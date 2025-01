"Dschungelcamp"-Gewinner: Sie wurden zu Dschungelkönigen gekrönt

Infos zum Dschungelcamp 2019 bekommen Sie hier:

Die Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" lief 2004 erstmalig im Fernsehen. Bis zum 3. Februar lief das "Dschungelcamp" 2018 auf RTL. Jenny Frankhauser ist im Finale zur Dschungelkönigin gekürt worden.

Und ihre Vorgänger? Wer sind die vergangenen elf Dschungelcamp-Gewinner? Wir geben Ihnen hier einen Überblick aller bisherigen Dschungelkönige.

2004 - Costa Cordalis: Der Schlagersänger holte 2004 in der ersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" den Sieg. Daniel Küblböck absolvierte damals im Camp die meisten Prüfungen und erreichte Platz drei. Unvergesslich für viele Zuschauer ist Küblböcks Bad in einem gläsernen Sarg mit knapp 30.000 Kakerlaken. Mit dabei waren außerdem Antonia Langsdorf, Carlo Thränhardt, Caroline Beil, Dustin Semmelrogge, Lisa Fitz, Mariella Ahrens, Susan Stahnke und Werner Böhm, alias Gottlieb Wendehals.

2004 - Désirée Nick: Bereits im Herbst 2004 folgte die zweite Dschungelcamp-Staffel. Dschungelkönigin wurde dabei die Kabarettistin Désirée Nick, sie bestritt auch die meisten Dschungelprüfungen der Staffel. Um die Dschungelkrone kämpften außerdem Carsten Spengemann, Nadja Abd El Farrag, Willi Herren, Dolly Buster, Jimmy Hartwig, Isabel Varell, Fabrice Morvan, Heydi Nunez-Gomez Harry Wijnvoord.

2008 - Ross Antony: Nach längerer Pause folgte im Januar 2008 die dritte Dschungelcamp-Staffel. Dschungelkönig wurde Ross Antony. Neben dem früheren "Bro'Sis"-Sänger traten im australischen Dschungel Lisa Bund, Barbara Herzsprung, "Let's Dance"-Profitänzerin Isabel Edvardsson, Schauspielerin Julia Biedermann, Porno-Darstellerin Michaela Schaffrath, Schlagersänger Bata Illic, Moderator Björn-Hergen Schimpf, DJ Tomekk und Ex-Fußballnationalspieler Eike Immel an. (Hier finden Sie ein Interview mit dem Dschungelkönig von 2008.)

2009 - Ingrid van Bergen: In der vierten Dschungelcamp-Staffel 2009 wählten die Zuschauer die damals 77-jährige Schauspielerin Ingrid van Bergen zur Dschungelkönigin. Ins Dschungelcamp zogen außerdem Christina "Mausi" Lugner, Lorielle London, Günther Kaufmann, Gundis Zámbó, Eiskunstläufer Norbert Schramm, Nico Schwanz, Giulia Siegel, Fernsehmoderator Peter Bond und Michael Meziani.

2011 - Peer Kusmagk: Im Januar 2011 wurde der Ex-GZSZ-Star zum fünften Dschungelkönig. Für Aufsehen sorgte in dieser Dschungelcamp-Staffel Sarah Knappik. Sie behauptete, die Dschungelcamp-Liebe zwischen Sängerin Indira Weis und Sänger Jay Khan sei nur inszeniert. Es folgte ein Nervenkrieg und Knappik verließ am zwölften Tag freiwillig das Camp. Mit dabei waren 2011 außerdem Schwimmlegende Thomas Rupprath, Katy Karrenbauer, Schauspieler Mathieu Carrière, Sängerin Eva Jacob, Ex-"Playmate des Jahres" Gitta Saxx, Frank Matthée und die 68er-Ikone Rainer Langhans.

2012 - Brigitte Nielsen: Ein Jahr später, im Januar 2012, kürten die Zuschauer die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen zur Dschungelkönigin. Auf Platz zwei landete Sängerin Kim Debkowski alias Kim Gloss, gefolgt von Schauspieler Rocco Stark. Weitere Teilnehmer der sechsten Dschungelcamp-Staffel waren Sänger Martin Kesici, Fußballer Ailton, Schauspielerin Radost Bokel, Ex-DSDS-Kandidat Daniel Lopes, Erotik-Model Micaela Schäfer, Moderatorin Ramona Leiß, Magier Vincent Raven und die ehemalige "Tic Tac Toe"-Sängerin Jazzy.

2013 - Joey Heindle: 2013 wurde der durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Sänger Joey Heindle zum Dschungelkönig gekrönt. Die Drag Queen Olivia Jones belegte Platz zwei, gefolgt von der "Unter uns"-Schauspielerin Claudelle Deckert. In der siebten Dschungelcamp-Staffel bildete nach Dirk Bach nun Daniel Hartwich das Moderatoren-Duo mit Sonja Zietlow. Weitere Teilnehmer waren Georgina Fleur, Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein, "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez, Schauspieler Helmut Berger, Arno Funke, Sänger Patrick Nuo, Allegra Curtis sowie Model Fiona Erdmann. Helmut Berger verließ das Camp aus gesundheitlichen Gründen, für ihn zog Schlagersänger Klaus Baumgart ins Camp.

2014 - Melanie Müller: Die Ex-Bachelor-Kandidatin eroberte 2014 den Thron. Neben der Dschungelkönigin lebten im Camp außerdem Model Larissa Marolt, Moderator Jochen Bendel, Schauspieler Winfried Glatzeder, Komikerin Tanja Schumann, Sänger Marco Angelini, Sängerin Gabby de Almeida Rinne, Moderator Mola Adebisi, Modedesigner Julian F. M. Stoeckel, Schauspielerin Corinna Drews und Sänger Michael Wendler. Larissa Marolt musste in der achten Dschungelcamp-Staffel insgesamt zehn Prüfungen absolvieren, acht davon hintereinander.

Dschungelcamp bei RTL: Zahlen und Fakten

Das Dschungelcamp - eigentlich: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" - läuft seit 2004 in Deutschland. Zahlen und Fakten:

Vorbild des Dschungelcamp war die britische Show "I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!“.

Ausgestrahlt wird das Dschungelcamp bei RTL.

Produziert wird das Dschungelcamp auf einem ehemaligen Farmgelände im Osten Australiens.

Für die Sendung verbringen jeweils zehn bis zwölf Teilnehmer zwei Wochen im Dschungel Australiens.

Sieger ist, wer am Schluss von den Zuschauern zum Dschungelkönig gewählt wird.

Jeden Tag müssen die Teilnehmer abwechselnd sogenannte Dschungelprüfungen bestehen.

Moderiert wurde das Dschungelcamp zunächst von Sonja Zietlow und Dirk Bach. Nach Bachs Tod 2012 übernahm Daniel Hartwich dessen Aufgabe.

Bekanntes Gesicht der Sendung ist auch "Dr. Bob": Der Rettungssanitäter Bob McCarron ist für die medizinische Betreuung der Teilnehmer zuständig.

