Dschungelcamp 2025: Jörg Dahlmann möchte Dschungelkönig werden und seinen Bekanntheitsgrad ausbauen

Die Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ meldet sich 2025 mit einigen Neuerungen zurück. Nach der Sommer-Staffel in Südafrika wird das Dschungelcamp diesmal wieder am traditionellen Drehort in Australien produziert. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen begleiten die Zuschauer täglich mit Berichten aus dem Dschungel, während Dr. Bob den Kandidaten Tipps gibt und ihnen medizinisch zur Seite steht.

Ein weiteres Highlight der neuen Staffel ist der geänderte Sendeplan von IBES 2025: Zum ersten Mal werden alle 17 Folgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Auftaktfolge, die am Freitag, dem 24. Januar 2025 startete, wurde als dreistündige Live-Show gesendet. Hier traten die zwölf prominenten Teilnehmer bereits zu ersten Prüfungen an. Zusätzlich sorgt RTL dafür, dass die Übertragung des Dschungelcamps 2025 nicht nur im Fernsehen, sondern auch per Stream bei RTL+ stattfindet.

Wie gewohnt liegt die Entscheidung über die Dschungelprüfungen und das Weiterkommen der Kandidaten in den Händen des Publikums. Die Zuschauer wählen per Abstimmung, wer die Prüfungen absolvieren muss und welche Prominenten das Camp verlassen. Am Ende der Staffel entscheidet sich, wer den begehrten Titel „Dschungelkönig“ oder „Dschungelkönigin“ erhält. Das Finale ist für Sonntag, den 9. Februar 2025, angesetzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält neben dem Titel ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Einer der zwölf Promis ist Sportkommentator Jörg Dahlmann. Bereits vor dem Einzug ins Dschungelcamp 2025 zeigte sich der 66-Jährige gegenüber RTL hoch motiviert und sagt: „Ich möchte unbedingt am Ende der Sieger sein und die Krone aufhaben.“ Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle spannenden Infos zu IBES-Teilnehmer Jörg Dahlmann.

Sky, Sat.1 & Co.: Bei diesen Sendern war Jörg Dahlmann als Sportreporter tätig

1983 gelang Jörg Dahlmann der Einstieg ins Fernsehen. Er begann als freier Sportredakteur beim ZDF. Dort sammelte er unter renommierten Journalisten wie Harry Valérien, Dieter Kürten und Rolf Töpperwien erste Erfahrungen in der Sportberichterstattung. Für seine Arbeit wurde er später vom Kicker als bester TV-Sportreporter ausgezeichnet.

1990 wechselte Jörg Dahlmann zu den privaten Fernsehsendern. Zunächst war er bei Premiere tätig, wo er zusammen mit Ernst Huberty und Reinhold Beckmann den Aufbau des Sportprogramms unterstützte. Bereits ein Jahr später wechselte er zum Sender Sat.1, der damals die Bundesliga-Rechte übernommen hatte. Dort arbeitete er mit Moderatoren und Kommentatoren wie Johannes B. Kerner, Jörg Wontorra und Monika Lierhaus zusammen. In den folgenden Jahren war Jörg Dahlmann für verschiedene Sender wie Sat.1, Sport1 und Sky tätig. 1999 gewann er den Deutschen Journalistenpreis für eine RAN-Reportage, in der er den Wechselfehler des Kaiserslauterner Trainers Otto Rehhagel thematisierte.

Dschungelcamp 2025: Sky entließ Jörg Dahlmann wegen Sushi-Spruch und Aussage über Sophia Thomalla

Im Jahr 2021 trennte sich der Sender Sky von dem Kommentator Jörg Dahlmann. Hintergrund war laut RTL eine Äußerung über Union Berlins Ex-Torwart Loris Karius, in der Dahlmann erklärte, er würde sich „für eine Kuschelnacht mit Sophia Thomalla“ ebenfalls auf die Ersatzbank setzen. Diese Aussage löste eine große Diskussion über Sexismus aus. Später geriet Jörg Dahlmann erneut in die Kritik, als er Japan als „Land der Sushis“ bezeichnete, was als rassistisch interpretiert wurde. Dahlmann selbst wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte sein langjähriges Engagement für die Initiative „Respekt – Kein Platz für Rassismus“.

IBES 2025: Das macht Jörg Dahlmann heute

Jörg Dahlmann führt heute ein Leben zwischen Wiesbaden und dem luxuriösen Hafen Portals Nous auf Mallorca. Zu seinen Freizeitaktivitäten zählen Golf und Backgammon. Unter dem Künstlernamen DJ Jay Dee machte er sich mit Musik aus den 80er-, 90er- und frühen 2000er-Jahren einen Namen. Er lebt mit seiner Partnerin Claudia Pöhlmann, die ihn auch nach Australien begleitet, zusammen und hat drei Kinder.

Sein Engagement für die Krebsvorsorge ist ihm seit Jahren ein besonderes Anliegen. Dies resultiert aus persönlichen Erfahrungen, nachdem bei ihm mehrfach Krebserkrankungen an Darm, Prostata und Haut diagnostiziert wurden. 2021 war Jörg Dahlmann Teilnehmer der Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“. Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte er seine Autobiografie mit dem Titel „Immer geradeheraus“.

Hier haben wir ein paar Eckdaten zu Jörg Dahlmann noch einmal in einem kurzen Steckbrief zusammengefasst:

Name: Jörg Dahlmann

Geburtstag: 10. Januar 1959

Alter: 66 Jahre

Haarfarbe: braun

Instagram: @joergdahlmann