"Die Höhle der Löwen" 2025: Start und Sendetermine von Staffel 17

Seit 2014 ist „Die Höhle der Löwen“ fester Bestandteil im TV-Programm von VOX. Das Prinzip der Sendung ist simpel: Auf der einen Seite sind die Investorinnen und Investoren mit finanziellem Kapital, langjährigem Know-How und Kontakten, auf der anderen Seite die Gründerinnen und Gründer mit ihren Geschäftsideen. Während Erstere nach innovativen und vielversprechenden Investments Ausschau halten, benötigen Letztere Kapital zur Realisierung und Expansion ihrer Ideen und ihrer Produkte. Somit treffen sich idealerweise beide Parteien in der Mitte und handeln einen Deal aus. Doch die „Löwen“ haben nichts zu verschenken, wodurch die Gründerinnen und Gründer ihre Geschäftsidee zunächst überzeugend präsentieren müssen, bevor es zu einem Investment kommt.

Im vergangenen Jahr strahlte VOX nach 10 Jahren DHDL eine Jubiläumsstaffel aus. 2025 geht „Die Höhle der Löwen“ nun in eine neue Runde. Doch wann ist der Start der 17. Staffel? Wie sehen die Sendetermine aus? Und welche Investoren sind 2025 dabei? All das erfahren Sie in diesem Artikel.

„Die Höhle der Löwen“: Die Sendetermine von Staffel 17

Der Starttermin der 17. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ist am Montag, dem 28. April 2025. Der Privatsender VOX strahlt insgesamt acht Folgen aus, die wöchentlich immer zur Primetime um 20.15 Uhr laufen. Demnach ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Montag, 28. April 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 2: Montag, 5. Mai 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 3: Montag, 12. Mai 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 4: Montag, 19. Mai 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 5: Montag, 26. Mai 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 6: Montag, 2. Juni 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 7: Montag, 9. Juni 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 8: Montag, 16. Juni 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ Staffel 17 im TV und Stream

Wie bereits erwähnt, übernimmt der Privatsender VOX die Übertragung im Free-TV. Alternativ können Sie auch das kostenpflichtige Streamingportal RTL+ nutzen. Dort können die jeweiligen Folgen unbegrenzt angeschaut werden. Das günstigste Paket ist das Basic-Abonnement, welches 5,99 Euro im Monat kostet. Eine Wiederholung im analogen TV-Programm gibt es nicht.

Das ist die Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025

Im Vergleich zu Staffel 16 von „Die Höhle der Löwen“ hat sich hinsichtlich der Jury nichts verändert. Zu jeder Sendung sind immer fünf Investorenstühle besetzt, wodurch sich eine ständig verändernde Konstellation ergibt. Für drei Löwen ist nach Staffel 17 jedoch Schluss. Nils Glagau, Tijen Onaran und Tillman Schulz verlassen dann die Sendung. Für einen besseren Überblick listen wir Ihnen an dieser Stelle die Jury mit den jeweiligen Investorinnen und Investoren auf:

Judith Williams , Unternehmerin und Moderatorin

Dagmar Wöhrl , Rechtsanwältin und Politikerin

Ralf Dümmel , Unternehmer und Investor

Nils Glagau , Ethnologe und Familienunternehmer

Janna Ensthaler , Unternehmerin und Investorin

Carsten Maschmeyer , Finanzunternehmer

Tijen Onaran , Autorin und Unternehmerin

Tillman Schulz , Unternehmer und Investor

Die Jury steht außerdem im Laufe der 17. Staffel dem ein oder anderen Promi gegenüber. So wurde bereits bekannt gegeben, dass Skisprunglegende Sven Hannawald, die Promiköche Meta Hiltebrand, Lucki Maurer und Mike Süsser sowie Schauspieler Steve Windolf sich den Investorinnen und Investoren stellen.