Lena Meyer-Landrut bricht bei "The Voice of Germany" in Tränen aus

Kein freudiges Wiedersehen? Lena Meyer-Landrut ist am Freitag als Gast-Coach bei "The Voice of Germany" dabei. Bei einem Auftritt bricht die Sängerin in Tränen aus.

Eigentlich sollte es eine freudige Rückkehr für Lena Meyer-Landrut zu " The Voice of Germany" werden. Die Sängerin, die selbst Coach bei der Kinder-Version der Show ist, unterstützt bei den "Sing-Offs" die Kandidatinnen und Kandidaten des Teams von Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. Doch es gibt Tränen. Als der Kandidat Doni beginnt, den Nat-King-Cole-Klassiker "When I fall in love" zu singen, schießen Lena Tränen in die Augen.

Lena Meyer-Landrut als Gast-Coach bei "The Voice of Germany"

Wie die Bild berichtet, erklärt der Sänger, dass er für seine Freundin nach einer jahrelangen Fernbeziehung von Bali nach Köln gezogen ist und den Song für die gemeinsame Tochter gesungen hat. Darauf reagiert Lena noch emotionaler. Sie habe keinen Vater, der sie liebt.

Nach Angaben der Bild hat Lenas Vater die Familie verlassen, als sie zwei Jahre alt war. Sie wurde von ihrer Mutter allein großgezogen und hatte keinen Kontakt zu ihrem Vater. "Ich konnte nicht anders, als ihn daran teilhaben zu lassen, dass es für mich besonders ist, weil ich nicht so einen Vater hatte, der so liebevoll zu seiner Tochter ist", erklärt Lena ihre Tränen bei "The Voice of Germany".

Zu sehen ist Lenas emotionaler Ausbruch in der Folge am Freitag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Neben der 31-jährigen Sängerin sind auch in den Teams der anderen Coaches Gast-Coaches dabei. Tones And I unterstützt das Team von Rea Garvey, Wincent Weiss kümmert sich um die Kandidaten von Peter Maffay und Mark Forster bekommt Hilfe von Calum Scott.

"The Voice of Germany": Auch Augsburgerin wird von Lena gecoacht

Neben Doni aus Indonesien wird auch eine Augsburger Kandidatin von Lena unterstützt. Tami Rahman aus Pfersee ist auch im Team Stefanie und kämpft in den "Sing Offs" ums Weiterkommen. Mit ihrer klaren Stimme singt sie bekannte Songs nach. "Pop-Balladen sind meins", sagte die 27-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Tami ist aber nicht die einzige Augsburgerin, die bei "The Voice of Germany" noch im Rennen ist. Auch die 22-jährige Lienne ist Teil der Castingshow. Sie ist im Team von Mark Forster. Als Gast-Coach steht ihr am Freitag Calum Scott zur Seite.

