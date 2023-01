Dschungelcamp: Geheimnis gelüftet! Diese Aufgabe übernimmt "Kultranger" Ranger Matt hinter den Kulissen

Alle Dschungelcamp-Fans kennen ihn: Ranger Matt. Der knurrige Engländer, der fast bei jeder Dschungelprüfung dabei ist. Doch was ist eigentlich sein Job?

Dschungelcamp-Fans kennen ihn: Ranger Matt. Das ist der knurrige Engländer, der fast bei jeder Dschungelprüfung mit dabei ist, die speziellen Dschungelspeisen anrichtet bzw. serviert oder auch mal andere Aufgaben übernimmt. Doch was ist sein eigentlicher Job im Dschungel? Denn ein "normaler Ranger" wie die anderen, die einem sonst so im Dschungelcamp über den Weg laufen, ist er nicht. Wofür er eigentlich zuständig ist und welche Dschungelcamp-Kandidatin oder Kandidaten er 2023 ganz weit vorn sieht – das hat er in einem RTL-Interview verraten.

Ranger Matt serviert Filip Pavlovic und Manuel Flickinger das Essen im Dschungelcamp. Foto: RTL

Diese Aufgabe übernimmt "Kultranger" Matt hinter den Kulissen des Dschungelcamps

Im wahren Leben wirkt "Kultranger" Matt, der mit vollem Namen Matt Claxton heißt, gar nicht so grimmig, wie in den Prüfungen. Mit seiner Brille wirkt er eigentlich eher wie ein netter Bär. Doch was macht er eigentlich hinter den Kulissen? Ist er einfach nur "Kultranger"? Nicht ganz. Im RTL-Interview lüftet der Engländer sein Geheimnis: Er ist für die Dschungelprüfungen verantwortlich. Er denkt sie sich aus und prüft diese dann noch einmal. Heißt, die ganzen netten Essenskombinationen oder die Ekeleinlagen in den Dschungelprüfungen stammen von Matt.

Dschungelcamp: Ranger Matt liebt es, die Stars würgen zu sehen

Dabei ist er ganz froh, dass er die "Dschungelleckereien" nicht selbst essen muss, wie er RTL erklärt: "Ich bin mehr als happy, dass ich diesen Kram nicht essen muss. Es ist ekelhaft. Der Geruch kommt nicht über die Kamera rüber, aber das Essen stinkt auch extrem, es sieht nicht nur schlimm aus."

Dschungelcamp 2023: Ranger Matt serviert Jolina Mennen und Markus Mörl Lunge. Foto: RTL

Eine riesige Freude an den Reaktionen der Stars hat er dennoch: "Ich mag es, wenn ich sie kämpfen sehe, wenn sie würgen. Und ich mag es, wenn sie sich übergeben." Das hat er also mit seiner Rolle als muffiger Ranger gemeinsam. Und was nervt ihn am meisten? Auch da hat er eine klare Antwort: "Wenn ein Promi einfach keine Angst hat und die Prüfung absolviert, ohne auf irgendwas zu reagieren!" Klar, denn auf die Reaktion kommt es an, das ist es ja auch, was die Dschungelcamp-Zuschauer sehen wollen.

IBES: Ranger Matt hat einen Dschungel-Favoriten

Daher hat er in diese Dschungelcamp-Staffel auch einen Favoriten: Cosimo Citiolo. "Cosimo ist nicht der beste darin, Sterne zu holen, aber er ist der Lustigste". Ja, da hat er nicht Unrecht. Wir erinnern uns an die Prüfung mit Tessa Bergmeier, wie er geschrien hat, als allerlei Getier und undefinierbare Flüssigkeiten auf ihm gelandet sind oder wie er in der Prüfung mit Djamila Rowe würgen musste.

Dschungelcamp 2023: Ranger Matt in der ersten Dschungelprüfung. Foto: RTL

Cosimo hat abgesehen davon das Herz am rechten Fleck: Er hält sich auch bei allen Streitereien raus – so hat er den Streit um Lucas Cordalis fast verschlafen – und versucht gute Stimmung zu machen. Er ist auch der Favorit des amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlovic. Ob das reicht, um die Dschungelkrone zu holen? Das zeigt sich spätestens im Finale.