"Let's Dance" am 21. März: Wer ist raus nach Show 4?

Bereits seit 2006 läuft „Let‘s Dance“ im deutschen Fernsehen. Das Erfolgsformat ist sich über die Jahre stets treu geblieben. Die teilnehmenden Promis müssen sich zusammen mit ihren professionellen Tanzpartnerinnen beziehungsweise Tanzpartnern in verschiedenen Disziplinen beweisen. Die Jury von „Let‘s Dance“ 2025, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, bewerten die jeweiligen Auftritte auf dem Tanzparkett. Neben der Jurywertung haben aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer mittels Telefonabstimmung einen Einfluss darauf, wer weiterkommt.

Bisher waren schon drei Kandidatinnen und Kandidaten bei „Let‘s Dance“ 2025 mitsamt professioneller Tanzpartnerin und Tanzpartner ausgeschieden. Welches Paar in Show 4 am 21. März 2025 die Jury und das Publikum am wenigsten überzeugen konnte und damit aus der Sendung flog, das erfahren Sie in diesem Artikel.

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist raus in Show 4 am 21. März 2025?

In Show 4 von „Let‘s Dance“ 2025 traten die elf verbliebenen Tanzpaare an und stellten sich damit den kritischen Blicken von Jury und Publikum. Die gestrige Sendung lief unter dem Motto „Summer Vibes“. Am Ende des Abends erwischte es Ben Zucker, der zusammen mit Tanzpartnerin und Vorjahressiegerin Malika Dzumaev als letzten Tanz einen Cha-Cha-Cha zum Lied „Caribbean Queen“ von Billy Ocean präsentierte. Daran konnten auch die 16 Punkte der Jury, die für den Sänger die persönliche Bestleistung bedeuteten, nichts ändern. Somit verbleiben noch zehn Tanzpaare, die sich Hoffnungen auf den Sieg machen können.

„Let‘s Dance“ 2025: Welche Kandidaten sind bereits raus?

Zusammen mit Ben Zucker und Malika Dzumaev sind nun bereits vier Tanzpaare aus der 18. Staffel von „Let‘s Dance“ rausgeflogen. In der folgenden Übersicht finden Sie sämtliche bereits ausgeschiedene Duos, die nicht mehr in das Geschehen auf dem Parkett eingreifen:

Osan Yaran und Tanzpartnerin Christina Hänni (Show 1)

Roland Trettl und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (Show 2)

Leyla Lahouar und Tanzpartner Sergiu Maruster (Show 3)

Ben Zucker und Malika Dzumaev (Show 4)

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Zehn Tanzpaare bleiben nach Show 4 von „Let‘s Dance“ noch übrig. Wen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in den kommenden Wochen noch zu Gesicht bekommen, das sehen Sie hier:

Jeanette Biedermann mit Tanzpartner Vadim Garbuzov

Sandra Safiulov mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke

Marie Mouroum mit Tanzpartner Alexandru Ionel

Paola Maria mit Tanzpartner Massimo Sinató

Christine Neubauer mit Tanzpartner Valentin Lusin

Simone Thomalla mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov

Diego Pooth mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

Taliso Engel mit Tanzpartnerin Patricija Ionel

Fabian Hambüchen mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster

Marc Eggers mit Tanzpartnerin Renata Lusin

„Let‘s Dance“ 2025: Show 4 von Staffel 18 am 21.3.25 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der jeweiligen „Let‘s Dance“-Folgen im regulären Fernseh-Programm gibt es nicht. Sollten Sie eine Ausgabe verpasst haben, dann kommt das kostenpflichtige Streamingportal RTL+ in Frage. In diesem können Sie „Let‘s Dance“ sowie weitere TV-Sendungen unbegrenzt oft streamen. Ein Abonnement kostet momentan 5,99 Euro.

Wann läuft die nächste Folge von „Let‘s Dance“ 2025?

Gemäß der Sendetermine der 18. Staffel von „Let‘s Dance“ 2025 laufen die Live-Sendungen immer am Freitagabend um 20.15 Uhr auf RTL. Somit ergeben sich für die nächsten Wochen folgende Termine:

Show 5: 28. März 2025, 20.15 Uhr

Show 6: 4. April 2025, 20.15 Uhr

Show 7: 11. April, 20.15 Uhr