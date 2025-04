„Die Höhle der Löwen“ 2025: Tijen Onaran setzt sich für Diversität in Unternehmen ein

Die 17. Staffel der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ startet am 28. April 2025 bei VOX. Die Sendetermine liegen wie gewohnt montags um 20.15 Uhr. Eine Woche früher, ab dem 21. April, erfolgt die Übertragung der Folgen vorab über den hauseigenen Streaming-Dienst RTL+. Schon vor dem Staffelstart hat VOX einige Details zur diesjährigen DHDL-Jury mitgeteilt: Nils Glagau, Tijen Onaran und Tillman Schulz nehmen zum letzten Mal teil. Ebenfalls dabei in Staffel 17 sind Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler.

Genau wie in den vorherigen Staffeln präsentieren auch 2025 Gründerinnen und Gründer ihre Geschäftsideen mit dem Ziel, Investitionen zu erhalten. Auch prominente Gäste wie Sven Hannawald und TV-Köche stellen in Staffel 17 von „Die Höhle der Löwen“ Projekte vor.

Unternehmerin Tijen Onaran möchte den Start-ups noch einmal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vor den Präsentationen der einzelnen Produkte äußerte sie gegenüber VOX: „Als Investorin kann ich die Teams mit meiner Erfahrung im Aufbau starker Marken, in der Kommunikation überhaupt, aber auch darin, eine eigene loyale Community u.a. Social Media aufzubauen unterstützen. Das unterscheidet mich auch von den anderen Löw:innen und ist ein echter Mehrwert“. Welchen Weg Tjen Onaren für ihren Erfolg als Unternehmerin eingeschlagen hat, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Porträt von Tijen Onaran: Ihre Unternehmen stärken Frauen in Führungsrollen

Tijen Onaran ist Unternehmerin, Investorin und Autorin, die sich auf Diversität, Digitalisierung und die Stärkung von Frauen in der Wirtschaft fokussiert. Sie gründete mehrere Unternehmen, darunter ACI, das Organisationen zu Vielfalt berät. Außerdem initiierte sie den „Digital Female Leader Award“, der Frauen in digitalen Berufen auszeichnet. Als Investorin unterstützt sie gezielt von Frauen geführte Start-ups und trägt zur Erhöhung des Anteils von Gründerinnen bei. Zu ihrem Portfolio gehören über 15 Start-ups, darunter Pumpkin Organics (Babynahrung) und Nevernot (Intimate Wellness).

Die DHDL-Investorin engagiert sich zudem in verschiedenen Gremien, etwa im Kuratorium des ZKM Karlsruhe und des Bundesverbands Deutsche Startups. Sie ist auch Autorin erfolgreicher Bücher zu Sichtbarkeit und Markenbildung, darunter „Die Netzwerkbibel“ und „Be Your Own F*cking Hero“. Seit 2024 moderiert sie den Video-Podcast „MUT – Der Deutschland Talk“ und veröffentlicht Beiträge in Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt und dem Manager Magazin.

Ihr Engagement wurde in den letzten Jahren vielfach gewürdigt: 2022 wählte LinkedIn sie zu einer der einflussreichsten Stimmen im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus wurde Tijen in verschiedenen Rankings prominenter Wirtschaftsmedien geführt. Zum Weltfrauentag 2022 wurde sie von Mattel als eine von zwölf weltweit porträtierten Frauen mit einer Barbie-Puppe geehrt.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Tijen Onaran engagiert sich in der Politik

Auf ihrer eigenen Website gibt Tijen Onaran außerdem Einblicke in ihr politisches Engagement. Als Unternehmerin und Karrierefrau setzt sie sich für eine nachhaltige Gestaltung der Wirtschaft ein. Aufgewachsen in Karlsruhe lernte Tijen Onaran schon früh, ihre Stimme zu erheben. Dieses Engagement setzte sie während ihres Studiums der Politikwissenschaft, Geschichte und des Öffentlichen Rechts in Heidelberg sowie in ihrer politischen Tätigkeit um. Die Investorin kandidierte für den Landtag von Baden-Württemberg, arbeitete für Politikerinnen und Politiker auf Bundes- und europäischer Ebene und war im Bundespräsidialamt tätig.

Nach verschiedenen Stationen im politischen Umfeld wechselte Tijen in die Kommunikationsbranche und übernahm die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit für Verbände und Organisationen. Zudem gründete sie Global Digital Women, nachdem sie festgestellt hatte, dass mit zunehmendem Karrierefortschritt die Vielfalt abnahm. Heute ist sie Mehrfachunternehmerin und hat die Lippenstiftmarke „Red Tijen“ auf den Markt gebracht.

Tijen Onaren bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: So hoch ist ihr Vermögen

Tijen Onaran hat sich in den letzten Jahren als erfolgreiche Unternehmerin etabliert. Viele Interessierte fragen sich daher, wie sich ihr Vermögen zusammensetzt. Da jedoch keine umfassenden Einblicke in ihre Vermögensverhältnisse vorliegen, kann keine genaue Zahl bestätigt werden. Auch die Südwest Presse berichtet, dass es keine verlässlichen, offiziellen Angaben zu ihrem finanziellen Status gibt.

Steckbrief von Tijen Onaran: Alter, Familienstand und Instagram

Das sind die wichtigsten Details zu „Die Höhle der Löwen“-Jurorin Tijen Onaren:

Name: Tijen Onaran

Alter: 40 Jahre

Geburtsort: Karlsruhe

Beruf: Unternehmerin, Investorin, Autorin und Moderatorin

Geburtstag: 25. März 1985

Familienstand: verheiratet

Instagram: tijen.onaran