Till Lindemann provoziert mit brutalen Szenen aus neuem Musikvideo

Till Lindemann hat erste Szenen seines neuen Musikvideos veröffentlicht. Diese deuten harte sexuelle Handlungen an und provozieren – vor allem im Hinblick auf die Vorwürfe gegen ihn.

An Weihnachten hat Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein, seine neuste Solosingle veröffentlicht. "Entre Dos Tierras" ist ein Cover der spanischen Band Heroes Del Silencio. Knapp drei Wochen später erscheint nun das dazugehörige Musikvideo. Wenige Tage zuvor hat der 61-jährige Sänger bereits einen Ausschnitt davon auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Und ganz in Lindemann-Manier ist es – wie wohl kaum anders zu erwarten war – provokant.

Inzwischen sind die Szenen, die in seiner Story zu sehen waren, nicht mehr abrufbar. Sie deuteten harte sexuelle Handlungen an. Lindemann stürzt sich mit heruntergelassener Hose auf eine am Boden liegende Frau. Er hält ihr den Mund zu, würgt sie und scheint sich in aggressiven Bewegungen an ihr zu vergehen. Das komplette Video wird bald veröffentlicht.

Provokantes Musikvideo: Vorwürfe gegen Till Lindemann

Die ohnehin schon heiklen Szenen erscheinen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Lindemann noch provokanter. Im vergangenen Sommer wurden mehrere Vorwürfe von Frauen laut. Es ging dabei um sexuelle Handlungen und K.-o.-Tropfen. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur After-Show-Party kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.





Till Lindemann veröffentlicht neue Single "Entre Dos Tierras": Bezug zu Vorwürfen?

Die Frage steht im Raum, ob Lindemann den Song "Entre Dos Tierras" bewusst ausgewählt hat und sich damit auf die Vorwürfe gegen ihn bezieht. Es heißt darin unter anderem: "Und wenn Sie darüber nachdenken, einen Rückzieher zu machen / Sie müssen viele Spuren löschen" und "Du musst jede Menge Schlamm schlucken".

Auch das Video zu seiner vor "Entre Dos Tierras" veröffentlichten Single "Zunge" war nichts für Zartbesaitete. Der Sänger zeigt sich mit blutverschmiertem Gesicht, tränendem Auge und zugenähtem Mund in einem Käfig. In einer Sequenz gleichen seine Haare Teufelshörnern. Auch eine Frau mit Blut im Gesicht taucht in dem Video zur Single "Zunge" auf.