„GNTM 2025“: Wer ist raus? Was ist passiert in Folge 6?

Seit dem 13. Februar 2025 ist die 20. Staffel von „GNTM“ wöchentlich im Fernsehen zu sehen. Wie in den vergangenen Jahren treten neben den weiblichen Kandidatinnen auch männliche Models an. In der sechsten Folge von Germany’s Next Topmodel 2025 standen erneut die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt. Dieses Mal mussten sie in einem emotionalen Shoot-out gegeneinander antreten und sich in Zweierteams vor der Kamera beweisen. Nur die besten Models konnten sich einen besonderen Platz in der Staffel sichern. Doch für drei Teilnehmer war die Reise nach dieser Woche vorbei.

Wer ist raus? Welche Male Models erhalten eine Model-Mappe? Hier erfahren Sie, was in der sechsten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ passiert ist.

„GNTM“ 2025: Wer ist in Folge 6 rausgeflogen?

Kaum im Model-Haus angekommen, mussten die Männer bereits in einem Shoot-out antreten. In Zweierteams traten sie direkt gegeneinander an und mussten vor Star-Fotograf Lado Alexi ihre Emotionen zum Ausdruck bringen. Tränen waren in diesem Shooting ausdrücklich erwünscht – wer sie überzeugend zeigte, sicherte sich einen besonderen Platz in der Staffel. Die besten Kandidaten bekommen nämlich einen Platz im offiziellen „GNTM“-Opener und dürfen zusammen mit Heidi Klum posieren.

Doch damit nicht genug: Auch bei einem Kampagnen-Dreh mussten die Kandidaten ihr Talent unter Beweis stellen. Hier galt es, nicht nur professionell zu arbeiten, sondern auch das Set mit Ausdruck und Persönlichkeit zu füllen. Zusätzlich wurde ein Street-Walk im Pariser Stil abgehalten, bei dem die Models über Kopfsteinpflaster laufen mussten – eine Herausforderung, die volle Körperbeherrschung erforderte.

Unterstützung bekam Heidi diesmal von zwei prominenten Gastjuroren: dem britischen Topmodel David Gandy, bekannt aus internationalen Kampagnen für Dolce & Gabbana und der französischen Schauspiel-Ikone Catherine Deneuve. Beide begleiteten die Entscheidungsrunde und gaben den Kandidaten ihr Feedback.

Kurz vor der Entscheidung gab Heidi außerdem eine spannende Neuigkeit bekannt: Der Gewinner von „GNTM“ 2025 wird das Gesicht einer großen Werbekampagne für L’Oréal Paris – gemeinsam mit Heidi selbst. In Folge 5 hatte Model-Mama Heidi bereits vergangene Woche verkündet, dass auch die Gewinnerin der Frauen als Gesicht einer L’Oréal-Kampagne auftreten wird.

„GNTM 2025“: Diese Male-Models sind weiter dabei

Nach der sechsten Folge kämpfen noch 22 Männer um den Titel Germany’s Next Topmodel 2025:

Alex (24) aus Landshut

Christian (23) aus Kärnten

Eliob (29) aus Tokio

Ethan (19) aus Düsseldorf

Faruk (21) aus Bergkamen

Felix F. (27) aus Stuttgart

Felix L. (21) aus Wien

Felix S. (30) aus Wien

Gabriel (23) aus Vira

Jannik (22) aus Bad Segeberg

John (25) aus Olching

Keanu (24) aus München

Kevin (24) aus Wetzlar

Lian (21) aus Bern

Mattes (38) aus Alpen

Moritz (19) aus Berlin

Nawin (27) aus Freiburg

Pierre (22) aus Wien

Ray (30) aus Hamburg

Ryan (22) aus Landshut

Samuel (23) aus Köln

Tim (19) aus Berlin

„GNTM 2025“: Wiederholung von Folge 6 im TV und Stream

Wer die sechste Folge von Germany’s Next Topmodel 2025 verpasst hat, kann sie noch einmal sehen. Eine Wiederholung läuft am 7. März 2025 um 0.30 Uhr auf ProSieben . Am gleichen Tag, also am 7. März, wiederholt der Sender sixx die sechste Episode um 20.15 Uhr im TV. Zusätzlich steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zum Abruf bereit.

Nächste Sendetermine von „GNTM 2025“

Weiter geht es mit den weiblichen Kandidatinnen am Donnerstag, den 6. März 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die Männer treten wieder in der nächsten Woche am 12. März 2025 an.