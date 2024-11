„Lege kommt auf den Geschmack“ 2024: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von Staffel 2

Staffel 1 von „Lege kommt auf den Geschmack“ ist Ende 2023 bei VOX an den Start gegangen. Ein Jahr später ist nun auch Staffel 2 an der Reihe, in der der Produktentwickler und Tüftler Sebastian Lege jede Woche ein anderes populäres Gericht unter die Lupe nimmt. Im Fokus stehen Gerichte wie Burger, Currywurst, Fish & Chips und Pasta. Sebastian Lege beschäftigt sich mit der Frage, welche Zutaten in diese Speisen gehören und welche Rezepturen den besten Geschmack versprechen.

Um herauszufinden, was das ideale Gericht ausmacht, führt er vorab eine Umfrage unter 1000 Personen durch. Im Anschluss holt er sich Anregungen von Gastronomie- und Kochprofis aus der ganzen Welt. Dazu besucht er verschiedene gastronomische Highlights, wie zum Beispiel Burgerläden in New York oder Currywurstbuden in Bochum.

Die gesammelten Erkenntnisse bringt Sebastian Lege in das sogenannte „Lege Lab“, ein eigens für die Sendung eingerichtetes Labor. Dort wird mithilfe spezieller Geräte wie Bunsenbrennern, Rotationsverdampfern und anderen ungewöhnlichen Techniken weiter an den Rezepten gearbeitet. Am Ende versucht der Profi-Tüftler, aus den gesammelten Ideen das optimale Produkt zu entwickeln. In einer abschließenden Testphase bewertet eine Expertenjury das Ergebnis nach den Kriterien Geschmack, Aussehen und Konsistenz. Um die Herausforderung zu gewinnen, muss er in jeder Kategorie mindestens 16 von 24 Stimmen erreichen.

Sie möchten mehr über Staffel 2 von „Lege kommt auf den Geschmack“ erfahren? Wie liegen die Sendetermine und um welche Gerichte drehen sich die einzelnen Folgen? Hier in diesem Artikel haben wir die Antworten für Sie parat. Außerdem verraten wir Ihnen, wo es die Übertragung, als auch die Wiederholung im TV und Stream zu sehen gibt.

„Lege kommt auf den Geschmack“: Sendetermine von Staffel 2

Am Montag, dem 28. Oktober 2024, begann die Veröffentlichung von Staffel 1 auf YouTube, um das Thema erneut aufzugreifen. In wöchentlichen Intervallen werden thematisch abgestimmte Video-Pakete gleichzeitig auf dem YouTube-Kanal von VOXVOX öffentlicht. Den Auftakt machte die Kategorie „Pizza“, gefolgt von den Themen „Döner“, „Dessert“ und „Future Food“.

Das sind die Ausstrahlungstermine der ersten Staffel von „Lege kommt auf den Geschmack“ auf YouTube:

Montag, 28. Oktober 2024: 4 Videos zur Rubrik „Pizza“, Youtube

Montag, 4. November 2024: 3 Videos zur Rubrik „Döner“, Youtube

Montag, 11. November 2024: 2 Videos zur Rubrik „Dessert“, Youtube

Montag, 18. November: 2 Videos zur Rubrik „Future Food“, Youtube

Im TV wird Staffel 2 von „Lege kommt auf den Geschmack“ beim Sender VOX ausgestrahlt. Die Sendetermine lauten wie folgt:

Folge 1 - „Der perfekte Burger“: Montag, 25. November 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 2 - „Die perfekte Currywurst“: Montag, 2. Dezember 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 3 - „Die perfekte Pasta“: Montag, 9. Dezember 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 4 - „Die perfekten Fish & Chips“: Montag, 16. Dezember 2024, 20.15 Uhr, VOX

Staffel 2 von „Lege kommt auf den Geschmack“: Darum geht es in den neuen Folgen

Sebastian Lege geht in seiner eigenen Sendung den Geschmäckern der weltweit beliebtesten Gerichte auf den Grund. In Staffel 2 hat er sich für folgende vier Gerichte entschieden:

Folge 1: „Der perfekte Burger“

Der Burger zählt zu den beliebtesten Fastfood-Gerichten – sei es vom Grill oder aus Fast-Food-Ketten. Doch was macht den perfekten Burger aus? Dieser Frage geht der Produktentwickler und Food-Experte Sebastian Lege in seiner Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ nach. Mit einer Umfrage unter über 1000 Personen und einer Reise nach New York, dem Ursprung des Smash Burgers, sammelt er Ideen. In seinem „Lege Lab“ wird jedes Detail des Burgers optimiert, vom Fleisch bis zum Bun. Am Ende entscheidet eine Jury aus Experten über den Erfolg seiner Kreation.

