August statt. Der Hintergrund: Im April liegen oft die Osterferien, während im August in vielen Bundesländer Sommerferien sind. Zu diesen Zeiten wird also viel Auto gefahren.

Auch für 2025 stehen nun die Termine für die Aktionswochen fest. Sie sind laut ADAC:

1. Aktionswoche: vom 7. bis zum 13. April 2025

2. Aktionswoche: vom 4. bis zum 10. August 2025

Bei der ersten Aktionswoche im April gibt es laut ADAC auch einen Tag, an dem besonders viele Blitzer aufgestellt wurden: Dieses Jahr ist es Mittwoch, der 9. April 2025. Auf diesen Blitzer-Tag konzentrieren sich die Radarkontrollen. Im August sollen die Kontrollen dagegen relativ gleichmäßig über die Tage verteilt werden.

Übrigens: In Augsburg gibt es Blitzer-Hotspots, bei denen Autofahrerinnen und Autofahrer besonders aufpassen sollten.

Blitzermarathon 2025: Wo wird besonders geblitzt?

Die Kontrollen beim Blitzermarathon können überall sein: Betroffen sind laut ADAC Autobahnen und Bundesstraßen genauso wie Innerortsstraßen. Im Fokus stehen vor allem Streckenabschnitte, die eine erhöhte Gefahr für Unfälle bieten. Außerdem werden auch Gebiete mit besonderer Gefährdungslage verstärkt kontrolliert. Autofahrer müssen sich also zum Beispiel in Tempo-30-Zonen vor Schulen oder an Baustellen-Abschnitten auf Geschwindigkeitskontrollen gefasst machen.

Blitzermarathon 2025: Welche Bundesländer sind betroffen?

In Deutschland wird allerdings nicht überall gleich geblitzt: Manche Bundesländer nehmen an den Aktionswochen nicht teil, während andere beispielsweise nur am Haupttag am 9. April verstärkt blitzen. Außerdem kann es sein, dass ein Bundesland nur an einer der beiden Aktionswochen teilnimmt. Die Beteiligung an der Herbst-Aktion falle laut dem Automobilclub meist geringer aus.

Wie der ADAC berichtet, nehmen 2025 folgende Bundesländer zumindest an der Frühjahrs-Aktion im April teil:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Blitzermarathon 2025: Werden die Standorte vorher bekanntgegeben?

Manche Bundesländer geben nicht nur die Termine für die verstärkten Radarkontrollen bekannt, sondern auch die Standorte der Verkehrskontrollen und Radarfallen. Das passiert meistens kurz vor dem Blitzermarathon. Der ADAC nennt als Beispiel: „Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat in der Vergangenheit immer am Blitzermarathon teilgenommen und veröffentlichte die Standorte der Kontrollen etwa eine Woche im Voraus im Internet.“

Und das Bayerische Innenministerium hat sogar eine interaktive Karte mit allen Messstellen in Bayern vom Blitzermarathon 2024 veröffentlicht, aus der Autofahrer möglicherweise auch für 2025 lernen können. Weitere unangekündigte Blitzer können nicht ausgeschlossen werden.

Übrigens: Die Städte und Gemeinden verdienen gut an Blitzern. Denn die Strafen beim zu schnellen Fahren können schnell hoch ausfallen.