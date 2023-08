"The Boys", Staffel 4: Start wegen Autorenstreik verzögert - alle Infos zu Handlung und Besetzung

Es geht weiter mit "The Boys" auf Amazon Prime Video. Der Streaming-Anbieter hat bestätigt, dass es eine Staffel 4 geben wird. Was ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Staffel 3 von "The Boys" war gerade erst bei Amazon Prime gestartet, da wurde bereits verkündet: Es ist noch nicht vorbei mit der beliebten und mitunter ziemlich brutalen Superhelden-Serie. Es wird nämlich eine weitere Staffel geben. Die Dreharbeiten zu Staffel 4 sind bereits abgeschlossen.

"Wir sind begeistert, den Kampf von Butcher und den Boys gegen Homelander und die Seven fortzusetzen, und die verrückte Welt zu kommentieren, in der wir leben", erklärte Produzent Eric Kripke in der offiziellen Mitteilung von Amazon.

Was ist schon bekannt zu Staffel 4 von "The Boys"? Gibt es bereits Infos zu Start, Besetzung und Handlung? Wir sagen es Ihnen hier in diesem Artikel.

"The Boys", Staffel 4: Wann ist der Start bei Amazon Prime?

Dass es eine 4. Staffel der Serie "The Boys" geben wird, ist bereits bestätigt.

Die dritte Staffel des Emmy-nominierten Serienhits, die seit dem 3. Juni 2022 bei Prime Video verfügbar ist, wurde zwischen Februar und September 2021 gedreht und im Juni 2022 veröffentlicht. Im März 2022 haben die Vorbereitungen für die vierte Staffel begonnen. Mittlerweile sind die Dreharbeiten zu Staffel 4 seit April 2023 abgeschlossen.

Aufgrund der bereits abgeschlossenen Dreharbeiten zu Staffel 4 wird eine Fortsetzung nicht wieder so eine lange Wartezeit wie zwischen Staffel 2 und Staffel 3 bedeuten. Die Fans der Science-Fiction-Serie dürfen also hoffen, dass die vierte Staffel Ende 2023/Anfang 2024 auf Amazon Prime zur Verfügung stehen wird. Mittlerweile hatte die üblichen Verdächtigen sogar darüber spekuliert, dass es bereits im Spätsommer 2023 losgehen könnte, doch diese Hoffnung hat Showrunner Eric Kripke (nicht verwandt mit dem Big-Bang-Theory-Fiesling Barry Kripke) mittlerweile in die Tonne getreten. Auf Twitter (oder auch X, wir werden uns daran gewöhnen müssen) macht er alles vom Streik der Hollywood-Autoren abhängig. Auch wenn der Dreh eigentlich schon im Kasten ist, klemmt es bei der Post-Produktion.

Bis jetzt hat der Streaming-Anbieter also noch kein offizielles Startdatum bekannt gegeben. Während die Fans von "The Boys" der vierten Staffel des beliebten Amazon Prime Video-Highlights sehnsüchtig entgegenfiebern, wirft ein interessantes neues Video nun einen Blick darauf, mit welchen Schwierigkeiten Hauptbösewicht Homelander (Antony Starr) möglicherweise zu kämpfen hat.

Somit gibt das folgende Video einen Hinweis auf den Beginn der neuen Folgen:

Besetzung von "The Boys": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 4

Wichtige Hauptfiguren wie Billy Butcher, gespielt von Karl Urban, und Homelander (gespielt von Antony Starr) werden auch in Staffel 4 wieder am Start sein.

Im Cast der vierten Staffel von "The Boys" wird es neben den altbekannten Gesichtern auch einige neue geben. Die beiden neuen Mitglieder der Gruppe "The Seven" sind Sister Sage (gespielt von Susan Heyward) und Firecracker (gespielt von Valorie Curry). Beide Figuren wurden speziell für die vierte Staffel der Serie entwickelt und existieren nicht in den Comics.

Für Hughie (gespielt von Jack Quaid) wird es in der neuen Staffel ein Wiedersehen mit seinen Eltern (gespielt von Rosemarie Dewitt und Simon Pegg) geben. Auch Elliot Knight und Rob Benedict haben wohl Rollen im Cast, allerdings ist noch nicht bekannt, welche Charaktere sie in der Serie verkörpern werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Jeffrey Dean Morgan (bekannt aus "The Walking Dead") in der neuen Staffel einen Auftritt haben wird, aber auch hier ist die genaue Rolle noch unbekannt. Es wird wohl auch mehr Zeit für Cameron Crovetti als Ryan, den Sohn von Homelander, geben.

