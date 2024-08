„Das große Backen“ 2024: Wer ist raus in Folge 1?

Die beliebte Backsendung „Das große Backen“ ist seit dem 28. August 2024 mit Staffel 12 zurück im deutschen Fernsehen. Abermals stellen sich Hobbybäcker als Kandidaten bei „Das große Backen“ 2024 den Prüfungen der Show, um am Ende den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker/beste Hobbybäckerin“ und ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen. Die Jury bewertet dabei ihre Performance und Backkünste.

So war es auch in der ersten Folge am 28. August 2024 der Fall. Der Kandidat, der die wenigstens Punkte erhielt, musste die Sendung am Ende der ersten Episode verlassen. Doch wen hat es erwischt? Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024 nach Folge 1? Unser Artikel verrät es Ihnen.

"Das große Backen" 2024: Wer ist rausgeflogen am 28. August 2024?

In der technischen Prüfung von Juror Christian Hümbs mussten die Kandidaten eine ungarische Torte backen - und diese Prüfung hatte es in sich. Neben ihrem leckeren Geschmack ist die Esterházy-Torte auch für ihre detaillierte Vorbereitung bekannt. Die komplizierten Spinnennetz-artigen Verzierungen der Torte sind Herausforderung genug, aber vor allem müssen die Kandidaten beachten, dass das Innere dieser Schichttorte aus sechs hauchdünnen Teigböden besteht. Sollte man also weniger als sechs Böden haben, hat man vielleicht eine leckere Torte gebacken, aber diese ist ohne die sechs Böden nicht als Esterházy-Torte zu bezeichnen.

Genau diesem Schicksal konnte ein Kandidat in der ersten Folge von Staffel 12 nicht entkommen. Juror Christian Hümbs gab noch vor der technischen Prüfung die konkrete Anweisung, eine originalgetreue Esterházy-Torte zu backen. Zwar bereitete der Kandidat Florian sechs Böden vor, doch leider zerbröselten zwei davon in seinen Händen. Er versuchte seine Torte mit nur vier Böden noch zu retten, doch bedauerlicherweise reichte es am Ende nicht aus. Für seine Leistung in dieser Prüfung bekam er nur 9 von 20 möglichen Punkten. In den anderen Prüfungen der Folge konnte er zwar ordentliche Ergebnisse erzielen, dennoch hatte er zum Schluss nur 37,5 von 60 Punkten. Das Abenteuer bei „Das große Backen“ 2024 endete somit für den Hobbybäcker Florian bereits nach Folge 1.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024?

Diese Kandidaten sind nicht mehr im Rennen bei „Das große Backen“ 2024:

Florian (36)

Welche Kandidaten sind bei „Das große Backen“ 2024 noch dabei?

Für die verbliebenen Kandidaten geht das Abenteuer im Backzelt weiter. Sie müssen sich im weiteren Verlauf der Sendung noch der ein oder anderen Backprüfung stellen:

Patrick (20)

Samuel (25)

Fabian (31)

Vanessa (23)

Anna-Lisa (21)

Sonja (54)

Sibylle (36)

Sandra (36)

Lydia (29)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2024?

Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ sind in Staffel 12 insgesamt acht Folgen vorgesehen. Das Finale findet laut Plan am 16. Oktober 2024 statt. Die nächste Folge erscheint bereits nächste Woche am 4. September. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine der Show auf einen Blick:

Folge 2: Mittwoch, 4. September 2024, 20.15 Uhr, Sat. 1

Folge 3: Mittwoch, 11. September 2024, 20.15 Uhr, Sat. 1

Folge 4: Mittwoch, 18. September 2024, 20.15 Uhr, Sat. 1

Staffel 12 von „Das große Backen“ im Stream und TV schauen

Während Moderatorin Enie van de Meiklokjes wöchentlich durch die neuen Folgen führt, können Sie die Folgen von Zuhause aus schauen. Denn die Übertragung von „Das große Backen“ 2024 übernimmt im TV der Sender Sat.1. Der Sender bietet auch einen Live-Stream auf der Streaming-Plattform Joyn an. Für diesen Live-Stream benötigen Sie kein kostenpflichtiges Abo.