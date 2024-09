„Caren Miosga“ heute am 8. September 2024: Sahra Wagenknecht ist zu Gast

Nachdem bei „Caren Miosga“ am 1. September über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gesprochen wurde, geht es in dieser Sendung am 8. September 2024 gewissermaßen um die Folgen dieser Wahlergebnisse. Eingeladen ist deshalb unter anderem Sahra Wagenknecht, da das nach ihr benannte Bündnis in beiden Bundesländern weit vorne lag. Von ihrer Bereitschaft, Banden zu bilden und sich an der Regierung zu beteiligen, hängt also maßgeblich ab, welche Koalitionen nun jeweils möglich sind.

Sie wollen wissen, worum es in der heutigen Ausgabe von „Caren Miosga“ genau geht und wer noch alles eingeladen ist? Wo wird die Sendung ausgestrahlt und kann man sie im Nachgang nochmal ansehen? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Thema, Übertragung, Moderatorin und Wiederholung.

Thema bei "Caren Miosga" am 8. September 2024

Der zentrale Gast des heutigen Abends gibt das Thema von „Caren Miosga“ am 8. September 2024 gewissermaßen schon vor: Sahra Wagenknecht ist eingeladen und mit ihr spricht Caren Miosga natürlich über den Erfolg des BSW bei den vergangenen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Die zentrale Frage lautet dabei laut ARD-Ankündigung: „Ist mit Ihnen ein Staat zu machen, Frau Wagenknecht?“ Dabei geht es vor allem über die mögliche Schlüsselrolle des BSW bei der Regierungsbildung in den beiden Bundesländern und damit einhergehend auch um die Frage, wie gut BSW und CDU zusammenpassen.

"Caren Miosga": Gäste heute am 8. September 2024

Die Talkmasterin spricht nicht nur mit Sahra Wagenknecht über das Thema der Sendung. Das sind alle Gäste, die bei „Caren Miosga“ am 8. September 2024 eingeladen sind:

Sahra Wagenknecht

Mit ihrem nach sich selbst benannten Bündnis konnte Sahra Wagenknecht aus dem Stand viele Stimmen bei den beiden Landtagswahlen gewinnen. Damit geht bei einer Regierungsbildung in den beiden Ländern fast kein Weg am BSW vorbei. Doch die Koalitionsverhandlungen könnten schwierig werden, denn schon im Vorfeld der Wahlen hat Parteivorsitzende Wagenknecht Forderungen für eine mögliche Zusammenarbeit aufgestellt: Sie will mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg und spricht sich gegen die Stationierung von US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland aus. Auf Seiten der Kritiker gibt es Zweifel daran, ob die neue Partei überhaupt schon bereit dafür ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Thorsten Frei

Frei ist Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und gilt als Vertrauter von CDU-Chef Friedrich Merz. Er möchte an dem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei, den die CDU 2018 festgelegt hat, festhalten. Das würde in Thüringen allerdings eine Regierungsbildung deutlich erschweren, denn hier wäre die CDU auch auf Stimmen aus der Linkspartei angewiesen. Frei erkennt durchaus Schnittmengen zwischen seiner Partei und dem BSW - deutlich unterscheiden sich allerdings die Einstellungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, denn Westbindung und NATO-Mitgliedschaft sind für ihn nicht verhandelbar.

Michael Bröcker

Bröcker ist Chefredakteur bei Table.Media und berichtet seit 2010 über die Bundespolitik. Er prognostiziert sowohl für Thüringen als auch für Sachsen, dass CDU und BSW zusammenarbeiten werden. In Erfurt erachtet er auch eine Tolerierung durch die Linken für möglich. Für die Koalitionsverhandlungen sieht er durchaus, dass Sahra Wagenknecht selbst zwar die groben Linien vorgeben wird, ihren Spitzenkandidaten aber auch Entscheidungsspielraum lässt.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wer die aktuelle Ausgabe von „Caren Miosga“ verfolgen möchte, der hat zwei verschiedene Möglichkeiten: Zum einen läuft die Sendung im linearen TV in der ARD. Hierfür muss man lediglich den Fernseher pünktlich zum Sendungsbeginn um 21.45 Uhr einschalten und kann dann mitverfolgen, wie Gäste und Moderatorin diskutieren.

Wer die Sendung lieber online ansehen möchte, für den steht der ARD-Livestream zur Verfügung. Hier wird das gesamte ARD-Programm zeitgleich ins Netz übertragen und damit natürlich auch die Ausgabe von „Caren Miosga“ am 8. September 2024.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 8. September 2024 in der Mediathek

Wer die Live-Ausstrahlung am 8. September um 21.45 Uhr verpasst, der hat mehrere Möglichkeiten, die Sendung im Nachgang nochmal anzusehen. Zum einen wird sie nochmal im linearen Fernsehen gezeigt und zwar auf fünf verschiedenen Sendern:

NDR : Montag, 9. September 2024, 00.25 Uhr

Das Erste : Montag, 9. September 2024, 02.25 Uhr

Phoenix : Montag, 9. September 2024, 09.30 Uhr

Tagesschau24 : Montag, 9. September 2024, 20.15 Uhr

3Sat : Dienstag, 10. September 2024, 00.45 Uhr

Darüber hinaus bietet aber auch die ARD-Mediathek die Option, die Sendung nach der Erstausstrahlung nochmal anzusehen.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Talkshow „Caren Miosga“ läuft im Normalfall immer am Sonntagabend um 21.45 Uhr. Es kann durchaus vorkommen, dass hin und wieder eine Ausgabe ausfällt - die nächsten vier Sendung werden aber regulär ausgestrahlt. Nur am 22. September geht es etwas später als sonst los:

Sonntag, 15. September 2024, 21.45 Uhr

Sonntag, 22. September 2024, 22 Uhr

Sonntag, 29. September 2024, 21.45 Uhr

Sonntag, 06. Oktober 2024, 21.45 Uhr