Das sind alle für Staffel 4 bislang bestätigten Rollen und Schauspieler im Überblick:

Schauspieler Rolle Jack Quaid Hughie Laz Alonso Mother's Milk Tomer Capon Frenchie Karen Fukuhare Kimiko Karl Urban Butcher Erin Moriarty Starlight Antony Starr Homelander Aya Cash Stormfront Chace Crawford The Deep Claudia Doumit Vic Jensen Ackles Soldier Boy Valorie Curry Firecracker Susan Heyward Sister Sage Rosemarie DeWitt Hughie's Mom Simon Pegg Hughie's Dad Colbie Minifie Ashley Barrett Jessi T. Usher A-Train Cameron Crovetti Ryan Dominique McElligott Queen Maeve

Die Rückkehr von Jensen Ackles als Soldier Boy ist noch nicht bestätigt, sie wurde von Showrunner Eric Kripke allerdings bereits angedeutet. Sicher aber ist der Neuzugang Jeffrey Dean Morgan, wie wir diesem Tweet entnehmen können:

Die verrückte Superhelden-Serie ist eine Co-Produktion von Amazon Prime Video und Sony Pictures Television. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten von Staffel 4 hat Serien-Schöpfer Eric Kripke auf Twitter bereits erste Fotos von den Schauspielern geteilt. Darauf sind die Darsteller Jack Quaid und Karen Fukuhara mit Blut überströmt zu sehen.

„The Boys“ Staffel 4: Wie geht es weiter?

Für Staffel 4 wird spekuliert, dass Butcher möglicherweise sterben könnte, da ihm aufgrund seiner Drogenexperimente in Staffel 3 nur noch eine begrenzte Lebenszeit vorausgesagt wurde. Der Showrunner Eric Kripke plant wohl jedoch mindestens fünf Staffeln für die erfolgreiche Anti-Superhelden-Serie, die auf den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson basiert. Eine fünfte Staffel scheint somit wahrscheinlich.

In der dritten Staffel von "The Boys" mussten sich Fans von zwei Supes verabschieden. Allerdings verlief der Abschied von Maeve, die in den Comics stirbt, in der Serie vergleichsweise glimpflich. Sie verliert lediglich ihre Superkräfte und plant ein ruhiges Leben mit Elena. Laut Eric Kripke war es von Anfang an klar, dass Maeve nicht sterben wird.

Kripke sagt in einem Interview mit TVLine: "Wir haben intendiert ein Happy Ending für sie aufgebaut, immer, aus einer Menge von Gründen. Einer war, dass sie es verdient. Glaubt es oder nicht: 'The Boys' ist ein moralisches Universum und wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, wirst du dafür belohnt. Und sie verdient ein Happy End mit Elena." Fans können sich zudem darauf freuen, dass Kripke verspricht: "Die Serie endet nicht ohne ein Wiedersehen mit Maeve."

Das bedeutet, dass sie möglicherweise nicht in der vierten Staffel zu sehen sein wird, aber vielleicht in einer Staffel 5 wieder auftaucht. Showrunner Eric Kripke hat schon zu Beginn der Serie verkündet, er habe Stoff für "mindestens" fünf Staffeln.

Handlung: Darum geht es in "The Boys"

Was passiert, wenn Superhelden ihre Superkräfte missbrauchen, statt sie für das Gute einzusetzen? Eine Gruppe namens "The Boys" will die korrupten Helden stoppen. Und ganz nebenbei auch noch die Wahrheit über diejenigen offenlegen, die sie verwalten und ihre schmutzigen Geheimnisse vertuschen.

Darum dreht sich die grundlegende Handlung von "The Boys", die auf einem Comic der New York Times basiert. Die Erfinder Garth Ennis und Darick Robertson fungieren auch als ausführende Produzenten.

Laut Amazon Prime wird die Serie in mehr als 240 Ländern gestreamt. In den ersten drei Tagen, so der Anbieter, habe die dritte Staffel von "The Boys" gegenüber der zweiten Staffel 17 Prozent und gegenüber der ersten Staffel 234 Prozent mehr Menschen erreicht.

Warum ist die Serie so ein großer Erfolg und was macht sie so besonders? Vielleicht gibt der Trailer zu Staffel 4 ja Aufschluss:

Darüber hinaus gibt es, ebenfalls bei Amazon Prime Video, noch eine achtteilige animierte Serie, "The Boys Presents: Diabolical".

Zudem wird ein weiteres Spin-off des "The Boys"-Universums namens "Gen V" in Zusammenarbeit mit Craig Rosenberg, Eric Kripke, Darick Robertson und Garth Ennis entwickelt. Der Cast umfasst unter anderem Patrick Schwarzenegger, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway und Maddie Phillips. Die Serie soll eine Mischung aus "Tribute von Panem" und Collegeserie sein und von einem von Vought geleiteten College handeln, auf dem junge, geltungssüchtige Superhelden um einen Job als Beschützer einer Stadt konkurrieren.

Die Serie soll 2023 Premiere feiern und könnte noch vor der vierten Staffel von "The Boys" ausgestrahlt werden.