Sebastian Lege und Xenia Glassen auf Berliner Burgertour bei "Lege kommt auf den Geschmack". Foto: RTL

Folge 2: „ Die perfekte Currywurst“

Die Currywurst ist seit 75 Jahren fester Bestandteil der deutschen Imbisskultur, doch die Frage nach der perfekten Zubereitung sorgt immer wieder für Diskussionen. In seiner Challenge reist Koch Sebastian Lege nach Bochum und Berlin, um Kult-Imbissbuden wie den „Bochum Snack“ und „Curry36“ zu testen. Mit ungewöhnlichen Hilfsmitteln wie der „Edgar“-Bissprüfung und einem Videomikroskop geht er der perfekten Wurst auf den Grund. Auch in Folge 2 entscheidet am Ende eine Jury aus Experten über den Erfolg seiner Kreation.

Sebastian Lege bei der Zubereitung seiner Currywurst-Variante. Foto: RTL

Folge 3: „Die perfekte Pasta“

Sebastian Lege setzt sich in Folge 3 eine anspruchsvolle Aufgabe: er möchte eine neue Variante der klassischen Bolognese kreieren. Dafür begibt er sich in die italienische Stadt Bologna, um von einer Nonna das traditionelle „Ragù“ zu lernen. Zudem testet er die Reifegrade von Parmesan und erkundet die Herstellung handgezogener Nudeln. Im Lege-Lab experimentiert er mit innovativen Techniken, um die perfekte Sauce zu entwickeln. Doch wird seine Kreation auch echte Kritiker aus Italien überzeugen?

Stefano Zarrella und Sebastian Lege auf der Suche nach der besten Pasta. Foto: RTL

Folge 4: „Die perfekten Fish & Chips“

Fish & Chips ist ein beliebtes Gericht in England. In Folge 4 begibt sich der Produktentwickler und Food-Experte Sebastian Lege auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Zuerst sucht er in Brüssel nach Inspiration für Pommes, besucht dann ein hochklassiges Fish & Chips-Restaurant in London und probiert neue Saucenkreationen in Hamburg. Im Lege-Labor experimentiert er mit Frittiermethoden und entwickelt eine besondere „Remouladenmarmelade“. Was wird die Jury von seiner Fish & Chips-Variante halten?

Sebastian Lege und Timo Lichte probieren sich durch verschiedene Fish & Chips-Zubereitungen. Foto: RTL

„Lege kommt auf den Geschmack“, Staffel 2: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Wie bereits erwähnt kümmert sich im Fernsehen der Sender VOX um die Übertragung der zweiten Staffel von „Lege kommt auf den Geschmack“. Wer die Sendung zeitgleich zur TV-Ausstrahlung lieber online schauen möchte, kann sich an den hauseignen Streaming-Dienst RTL+ wenden. Das kostenpflichte Premium-Paket für 8,99 Euro im Monat ermöglicht die Übertragung des Live-Programmes.

Sie möchten mehr Sendungen rund um das Thema Essen sehen? Kein Problem! Ebenfalls auf VOX läuft diesen Herbst „Fuchs und Vogel liefern ab“ mit TV-Koch Tim Mälzer sowie die neue Show „Deutschland grillt den Henssler“.

Bislang hat VOX keine offiziellen Angaben zu der Wiederholung der neuen Folgen getätigt. Wer die Folgen aus Staffel 2 dennoch in der Wiederholung sehen möchte, kann sich ebenfalls an den Streaming-Anbieter RTL+ wenden. Dort stehen die neuen Folgen mindestens sieben Tage lang kostenlos zum Abruf bereit. Danach können die Episoden mit Hilfe des Basic-Paketes von RTL+, das für monatlich 5,99 Euro zu haben ist, gestreamt werden.